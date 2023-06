Loạt phim hành động chuyển thể 'Avatar: The Last Airbender' của Netflix gây chú ý

Netflix đã ra mắt đoạn trailer đầu tiên cho phiên bản Avatar: The Last Airbender, xác nhận loạt phim sẽ ra mắt vào năm 2024, chia sẻ góc nhìn về Gordon Cormier (vai Aang), Kiawentiio (Katara), Ian Ousley (Sokka) và Dallas Liu (Zuko).

Gordon Cormier trong phim Avatar: The Last Airbender của Netflix NETFLIX

Đoạn trailer cũng có hình ảnh mới từ loạt phim Avatar: The Last Airbender. Trong số các diễn viên phụ có Daniel Dae Kim (vai Hỏa vương Ozai) và Paul Lee Sun-hyung (Tướng quân Iroh).

Avatar: The Last Airbender của Netflix do người dẫn chương trình Albert Kim cùng với Michael Goi, Dan Lin và Lindsey Liberatore điều hành sản xuất. Các đạo diễn bao gồm Goi, Roseanne Liang, Jabbar Raisani và Jet Wilkinson.

Dàn diễn viên tham gia Avatar: The Last Airbender NETFLIX

Dự án không liên kết với Avatar Studios của Nickelodeon do những người tạo ra Avatar: The Last Airbender ban đầu là Michael Dante DiMartino và Bryan Konietzko rời khỏi bản chuyển thể của Netflix.