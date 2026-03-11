Diễn viên Hồ Quang Mẫn và hành trình làm bố đơn thân đầy ấm áp

Hồ Quang Mẫn cùng con gái trải nghiệm trượt tuyết dưới chân núi Phú Sĩ ẢNH: NVCC

Trong hành trình lần này, Hồ Quang Mẫn đưa con gái 7 tuổi đến nhiều địa điểm nổi tiếng. Điểm dừng chân đáng nhớ nhất là khu tuyết trắng Fujiten Snow Resort, nằm dưới chân núi Phú Sĩ. Đây là một trong những bãi trượt có khung cảnh đẹp tại Nhật Bản, mỗi mùa đông đều thu hút đông đảo du khách đến vui chơi, chụp ảnh và trải nghiệm các hoạt động ngoài trời.

Giữa khung cảnh tuyết trắng trải dài, Hồ Quang Mẫn cùng con gái hào hứng thử sức với các hoạt động trượt tuyết. Đối với nam diễn viên, những khoảnh khắc con gái vui vẻ giữa thiên nhiên mang lại niềm hạnh phúc giản dị nhưng sâu sắc. Anh cho biết mỗi chuyến đi đều giúp con có thêm trải nghiệm mới, học cách hòa mình với môi trường xung quanh và trở nên tự tin hơn.

Là bố đơn thân, diễn viên 7X luôn dành nhiều thời gian chăm sóc và đồng hành cùng con gái trong cuộc sống. Anh thường xuyên đưa con đi du lịch trong và ngoài nước để mở rộng góc nhìn cho bé. Theo Hồ Quang Mẫn, việc tiếp xúc với thiên nhiên và những nền văn hóa khác nhau giúp trẻ hình thành sự dạn dĩ, độc lập từ sớm. Thực tế, chuyến đi lần này diễn ra nhẹ nhàng hơn anh tưởng. Anh tiết lộ con gái khá tự lập nên anh không gặp quá nhiều khó khăn khi du lịch cùng bé. Thậm chí có những khoảnh khắc khiến anh bất ngờ.

Bố đơn thân Hồ Quang Mẫn đưa con gái khám phá Nhật Bản

"Có lần tôi rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên đi máy bay mà bé đã tự chủ động thắt dây an toàn. Trong chuyến đi này, nhiều video tôi đăng trên mạng xã hội cũng là do bé quay cho", nam diễn viên chia sẻ. Những điều nhỏ bé như vậy khiến Hồ Quang Mẫn cảm nhận rõ sự trưởng thành của con gái qua từng chuyến đi. Đối với anh, hành trình lần này không chỉ đơn thuần là du lịch mà còn là khoảng thời gian hai cha con cùng trải nghiệm và lưu giữ kỷ niệm riêng.

Ngoài khu trượt tuyết, Hồ Quang Mẫn còn đưa con gái dạo chơi tại công viên Nishihirabatake (Nishi-hirabatake Park), nằm trên các sườn đồi của núi Matsuda. Nơi đây nổi tiếng với khoảng 360 cây anh đào Kawazu-zakura nở sớm, tạo nên khung cảnh rực rỡ đặc trưng của khu vực. Giữa không gian thiên nhiên thanh bình, hai cha con thong thả dạo bước, chụp ảnh và tận hưởng bầu không khí trong lành của mùa xuân Nhật Bản. Những khoảnh khắc giản dị nhưng gần gũi này khiến chuyến đi trở nên ý nghĩa hơn.

Những chuyến đi giúp hai cha con càng gắn bó

Trong quá trình trải nghiệm, điều khiến nam diễn viên ấn tượng không chỉ là cảnh đẹp mà còn là nhịp sống của người Nhật. Theo anh, điều đáng chú ý nhất nằm ở cách xã hội vận hành bằng ý thức và sự tự giác. Trên các tuyến đường, trong ga tàu hay giữa những khu vực đông người, mọi chuyển động đều diễn ra trật tự. Việc xếp hàng, giữ khoảng cách hay tiết chế âm lượng khi giao tiếp dường như đã trở thành thói quen tự nhiên của người dân nơi đây.

Hồ Quang Mẫn cho rằng những chuyến đi như thế giúp hai cha con gắn bó hơn

Bên cạnh đó, tinh thần làm việc của người Nhật cũng để lại nhiều ấn tượng. Dù ở cửa hàng tiện lợi, nhà ga hay khách sạn, sự chỉn chu và tập trung trong từng dịch vụ nhỏ nhất đều được duy trì một cách nhất quán. Một điểm khác khiến nam diễn viên chú ý là cách người Nhật đối diện với việc chờ đợi. Ở các quầy thanh toán hay khu vực công cộng, thứ tự luôn được tôn trọng tuyệt đối. Không có cảnh chen lấn hay vội vàng, mọi người chỉ lặng lẽ chờ đến lượt mình. Theo anh, chính sự kiên nhẫn và kỷ luật này đã góp phần tạo nên nhịp sống trật tự mà không cần đến áp lực hay sự nhắc nhở. Những điều tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại tạo nên một không gian sống văn minh.

Trong suốt chuyến đi, hai cha con gần như không gặp trở ngại nào đáng kể. Hồ Quang Mẫn cho biết người Nhật khá tinh tế và tôn trọng sự riêng tư nên hầu như không ai chú ý quá nhiều khi thấy anh chăm sóc con. Tuy vậy, trong một vài tình huống nhỏ, anh vẫn nhận được sự giúp đỡ từ người địa phương. "Có lúc tôi vừa trông con vừa xoay xở hành lý, một số người đã chủ động hỗ trợ hoặc chỉ dẫn rất nhiệt tình. Những cử chỉ rất đơn giản thôi nhưng khiến mình cảm thấy dễ chịu và ấm áp", anh kể.

Nhìn lại hành trình ở Nhật, Hồ Quang Mẫn cho rằng những chuyến đi như thế giúp hai cha con gắn bó hơn. Những trải nghiệm chung, những câu chuyện nhỏ trên đường đi hay những khoảnh khắc cùng nhau khám phá thế giới sẽ trở thành ký ức đáng nhớ trong tương lai. "Nhìn chung, hành trình hai cha con đi cùng nhau mang lại nhiều niềm vui hơn là khó khăn. Đó là những trải nghiệm mà tôi nghĩ sau này cả hai cha con sẽ còn nhớ rất lâu", nam diễn viên chia sẻ.

Sinh năm 1977, Hồ Quang Mẫn từng tham gia nhiều dự án phim như Hoa phong nguyệt vũ, Hoàng Quý Muội, Đặc nhiệm hốt sao, Chó săn… Anh được khán giả ghi nhận bởi lối diễn tự nhiên, chân thật. Ở tuổi gần 50, khi nhiều người đàn ông đã an yên với tổ ấm đủ đầy, diễn viên Hồ Quang Mẫn lại bước vào một hành trình đặc biệt: làm bố đơn thân. Quyết định ấy đến với anh không theo một kịch bản sẵn có nhưng Hồ Quang Mẫn chấp nhận bằng tất cả sự can đảm và tình yêu dành cho con gái. Anh từng thừa nhận nỗi sợ lớn nhất là khó tìm được một người vừa hợp với mình, vừa thật lòng thương và đối xử tử tế với con.