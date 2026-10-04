Phương Mỹ Chi làm rõ tin đồn mâu thuẫn với Quang Lê

Quang Lê tự hào về Phương Mỹ Chi

Tối 3.10 tại TP.HCM, Phương Mỹ Chi tổ chức đại nhạc hội Dân chơi dân ca, thu hút hàng ngàn khán giả. Dù thời tiết bất lợi do mưa lớn kéo dài, fan vẫn cổ vũ rất nhiệt tình. Chương trình được xây dựng như một hành trình qua nhiều vùng văn hóa, kết hợp chất liệu truyền thống với cách dàn dựng hiện đại. Nữ ca sĩ lần lượt đưa lên sân khấu không gian Tây nguyên, lễ hội của đồng bào Thái, Lễ Nghinh Ông và cải lương tuồng cổ.

Ca sĩ Hương Lan, Quang Lê bay từ Mỹ về Việt Nam để tham gia đêm nhạc Dân chơi dân ca của Phương Mỹ Chi ẢNH: BTC CUNG CẤP

Giữa đêm diễn, Phương Mỹ Chi bất ngờ nhắc lại tranh luận xoay quanh hình ảnh khăn piêu dùng sai cách trong dự án Dân chơi dân ca. Cô thừa nhận bản thân và ê-kíp thiếu sót khiến khán giả buồn lòng. Nữ ca sĩ khẳng định mình và các cộng sự luôn lắng nghe lời khuyên, góp ý của mọi người để sản phẩm ngày càng hoàn thiện.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của đêm nhạc là màn kết hợp giữa ba thế hệ gồm danh ca Hương Lan, Quang Lê và Phương Mỹ Chi trong tiết mục Bài ca đất phương Nam.

Trên sân khấu, Phương Mỹ Chi thẳng thắn chia sẻ về quyết định rời công ty của ba nuôi Quang Lê cũng như nhắc về lời đồn mâu thuẫn giữa hai cha con trong suốt nhiều năm qua. ‘Em xinh' 23 tuổi khẳng định cả hai luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Tiếp lời Phương Mỹ Chi, giọng ca Sầu tím thiệp hồng tâm sự mình rất tự hào vì con gái nuôi ngày càng tỏa sáng trên con đường nghệ thuật. Khép lại đêm diễn tại TP.HCM bằng tiết mục Bóng phù hoa, Phương Mỹ Chi công bố Dân chơi dân ca Day 2 sẽ diễn ra vào ngày 7.11 tại Hà Nội.