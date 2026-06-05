Ca sĩ Hoài Nhân ra sao sau biến cố sức khỏe, mất hoàn toàn thị lực?

Từ bé, Hoài Nhân có ước mơ theo đuổi nghệ thuật, từng trở thành ca sĩ độc quyền của đoàn biểu diễn nghệ thuật lân sư rồng. Năm 2015 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi anh quyết định du học Hàn Quốc. Thời gian ở xứ người, anh vừa học vừa làm. Sau giờ học, anh đi hát đám cưới, các sự kiện của người Việt.

Ca sĩ Hoài Nhân thử thách bản thân khi tham gia diễn xuất trong dự án phim ca nhạc Ảnh: NVCC

Năm 2017 anh quay trở lại Việt Nam và đầu tư các sản phẩm đầu tay I Wanna Feel, Con đường mới, Tận cùng nỗi nhớ. Nhưng chỉ sau 4 tháng, sức khỏe của Hoài Nhân bắt đầu sa sút. Đến tháng 4.2018 thị lực của nam ca sĩ bị giảm, được chẩn đoán mắc cường giáp.

Đến năm 2019 thì anh mất hoàn toàn thị lực. “Tôi không muốn gặp ai, không dám nghe nhạc. Trong giấc mơ, tôi còn mơ mình sáng mắt khi giật mình lại co ro và ngồi khóc và khóc không ra tiếng. Vì tôi sợ tiếng khóc tuyệt vọng, ám ảnh người thân”, anh tâm sự.

“Trong một lần đi Cần Thơ gặp gỡ một người chị hát cải lương. Lúc nghe mọi người ngồi đàn hát, tôi bật khóc khi một người cha đánh đàn còn con hát. Tôi từng không dám đi hát, sợ bước lên sân khấu không còn được yêu thương mà được thương hại. Một người chị đã nói với tôi rằng: “Em là nghệ sĩ nếu còn một người muốn em hát em cũng phải hát”. Chính câu đó đã níu tôi ở lại”, Hoài Nhân bộc bạch.

Nam ca sĩ nỗ lực cho thấy sự đa năng của bản thân Ảnh: NVCC

Hoài Nhân sau biến cố

Đến năm 2020, Hoài Nhân quyết định trở lại TP.HCM, tiếp tục tham gia các sân chơi âm nhạc, thử sức ở nhiều dòng nhạc khác nhau như bolero, trữ tình cũng như tham gia các hoạt động dành cho người khiếm thị.

Mới đây, nam ca sĩ trình làng dự án phim ngắn ca nhạc Ánh sáng nơi anh, với sự đồng hành của bạn bè và một số nghệ sĩ gạo cội. Từ mặc cảm, thu mình, nam ca sĩ quyết định dùng âm nhạc để kể lại nỗi đau của bản thân, truyền cảm hứng tích cực cho giới trẻ và cộng đồng người khiếm thị.

Chia sẻ về chặng đường âm nhạc sắp tới, Hoài Nhân cho biết anh sẽ chọn những ca khúc ballad hay trữ tình bolero để chinh phục khán giả. Còn với dự án vừa trình làng - Ánh sáng nơi anh, với nam ca sĩ đó là một thử thách khi bản thân dám đảm nhận một vai trong phim.

Anh bộc bạch: “Những động tác, biểu cảm tôi không thể làm theo người hướng dẫn được. Do vậy, tôi tự hóa thân vào nhân vật và làm theo cảm xúc của mình. Hy vọng khán giả khi xem sản phẩm này để lại những bình luận, góp ý chân thành, bao dung khi tôi thử thách chính bản thân, vượt qua những giới hạn”.

Nghệ sĩ Thành Lộc góp mặt trong dự án mới của Hoài Nhân Ảnh: NVCC

Theo Hoài Nhân, đối với nghệ thuật, đặc biệt là nghề ca hát, nếu không nổi tiếng sẽ khó làm nghề. Anh chỉ hy vọng bản thân có sự may mắn, được Tổ nghề soi sáng. Đồng thời, giọng ca bolero khẳng định không đánh đổi những giá trị cốt lõi để nổi tiếng. Thay vào đó, nam ca sĩ chọn cách vươn lên, không bỏ cuộc và nỗ lực làm nghề bằng sự tôn trọng, tử tế.

“Trong thị trường âm nhạc sôi động, sự cạnh tranh khốc liệt nên chính tôi cũng phải nỗ lực, thay đổi bản thân thay vì chỉ dùng câu chuyện của mình. Trong tương lai tôi cũng sẽ học nhảy để thể hiện vũ đạo trong những ca khúc của mình, trau dồi thêm kỹ năng diễn xuất. Tôi muốn trở thành một nghệ sĩ khiếm thị đa năng”, Hoài Nhân trải lòng.