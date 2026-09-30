Diễn viên Luân Nguyễn nói về nguyên tắc đóng cảnh tình cảm khi đã lập gia đình

Luân Nguyễn chia sẻ nếu như trước đây, Luân Nguyễn chủ yếu tham gia các dự án phim xưa như Dương thế bao la sầu, Bến đỗ liêu xiêu… thì gần đây, anh gây chú ý khi góp mặt trong các tác phẩm truyền hình về đề tài xã hội hiện đại. Chính điều đó tạo nên nhiều sự mới mẻ trong diễn xuất, hay cách hóa thân vào nhân vật của anh sau chặng đường làm nghề.

Từ phim xưa, Luân Nguyễn có màn rẽ hướng sang những tác phẩm về đề tài chính luận Ảnh: NVCC

Chia sẻ những vai diễn mới trong Kế hoạch CM12, Trời cao nguyên xanh, nam diễn viên 8X cho biết khi tham gia phim truyền hình chính luận, bên cạnh diễn xuất, anh còn phải chuẩn bị kỹ về lời thoại, chuyển biến tâm lý theo từng giai đoạn của nhân vật. “Vì đề tài chính luận đang mô tả lại một sự kiện có thật hoặc nói lên hình ảnh của người chiến sĩ chống lại cái xấu, những điều tiêu cực đang hiện hữu hay tiềm ẩn trong xã hội”, anh chia sẻ.

Luân Nguyễn cho hay với dòng phim này, ngoài khả năng nhập vai, anh chuẩn bị cho mình sức khỏe tốt để theo sát lịch trình của đoàn. “May mắn tôi có một thói quen là thích thể thao, đi phim ở tỉnh đều đem theo những phụ kiện để tự tập nhằm rèn luyện sức bền cũng như giữ gìn cơ thể mạnh khỏe nhất có thể”, anh nói.

Quan điểm làm nghề của Luân Nguyễn

Sau khi ghi dấu ấn với những vai phản diện, Luân Nguyễn mong muốn thử sức ở những dạng vai nặng về tâm lý Ảnh: NVCC

Nhiều năm qua, dù bận rộn với công việc kinh doanh, Luân Nguyễn vẫn miệt mài với các dự án phim ảnh, trở thành gương mặt quen thuộc của phim truyền hình phía nam. Khi nói về thu nhập, anh cho biết tùy vào mỗi diễn viên sẽ có mức thù lao khác nhau. Tuy nhiên, nhờ kinh doanh ổn định nên hầu hết cát sê đóng phim được anh dùng cho công việc thiện nguyện.

Theo Luân Nguyễn, việc một số diễn viên chuyển từ truyền hình sang điện ảnh thời gian gần đây không hoàn toàn đến từ chuyện thù lao. Anh cho rằng bản thân mình cũng như các đồng nghiệp, muốn thử sức ở lĩnh vực mới nhưng còn phụ thuộc vào cái duyên.

“Tôi cũng may mắn có được một vài lời mời trong các dự án, nhưng thấy mình chưa phù hợp, và cũng chưa đủ tự tin để thử sức. Do đó, đây là quãng thời gian để tôi rèn luyện, trau dồi thêm kỹ năng và học hỏi từ các tiền bối để chắc nghề, không phụ lòng khán giả”, anh chia sẻ.

Luân Nguyễn dành cát sê đóng phim cho các hoạt động thiện nguyện Ảnh: NVCC

Dù vậy, Luân Nguyễn khẳng định bản thân vẫn gắn bó với dòng phim truyền hình, đặc biệt là những tác phẩm gắn với văn hóa của Nam bộ. “Vào mỗi tối, mọi người đều quây quần bên nhau bật tivi xem phim. Hình ảnh đó đã in dấu trong tâm trí tôi đến ngày nay. Với tôi, ở bất cứ vị trí nào, ở lĩnh vực nào của nghệ thuật thì tôi vẫn thấy mình may mắn, trân trọng từng vai diễn dù nhỏ hay lớn”, anh trải lòng.

Sau chặng đường dài gắn bó với nghề, điều Luân Nguyễn hạnh phúc là được khán giả nhớ đến qua từng vai diễn. Với anh, đó là một thành công kể cả khi mọi người không biết đến tên thật của mình. Khi được hỏi về vấn đề ngoại hình, nam diễn viên 8X nêu quan điểm: “Đối với bất cứ ngành nghề nào, giao diện dễ nhìn đã tạo ấn tượng tốt cho mọi người, và nghề diễn cũng vậy. Nhưng đó chỉ là cái nhìn đầu tiên để bạn có cơ hội, còn cái lâu dài là cốt lõi của bạn, niềm đam mê, năng lực, lối sống…”.

Hiện tại, ngoài sự nghiệp nghệ thuật, Luân Nguyễn có tổ ấm viên mãn bên vợ doanh nhân. Khi được hỏi về quan điểm khi đóng cảnh tình cảm dù đã có gia đình, nam diễn viên thẳng thắn biết bản thân không ngại những phân đoạn khó hay tình cảm nếu cần thiết cho nhân vật. Đồng thời, diễn viên Dương thế bao la sầu bộc bạch thêm: “Với những cảnh đó, tôi cùng bạn diễn phải trao đổi trước với đạo diễn xem mức độ thế nào và 2 người phải thực hiện ra sao”.