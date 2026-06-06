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Văn hóa

Diễn viên Kim Trạch đột ngột qua đời

Châu Mộc
Châu Mộc
06/06/2026 20:11 GMT+7

Ngày 6.6, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin nam diễn viên Kim Trạch đã trút hơi thở cuối cùng tại Hoành Điếm (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc).

Theo Sina, hôm 4.6, Công ty TNHH Văn hóa Shengshi Guannian, công ty quản lý diễn viên Kim Trạch chính thức phát đi cáo phó, xác nhận thông tin đau buồn này đến công chúng và truyền thông. Hiện tại, gia đình nam diễn viên đang lo liệu các công việc hậu sự.

Diễn viên Trung Quốc Kim Trạch đột ngột qua đời không rõ nguyên nhân - Ảnh 1.

Diễn viên Kim Trạch được biết đến qua nhiều dự án phim truyền hình và phim ngắn trực tuyến

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM QUÊN EM, CHỈ NHỚ TÌNH YÊU

Sự nghiệp của nam diễn viên Kim Trạch

Kim Trạch, tên thật là Trương Gia Vĩ, sinh năm 1993 tại Uy Hải, Sơn Đông. Anh là diễn viên trẻ, người mẫu thời trang. Những năm đầu sự nghiệp, anh hoạt động chính trong lĩnh vực thời trang, từng xuất hiện tại Tuần lễ thời trang nam Milan và nhận được đề cử Người mẫu thời trang chuyên nghiệp xuất sắc nhất năm.

Sau đó, anh chuyển hướng sang lĩnh vực phim ảnh, theo học chuyên ngành diễn xuất và lần lượt góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình. Từ năm 2016, Kim Trạch tham gia nhiều phim truyền hình, như Xin chào Kiều An, Quên em, chỉ nhớ tình yêu, Cưới rồi mới yêu, Đừng yêu ông chủ, Thương nguyệt hội.

Sự ra đi đột ngột của nam diễn viên ở tuổi 33 khiến mạng xã hội xứ Trung "dậy sóng". Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ sau khi thông báo được phát đi, từ khóa "Diễn viên Kim Trạch qua đời" nhanh chóng leo thẳng lên top đầu tìm kiếm của nền tảng Weibo với hàng chục triệu lượt truy cập.

Hiện nguyên nhân tử vong của Kim Trạch vẫn chưa được phía gia đình và công ty đại diện công bố cụ thể. Trước đó, theo Sina trong một bài phỏng vấn, Kim Trạch từng trải lòng về áp lực công việc và chia sẻ rằng ước muốn bình dị nhất của anh là có thể ngủ một giấc thật sâu, tự tỉnh dậy mà không bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức.

Theo đơn vị sản xuất Hongguo Short Drama, dự án phim ngắn Nghịch quang do anh thủ vai chính hiện đang chờ phát hành và đã cán mốc hơn 1,48 triệu lượt đặt trước từ khán giả. Sự ra đi của Kim Trạch khiến tác phẩm này lỡ dở và trở thành thước phim cuối cùng trong sự nghiệp ngắn ngủi của anh.

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