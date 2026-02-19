'Nữ hoàng phim xưa' Quỳnh Lam nói về kế hoạch kết hôn với bạn trai kém tuổi

Tại chương trình On Trending, trước những câu hỏi của đồng nghiệp về thời điểm phát thiệp hồng, diễn viên Quỳnh Lam đã làm rõ tình trạng của mối quan hệ hiện tại. Nữ diễn viên thừa nhận sự quan tâm của công chúng đối với đời tư của mình là rất lớn, đặc biệt là kế hoạch tiến tới hôn nhân với bạn trai kém tuổi.

Quỳnh Lam trải lòng về chuyện hôn nhân

Nhan sắc rạng rỡ của diễn viên Quỳnh Lam ẢNH: FBNV

Nữ diễn viên xác nhận chuyện tình cảm hiện tại đang ổn định, song việc khi nào chính thức lên xe hoa vẫn còn là dấu hỏi do phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan từ phía người yêu. “Mọi người hỏi Lam bao giờ lấy chồng, thật ra Lam cũng không biết. Người ta chưa cầu hôn mà bắt mình nói ngày cưới sao được”, "nữ hoàng phim xưa" bày tỏ.

Nữ diễn viên chia sẻ thêm rằng bản thân không hề né tránh vấn đề này, tuy nhiên cô quan niệm hôn nhân cần sự tự nguyện và thời điểm thích hợp từ cả hai phía. Cô cũng thẳng thắn nhắc đến áp lực từ gia đình và khán giả khi thường xuyên nhận được những lời hối thúc về việc lập gia đình ở ngưỡng tuổi trung niên.

Bên cạnh chuyện cưới xin, Quỳnh Lam đặc biệt nhấn mạnh về nỗi trăn trở trong việc sinh con. Cô thừa nhận khi nhìn thấy đồng nghiệp xung quanh đều đã có con, cô cảm thấy sốt ruột và đang cân nhắc các kế hoạch nghiêm túc cho việc chuẩn bị làm mẹ. Người đẹp 8X cho biết cô đang tìm hiểu về các phương pháp can thiệp y khoa để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé nếu có kế hoạch sinh con trong tương lai gần.

Chuyện tình cảm của Quỳnh Lam và bạn trai kém tuổi được nhiều người quan tâm ẢNH: FBNV

Quỳnh Lam là gương mặt quen thuộc đối với khán giả màn ảnh nhỏ. Cô gây ấn tượng với những nhân vật hiền lành, chất phác trong các dự án phim. Thậm chí, với sự nghiệp nghệ thuật đồ sộ, cô còn được khán giả ưu ái gọi với danh xưng “nữ hoàng phim xưa”. Quỳnh Lam tâm sự khi yêu, cô thoải mái chia sẻ với bạn trai Vũ Đằng về vai diễn của mình. “Bản thân tôi cũng đã nghĩ xem mình sẽ phải diễn như thế nào rồi, nhưng khi hỏi thêm thì bạn trai cũng có những chia sẻ để mình hoàn thiện hơn”, cô cho hay.

Trái ngược với sự chờ đợi về một bến đỗ của Quỳnh Lam, Dương Cẩm Lynh lại đưa ra quan điểm về việc không tìm kiếm thêm người đồng hành. Nữ diễn viên xúc động nhắc về người cha quá cố và tiết lộ tâm nguyện của ông lúc sinh thời. Theo nữ diễn viên Ải mỹ nhân, cha cô luôn lo lắng con gái vất vả nên mong muốn cô tìm được một bờ vai nương tựa để an tâm.

Tuy nhiên, nữ diễn viên khẳng định hiện tại cô cảm thấy đủ đầy và ấm áp bên hai con nhỏ. Cô cho biết những câu nói quan tâm, chăm sóc của các con mỗi ngày chính là động lực lớn nhất giúp cô mạnh mẽ. “Tôi nghĩ mình cũng không cần tới cái bờ vai gì nữa đâu. Tôi chỉ cần hai con ngoan giỏi, yêu thương gia đình và hạnh phúc bên con là vui rồi”, cô khẳng định.

Nhật Kim Anh và Thúy Diễm cũng có những chia sẻ về cuộc sống trong chương trình ẢNH: FBNV

Trong chương trình, Thúy Diễm lại mang đến góc nhìn về cuộc sống làm dâu. Nữ diễn viên cho biết cô may mắn khi được chung sống cùng ba mẹ chồng tâm lý. Cô tiết lộ chưa bao giờ gặp phải mâu thuẫn hay áp lực trong việc phân chia thời gian ăn tết giữa nhà nội và nhà ngoại. Theo Thúy Diễm, chính ba mẹ chồng là người chủ động nhắc nhở và tạo điều kiện để cô về thăm nhà mẹ đẻ sớm nhất có thể. Sự thấu hiểu này giúp cô có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi sự nghiệp điện ảnh, đặc biệt là sau khi hoàn thành dự án phim nhựa có sức nặng trong năm qua.