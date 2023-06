Diễn viên đóng thợ săn hải tặc Zoro trong 'One Piece' bản người đóng là ai?

Loạt phim One Piece bản người đóng của Netflix có lẽ là một trong những series được mong chờ nhất vì tiếng tăm của bản manga nổi tiếng cùng tên của họa sĩ Oda Eiichiro. Sau khi phim tung trailer, giữa dàn diễn viên đa sắc tộc như nam diễn viên Mexico Iñaki Godoy đóng Monkey D. Luffy, nữ diễn viên Mỹ Emily Rudd đóng Nami, nam nghệ sĩ Tây Ban Nha Taz Skylar đóng Sanji, nam diễn viên Mỹ Jacob Gibson đóng Usopp, nam diễn viên người Anh Peter Gadiot đóng Shanks, một nghệ sĩ Nhật Bản - đất nước mà bộ truyện One Piece ra đời - hiếm hoi xuất hiện trong dàn diễn viên đó là Arata Mackenyu (26 tuổi) thủ vai Roronoa Zoro.

Arata Mackenyu là con trai của cố nghệ sĩ nổi tiếng Nhật Bản Sonny Chiba, người không chỉ vang danh trên đất Nhật mà cả với khán giả quốc tế, trong đó có Mỹ. "Con nhà tông" nên Arata Mackenyu cũng nối nghiệp cha mình ở con đường diễn xuất từ rất sớm. Anh chính thức đi theo nghiệp diễn từ năm 2013.

Ở tuổi 26, anh góp mặt trong hàng loạt dự án điện ảnh lẫn truyền hình, trong đó có bom tấn của Hollywood Pacific Rim: Uprising (2018). Ở mảng truyền hình, One Piece là loạt phim mới nhất mà anh tham gia.

Zoro, trong nguyên tác One Piece, là một thợ săn hải tặc. Anh là nhân vật duy nhất trong nhóm của Luffy sử dụng kiếm khi chiến đấu. Sau này, khi đã đi được hơn 1.000 chương truyện, Zoro bộc lộ sức mạnh khủng khiếp, là một trong những hải tặc mạnh nhất song hành cùng với thuyền trưởng Luffy trong băng Mũ Rơm.

Trước khi hóa thân thành nhân vật Zoro, Arata Mackenyu đã góp mặt trong hàng loạt dự án chuyển thể từ manga khác như: JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable Chapter I (2017), Tokyo Ghoul S (2019), Rurouni Kenshin: The Final (2021), Pegasus Seiya in Knights of the Zodiac (2023). Nam diễn viên biến hóa qua mọi loại vai, từ chính tới phụ, từ chính diện tới phản diện.



Tính đến hiện tại, nam diễn viên người Nhật đã bước chân vào nghề được một thập niên. Vào năm 2017, anh được trao giải Gương mặt mới của năm tại giải thưởng Phim của Viện Hàn lâm Nhật Bản lần thứ 40.

Loạt phim One Piece do hai nhà làm phim Matt Owens và Steven Maeda sáng tạo cho Netflix, dự kiến phát sóng vào ngày 31.8 năm nay.