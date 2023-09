Diễn viên Gabriel Guevara bị bắt tại LHP Venice

Ban tổ chức LHP Venice xác nhận với báo giới Gabriel Guevara bị bắt vì cáo buộc tấn công tình dục. Thần tượng tuổi teen này không không liên quan gì đến sự kiện LHP Venice, theo Variety.

Gabriel Guevara (22 tuổi) đến Venice ngày 2.9 và đã công khai tham gia LHP Venice trong một số bài đăng trên Instagram. Lẽ ra nam diễn viên sẽ nhận được một giải thưởng mang tên Giải Quay phim Ý bên lề liên hoan phim, giải thưởng này không liên quan gì đến LHP Venice.

Nam diễn viên Tây Ban Nha Gabriel Guevara VARIETY

Gabriel Guevara có lệnh truy nã quốc tế vì cáo buộc tấn công tình dục ở Pháp. Vụ bắt giữ diễn ra ở Venice hôm 2.9, ban đầu được nhật báo La Nuova Venezia của Venice đưa tin. Đại diện của Guevara không đưa ra bình luận vụ việc.

Tòa phúc thẩm Venice giờ đây sẽ phải ra phán quyết về vụ án của Guevara trước khi anh ta có thể bị dẫn độ. Nam diễn viên hiện đang được bảo vệ. Các cáo buộc chính xác chống lại anh ta không được công bố.

Gabriel Guevara có hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội, xuất hiện lần đầu trong bộ phim chuyển thể từ loạt phim dành cho thanh thiếu niên châu Âu Skam của Tây Ban Nha.

Gabriel Guevara và bạn gái - người mẫu kiêm diễn viên Argentina Agostina Goñi (21 tuổi) HOLA

Sau đó anh tiếp tục đóng vai chính trong loạt phim phát trên Paramount+ Bosé và đã gây tiếng vang lớn trong My Fault của Amazon Prime. Các phim khác Guerara từng tham gia bao gồm series phim nói tiếng Tây Ban Nha How to Screw it All Up (2022), You're Nothing Special (2022).

Ngày 3.9, ban tổ chức LHP Venice đưa ra tuyên bố: "Sau các bài báo xuất hiện trên nhiều trang web khác nhau, liên quan đến việc nam diễn viên Tây Ban Nha Gabriel Guevara bị bắt ở Venice, chúng tôi xin làm rõ rằng sự hiện diện của anh ta ở Venice không liên quan đến bất kỳ sự kiện nào hoặc tác phẩm tham gia LHP quốc tế Venice lần thứ 80".