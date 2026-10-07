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    Ngọc Thanh Tâm thay đổi ra sao sau ‘Gia đình haha’
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    Ngọc Thanh Tâm thay đổi ra sao sau ‘Gia đình haha’

    Diệu Tú - Bảo Hạo
    Tiếp nối ‘Gia đình haha’, Ngọc Thanh Tâm cho biết hành trình mới giúp cô nhận ra khả năng thích nghi của bản thân. Bên cạnh đó, cô cùng với Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam và Duy Khánh đối mặt nhiều áp lực khi lần đầu vận hành ‘Quán nhà haha’.

    Chiều 6.10 tại TP.HCM, chương trình truyền hình thực tế Quán nhà haha chính thức ra mắt với sự góp mặt của Jun Phạm, Bùi Công Nam, Rhymastic, Ngọc Thanh Tâm và Duy Khánh.

    Tiếp nối Gia đình Haha, chương trình đưa các thành viên đến những làng quê giàu tiềm năng du lịch cộng đồng để mở quán ăn, vận hành mô hình cơ sở lưu trú và trực tiếp phục vụ người dân bản địa lẫn du khách. Tại mỗi chặng dừng chân, dàn cast hòa nhập vào đời sống địa phương thông qua nhiều công việc như cuốc đất, gieo trồng, chăn nuôi, đánh bắt thủy hải sản, sơ chế nguyên liệu, lên thực đơn và đứng bếp.

    Ngọc Thanh Tâm thay đổi ra sao sau ‘Gia đình haha’ - Ảnh 1.

    Sau Gia đình haha, Ngọc Thanh Tâm cho biết Quán nhà haha là bước phát triển tiếp theo trong mối quan hệ của 5 thành viên, khi cả nhóm không chỉ cùng trải nghiệm mà còn phải trực tiếp vận hành quán ăn

    ẢNH: BẢO HẠO

    Với Ngọc Thanh Tâm, Quán nhà haha là bước phát triển tiếp theo sau hành trình trước, khi 5 thành viên không chỉ cùng nhau trải nghiệm mà còn phải trực tiếp vận hành quán, xử lý khó khăn, sự cố và áp lực phục vụ thực khách.

    Nữ ca sĩ, diễn viên cho biết quá trình đi qua nhiều vùng miền, tiếp xúc với môi trường sống và món ăn khác nhau cũng giúp cô nhận ra khả năng thích nghi của bản thân. Ngọc Thanh Tâm chia sẻ rằng khi thật sự muốn trải nghiệm và hòa vào cuộc sống của mọi người, cô có thể thích nghi dễ dàng hơn mình từng nghĩ.

    Bên cạnh đó, giọng ca Tiếp nhiên liệu cũng bày tỏ yêu thích trước sự đa dạng của ẩm thực Việt, cho rằng mỗi vùng miền đều có những đặc trưng riêng về nguyên liệu, gia vị và cách chế biến. Quán nhà haha dự kiến phát sóng từ ngày 17.10.2026.

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