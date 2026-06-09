Diễn viên Lê Hải gây xôn xao

Theo số liệu từ Google Trends, từ khóa liên quan đến diễn viên Lê Hải được tìm kiếm tăng vọt trong ngày 8.6. Cụ thể, từ khóa “diễn viên Lê Hải” tăng 600%, từ khóa “Lê Hải diễn viên” tăng 550%, từ khóa “diễn viên Lê Thanh Hải” tăng 200%... Điều này cho thấy sự quan tâm của cộng đồng mạng dành cho sao phim Ước mình cùng bay.

Sở dĩ Lê Hải trở thành cái tên được nhiều người quan tâm vì mới đây, thông tin về chuyện đời tư của anh gây xôn xao mạng xã hội. Thời điểm này, nam diễn viên chưa đưa ra chia sẻ nào. Theo ghi nhận, trang cá nhân của Lê Hải (59.000 người theo dõi) đã giới hạn phần bình luận.

Vẻ ngoài thư sinh của diễn viên Lê Hải - từng gây chú ý với vai diễn trong Ước mình cùng bay ẢNH: ĐPCC

Lê Hải là ai?

Lê Hải sinh năm 1994, từng xuất hiện trong chương trình Người ấy là ai và tham gia một vai nhỏ trong MV Gửi người yêu cũ. Tuy nhiên, mãi đến khi thủ vai Chao trong phim Ước mình cùng bay, tên tuổi của anh mới được khán giả biết đến. Ngoài ghi điểm bởi vẻ thư sinh, nhân vật Chao do Lê Hải đảm nhận còn khiến người xem thích thú bởi sự kết hợp ăn ý với Nhi (Trịnh Thảo). Thậm chí, nhiều người còn “đẩy thuyền” anh với bạn diễn vì độ đẹp đôi.

Sau thành công của Ước mình cùng bay, Lê Hải tiếp tục góp mặt trong Cách em 1 milimet, Cô đừng hòng thoát khỏi tôi. Bên cạnh đó, sao nam 9X còn tham gia phim Bẫy tiền (đóng cùng Liên Bỉnh Phát, Tam Triều Dâng…).

Ngoài các dự án phim ảnh, tình hình sức khỏe của Lê Hải cũng từng được mọi người quan tâm. Còn nhớ hồi tháng 6.2025, nam diễn viên từng chia sẻ về việc bị liệt hai chân, được chẩn đoán mắc bệnh thần kinh mãn tính, chỉ có thể điều trị bằng liệu pháp lọc huyết tương ở nước ngoài.

Sau thời gian điều trị, tình hình sức khỏe của Lê Hải dần cải thiện. Nhờ vậy, anh trở lại với hoạt động diễn xuất. Nhớ về biến cố, nam diễn viên 9X từng bộc bạch: “Quãng thời gian đó đối với mình dài hơn bất cứ thứ gì từng trải qua”.