Diễn viên Kim Đào bán bún: Khách muốn chủ ship mới mua

Diễn viên Kim Đào tên đầy đủ là Nguyễn Thị Kim Đào, sinh năm 1991 tại Rạch Giá, Kiên Giang (nay thuộc An Giang). Cô là diễn viên, biên kịch, từng góp mặt trong nhiều sân khấu kịch, web drama, gameshow và các dự án phim truyền hình, điện ảnh.

Kim Đào được khán giả biết đến nhiều hơn sau chương trình Đấu trường tiếu lâm. Sau đó, cô tiếp tục tạo dấu ấn với vai Kim Ngọt trong series Gia đình cục súc, đảm nhận vai trò đồng biên kịch cùng Võ Tấn Phát. Nữ diễn viên cho biết vai diễn này không chỉ giúp cô có thêm lượng khán giả yêu mến mà còn mở ra cơ hội ở công việc viết kịch bản.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Kim Đào hiện mở quán bún cá Kiên Giang tại TP.HCM. Ý tưởng bắt đầu từ việc nhiều đồng hương sống xa quê vẫn nhớ hương vị bún cá Rạch Giá nhưng không dễ tìm được nơi bán đúng kiểu truyền thống. Kim Đào vì vậy lựa chọn giữ cách nấu quen thuộc với cá lóc, tôm và các loại rau ăn kèm đặc trưng.

Bún cá Kiên Giang phản ánh đúng chất "địa lý" của vùng đất Kiên Giang, bên biển bên đồng, phải có thịt cá lóc đồng, tôm biển, rau ăn kèm "cây nhà lá vườn" và nước mắm ngon ẢNH: BẢO HẠO

Khách đến Bếp nhà Kim Đào nhờ Kim Ngọt

Sau Gia đình cục súc, mọi người biết đến Kim Đào với vai trò diễn viên và yêu thích vai diễn Kim Ngọt, nhờ đó nữ diễn viên có cho mình những khách hàng thân thiết. Quán mở cửa mà không có Kim Ngọt ở quán, nhiều người báo sẽ không ghé, phải có Kim Ngọt mới ghé.

Công việc ở quán cũng trở thành một phần trong nhịp sống thường ngày của cô. Hằng ngày, Kim Đào đi chợ từ 5 giờ sáng, tự chuẩn bị nguyên liệu, nhận đơn và khi thiếu shipper còn trực tiếp chạy xe giao món cho khách. Nữ diễn viên cho biết nhiều khách tỏ ra thích thú khi cô trực tiếp giao món, thậm chí có người còn nói chỉ mua nếu chính Kim Đào là người mang đến.

Ở thời điểm hiện tại, Kim Đào cho biết cô vẫn tiếp tục theo đuổi công việc diễn xuất khi gặp vai phù hợp, và mong có thêm thời gian đồng hành cùng con trai đang bước vào tuổi dậy thì. Nữ diễn viên chia sẻ bản thân cố gắng trở thành người bạn để con có thể cởi mở về những thay đổi trong cuộc sống.