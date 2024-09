Diễn viên phim 'A Star is Born' qua đời

Tin buồn do người phát ngôn của gia đình Ebie McFarland thông báo trong một email. Ca sĩ nhạc đồng quê nổi tiếng qua đời ở tuổi 88. McFarland cho biết Kris Kristofferson đã ra đi thanh thản bên gia đình nhưng không cho biết nguyên nhân cái chết.

Kris Kristofferson vừa qua đời tại nhà riêng ở Maui, Hawaii vào ngày 28.9 ẢNH: PAGE SIX

Bắt đầu từ cuối những năm 1960, nhạc sĩ sinh ở Brownsville, Texas đã viết nên những ca khúc kinh điển như Sunday Mornin' Comin' Down, Help Me Make it Through the Night, For the Good Times, Me and Bobby McGee.... Bản thân Kristofferson cũng là một ca sĩ, nhưng đa số bài hát ông sáng tác được biết đến nhiều nhất khi được người khác trình bày như: Ray Price hát For the Good Times hay Janis Joplin biểu diễn Me and Bobby McGee.

Ông cũng đóng cặp với Ellen Burstyn trong bộ phim Alice Doesn't Live Here Anymore của đạo diễn Martin Scorsese năm 1974, đóng cặp với Barbra Streisand trong phim ca nhạc A Star is Born năm 1976 và với Wesley Snipes trong Blade của Marvel năm 1998.

Trong sáng tác của mình, Kris Kristofferson đan xen những lời nhạc dân gian phức tạp về sự cô đơn và tình yêu lãng mạn dịu dàng vào nhạc đồng quê. Với mái tóc dài, quần ống loe và những bài hát chịu ảnh hưởng của Bob Dylan, ông đại diện cho một thế hệ nhạc sĩ nhạc đồng quê sánh cùng những đồng nghiệp như Willie Nelson, John Prine và Tom T. Hall.

Nam diễn viên được biết đến khi đóng cùng Barbra Streisand trong phim A Star Is Born năm 1976 ẢNH: PAGE SIX

"Mọi thứ Kris Kristofferson viết đều là chuẩn mực và tất cả chúng ta sẽ phải sống với điều đó", Willie Nelson phát biểu trong lễ trao giải do BMI tổ chức vào tháng 11.2009.

Trong vai trò diễn viên, Kris Kristofferson đóng vai chính cùng Barbra Streisand và Ellen Burstyn nhưng cũng thích những bộ phim cao bồi miền viễn Tây có cảnh đấu súng. Diễn xuất của ông trong vai ca sĩ nhạc rock tự hủy hoại bản thân John Norman Howard qua phim A Star is Born đã mang về giải Quả cầu vàng năm 1977.

Kris Kristofferson còn là một võ sĩ quyền Anh và cầu thủ bóng bầu dục đội Golden Gloves khi còn học đại học, nhận bằng thạc sĩ tiếng Anh từ Merton College thuộc Đại học Oxford ở Anh, song ông từ chối lời mời giảng dạy tại Học viện Quân sự Mỹ (West Point), New York, để theo đuổi sự nghiệp sáng tác ở Nashville. Với hy vọng đột phá vào ngành công nghiệp âm nhạc, ông đã làm việc bán thời gian tại phòng thu Music Row của Columbia Records vào năm 1966, khi Bob Dylan thu âm các bản nhạc cho album đôi Blonde on Blonde mang tính bước ngoặt.

Một trong những bài hát được thu âm nhiều nhất của Kris Kristofferson là Me and Bobby McGee, được viết dựa trên lời giới thiệu của Fred Foster, người sáng lập Monument Records. Foster có một tựa bài hát trong đầu có tên là Me and Bobby McKee, được đặt theo tên một nữ thư ký trong tòa nhà ông làm việc. Kristofferson đã nói trong một cuộc phỏng vấn trên tạp chí Performing Songwriter rằng ông lấy cảm hứng để viết lời bài hát về một người đàn ông và một phụ nữ trên đường cùng nhau sau khi xem bộ phim La Strada của Frederico Fellini.

Janis Joplin - nữ ca sĩ có mối quan hệ thân thiết với Kristofferson - đã thay đổi lời bài hát để biến Bobby McGee thành một người đàn ông. Bản thu âm trở thành bản hit số 1 sau khi Joplin qua đời năm 1970.

Kristofferson và vợ Lisa có 8 người con, 7 người cháu ẢNH: PAGE SIX

Những bản hit mà Kris Kristofferson thu âm bao gồm Why Me, Loving Her Was Easier (Than Anything I'll Ever Do), Watch Closely Now, Desperados Waiting for a Train, A Song I'd Like to Sing và Jesus Was a Capricorn.

Kris Kristofferson kết hôn lần đầu với Frances Beer năm 1960, chung sống đến năm 1969. Năm 1973, ông lập gia đình với nhạc sĩ Rita Coolidge. Cả hai đã có sự nghiệp song ca thành công, mang về cho họ 2 giải Grammy. Hai người ly hôn vào năm 1980. Người vợ thứ 3 - Lisa Meyers, kết hôn năm 1983 - có với ông 8 người con.

Năm 1985, ông hợp tác với Cash, Waylon Jennings và Willie Nelson để thành lập ban nhạc The Highwaymen. Bộ tứ này đã phát hành album đầu tiên Highwayman vào năm 1985, tiếp theo là Highwayman 2 năm 1990 và The Road Goes on Forever năm 1995.

Kristofferson đã giành được 3 giải Grammy, bao gồm ca khúc nhạc đồng quê hay nhất cho Help Me Make It Through the Night.

Năm 2021 Kris Kristofferson ngừng biểu diễn và thu âm, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trên sân khấu với tư cách khách mời.