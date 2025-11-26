Diễn viên Anh Phạm: Tôi và Anh Đức không gặp rào cản dù chênh lệch 12 tuổi

Diễn viên Anh Phạm xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ tại thảm đỏ lễ bế mạc Liên hoan phim Việt Nam. Với người đẹp 9X, đây là lần thứ 2 cô được tham dự sự kiện này. Ở kỳ liên hoan trước, vợ Anh Đức đồng hành cùng đoàn phim Bình minh đỏ. Còn lần này, cô hào hứng khi có dịp hội ngộ với ê kíp Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu.

“Với tôi, đó là một điều vinh dự. Liên hoan phim Việt Nam là một sân chơi phù hợp với các bạn diễn viên trẻ như tôi. Ở nơi đó, tôi được tận hưởng những gì thuộc về văn hóa nói chung, điện ảnh nói riêng và học hỏi được nhiều điều”, Anh Phạm bày tỏ.

Anh Phạm ghi điểm bởi nhan sắc rạng rỡ, được khen "xinh như hoa hậu" Ảnh: FBNV

Là một diễn viên trẻ, Anh Phạm cũng có những kỳ vọng cho sự nghiệp của mình khi tham dự các kỳ Liên hoan phim Việt Nam. Cô tâm sự: “Bất kỳ một diễn viên nào khi chạm đến phim ảnh đều có ước mơ rằng biết đâu một ngày mình được đứng trên sân khấu đó để cảm ơn những người đã đồng hành, hỗ trợ mình. Nhưng để có được cột mốc này, tôi nghĩ mình phải cố gắng học hỏi, trau dồi nhiều hơn. Dù con đường thế nào thì tôi vẫn phải nỗ lực và tiếp tục”.

Cuộc sống của Anh Phạm sau khi kết hôn

Ngoài các vai diễn, Anh Phạm còn được chú ý bởi cuộc hôn nhân với diễn viên Anh Đức. Sau khi “về chung nhà”, cả hai thường xuyên đồng hành tại các sự kiện, không ngại dành những cử chỉ tình cảm trước truyền thông. Lần này, việc Anh Phạm lẻ bóng tại lễ bế mạc Liên hoan phim Việt Nam được nhiều người quan tâm. Theo nữ diễn viên, người bạn đời vì bận rộn lịch trình riêng đã được lên kế hoạch trước đó nên không thể đồng hành với cô.

Người đẹp 9X cho biết sau khi “về chung một nhà”, cuộc sống của cô và Anh Đức bận rộn hơn so với trước. Với Anh Phạm, đây là một tín hiệu đáng mừng khi vợ chồng đều có những dự án riêng và được trọn vẹn với đam mê nghệ thuật. “Ngược lại, vì ít được gặp gỡ nên những quãng thời gian dành cho nhau cũng chất lượng hơn. May mắn anh Đức là người biết lắng nghe, và bản thân tôi cũng hiểu về tính cách của chồng nên cả hai luôn cố gắng hòa hợp để xây dựng cuộc sống hôn nhân viên mãn”, cô bật mí.

Dù bận rộn với công việc song Anh Phạm và chồng luôn dành thời gian để vun vén tổ ấm Ảnh: FBNV

Chênh lệch nhau 12 tuổi song Anh Phạm khẳng định khi bước vào cuộc sống hôn nhân, cô và người bạn đời không gặp rào cản về mặt tuổi tác. Điều này đến từ việc Anh Đức là người biết lắng nghe, hiểu được góc nhìn của lớp trẻ. Trong khi đó, nữ diễn viên 9X không ngại việc học hỏi từ người bạn đời trong nghề lẫn cuộc sống.

“Nói đúng ra, anh Đức vẫn luôn là đàn anh của tôi nên việc học hỏi sẽ hỗ trợ cho tôi rất nhiều trong sự nghiệp. Nếu xét về nghề, tôi tự cảm thấy anh ấy biết cách để ý cảm xúc của mọi người, đến mức anh có thể đo được nhịp cảm xúc của đối phương để trò chuyện. Tôi nghĩ đó là điều mình nên học hỏi bởi đây cũng là yếu tố khiến cuộc sống hôn nhân của cả hai lúc nào cũng cảm thấy thú vị”, người đẹp 26 tuổi chia sẻ.

Anh Phạm cũng có kế hoạch cho việc gia đình đón thêm thành viên mới. Tuy nhiên, khi chạm đến cột mốc này, người đẹp hy vọng bản thân có thể đạt được những mục tiêu đã đề ra trước đó. Vợ Anh Đức khẳng định cô không e dè việc sự nghiệp bị gián đoạn nếu chọn lui về làm mẹ. Nữ diễn viên nêu quan điểm: “Sự nghiệp của tôi nên tôi sẽ luôn cố gắng để xây dựng. Nhưng cái tôi mong muốn vẫn là một gia đình hạnh phúc vì đó là nền tảng lớn đối với tôi. Khi tôi lùi lại để chăm sóc cho gia đình, tôi nghĩ đó là quyết định cần phải có và tôi hài lòng với điều đó”.