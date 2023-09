Đạo diễn gạo cội lần đầu tranh tài tại LHP Venice

Phim Dogman là tác phẩm mới nhất của ông Luc Besson, vừa có buổi chiếu ra mắt báo chí tại LHP Venice (Ý) ngày 31.8 và là một trong 23 phim tranh giải Sư tử vàng. Ông ra mắt tác phẩm này ở tuổi 63. Dogman là tác phẩm đầu tiên của ông - sau nhiều tác phẩm trước đó gây tiếng vang tại các LHP châu Âu khác - tranh giải Sư tử vàng.

Đạo diễn Luc Besson trên thảm đỏ LHP Venice ngày 31.8

Reuters

Besson cho biết tác phẩm mới nhất không hẳn là đen tối hơn những tác phẩm trước đó của ông, mà là một phim đậm đặc sắc màu khi kể về một đứa con trai bị cha mình bạo hành, và sau này cậu tìm thấy tình yêu cuộc sống qua những chú chó mình nuôi dưỡng.

Đạo diễn Luc Besson nói sau Dogman, ông dự tính làm tiếp phim không gian (tác phẩm về không gian trước đó là Valerian and the City of a Thousand Planets, 2017) nếu được đầu tư 200 triệu USD kinh phí.

Năm nay, LHP Venice diễn ra từ ngày 30.8 - 9.9.