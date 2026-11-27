Diễn viên, người nổi tiếng đi bán xôi, bưng bê phục vụ...

Diễn viên Hồ Xuân Trúc (31 tuổi), tốt nghiệp sân khấu kịch Hồng Vân, cho biết hành trình theo đuổi nghệ thuật của cô không chỉ có những buổi tập luyện, casting hay đứng trên sân khấu mà còn gắn với nhiều công việc mưu sinh khác nhau.

Tốt nghiệp lớp diễn viên nâng cao năm 2020, Trúc từng làm nhiều công việc để có thu nhập duy trì đam mê. Từ phục vụ quán cà phê, bưng bê quán nhậu, làm nhân viên quảng bá sản phẩm (PR), bán tủ lạnh đến tư vấn bán hàng tại Điện máy Xanh... Trúc gần như không ngại thử sức miễn đó là lao động chân chính.

Trúc thừa nhận thu nhập từ diễn xuất không ổn định. "Không phải lúc nào cũng có có show đều đặn. Nếu chỉ trông chờ vào nghề diễn viên chuyên nghiệp thì rất khó trang trải cuộc sống", nữ diễn viên trải lòng.

Hồ Xuân Trúc bán hàng để có thêm thu nhập ẢNH: NVCC

Hiện tại, Trúc chuyển hướng kinh doanh trong lĩnh vực sâm, yến. Cô vẫn duy trì kết nối với những người làm nghệ thuật, thỉnh thoảng hỗ trợ đối tác trong các dự án quay phim và tham gia diễn xuất khi có cơ hội phù hợp. Với Trúc, lựa chọn công việc khác không có nghĩa là quay lưng với nghệ thuật. "Mình hạnh phúc khi được làm nghề nhưng không cưỡng cầu khi theo đuổi đam mê. Mình có công việc riêng, kinh doanh để trang trải cuộc sống trước, sau đó dành thời gian và tâm sức cho nghệ thuật", Trúc chia sẻ.

Nhìn lại hành trình của mình, nữ diễn viên cho rằng điều quan trọng không phải cố bám trụ bằng mọi giá mà là biết lựa chọn con đường phù hợp với năng lực, điều kiện và hoàn cảnh. Trúc chia sẻ: "Đam mê có thể tiếp tục được nuôi dưỡng bằng nhiều cách, miễn mỗi người không đánh mất niềm vui và sự nghiêm túc với nghề".

Ca sĩ Thiêng Ngân, con nuôi của cố nghệ sĩ Phi Nhung, nói ngoài những lúc đi hát, cô vẫn phụ gia đình bán xôi, tự tay lao động và kiếm tiền bằng chính sức mình. "Những lúc mình livestreams cũng có người vào bình luận: 'Nghệ sĩ mà đi bán xôi sao thê thảm quá vậy'. Mình nghĩ không có công việc nào đáng xấu hổ khi nó được tạo nên từ sự lương thiện. Càng không có chuyện phụ giúp gia đình, lao động chân chính là sự xuống cấp của bản thân", Thiêng Ngân trải lòng.

Ca sĩ Thiêng Ngân phụ gia đình bán xôi ẢNH: THANH ĐA

Cũng còn nhiều câu chuyện tương tự, như nhà thiết kế Hà Nhật Tiến, gương mặt quen thuộc của thời trang Việt, gây chú ý với khán giả khi tạm gác đam mê, trở thành tài xế xe ôm công nghệ để mưu sinh. Song song với hoạt động nghệ thuật, ca sĩ Phạm Tuyết Nhung vẫn livestream bán hàng trên mạng xã hội, diễn viên Kim Đào vẫn bận rộn với bếp Kim Đào...

Nghệ sĩ làm nhiều nghề để nuôi dưỡng đam mê rất đáng trân trọng

Chị Nguyễn Thanh Loan, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Loan VR, chuyên mảng điện ảnh võ thuật, cho biết nay chị dậy từ sáng sớm, đi taxi gần 20 km mua 60 phần xôi của ca sĩ Thiêng Ngân để đi từ thiện.

"Mình ngỏ ý xin số tài khoản gửi tặng em ấy chút tấm lòng nhưng Thiêng Ngân từ chối. Em ấy bảo chị ủng hộ em thì chị mua xôi chứ em không nhận tiền", chị Loan cho biết. Công ty làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, chị Loan cho rằng việc những nghệ sĩ trẻ làm 2, 3 công việc để phụ giúp gia đình, nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật rất đáng trân trọng.

Chị Nguyễn Thanh Loan (trái) mua 60 phần xôi ủng hộ ca sĩ Thiêng Ngân ẢNH: THANH ĐA

Anh Trần Tử Văn, Giám đốc truyền thông Ngọc Sơn Production, nhấn mạnh không thể đánh giá một nghệ sĩ, người nổi tiếng là xuống cấp, hết thời chỉ vì họ bán xôi, bưng bê hay làm phục vụ để kiếm sống. "Showbiz vốn khắc nghiệt, không ai có thể giữ mãi ánh hào quang. Khi công việc nghệ thuật không ổn định hoặc vì nhiều lý do khác nhau, họ chọn lao động chân chính để nuôi sống bản thân là điều hoàn toàn bình thường, rất đáng trân trọng", anh Tử Văn chia sẻ.

Nhiều năm lăn lộn trong giới giải trí, anh Tử Văn nhìn nhận chỉ cần họ có công việc để kiếm sống bằng chính sức lao động của mình, dù là bán xôi, chạy xe ôm công nghệ, bưng bê hay làm bất cứ công việc gì, thì đều đáng trân trọng. Và dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, anh vẫn mong khán giả sẽ tiếp tục động viên và ủng hộ để họ có thêm động lực trong cuộc sống cũng như trên con đường nghệ thuật.

Ở góc nhìn của người hoạt động nghệ thuật lâu năm, NSƯT Lê Thiện cho biết bà từng gặp những trường hợp nghệ sĩ trẻ, người nổi tiếng làm thêm nhiều công việc khác nhau để có thu nhập nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật hoặc phụ giúp gia đình.

Theo bà, những trải nghiệm từ công việc đời thường đôi khi còn giúp nghệ sĩ tích lũy vốn sống, có thêm chất liệu và kinh nghiệm để hóa thân vào các vai diễn. "Nếu đó là những công việc lao động chân chính thì không có gì đáng phải mặc cảm hay đánh giá thấp", NSƯT Lê Thiện bày tỏ.