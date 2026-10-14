Diễn viên Phúc An sinh năm 1984, quê An Giang, được nhiều khán giả biết đến qua những vai diễn hiền lành, cam chịu với nét dịu dàng đậm chất Á Đông. Cô từng tham gia nhiều bộ phim như Hoàn vũ trắng, Trái tim son trẻ, Mật mã hoa hồng vàng, Lỗi đạo cang thường, Mẹ biển, Giọt lệ kim tiền… Mới đây, nữ diễn viên góp mặt với vai khách mời trong dự án điện ảnh Án mạng xém hoàn hảo do Đức Nguyễn đạo diễn.

Đằng sau vai diễn trên màn ảnh là một Phúc An với cuộc đời nhiều trắc trở. Sau hai cuộc hôn nhân không trọn vẹn, cô chọn bình yên bên các con trong vai trò của một người mẹ đơn thân.

Diễn viên Phúc An là trụ cột kinh tế duy nhất của cả gia đình gồm 6 thành viên ẢNH: H.T

Cuộc sống hiện tại của diễn viên Phúc An

Nói về cuộc sống hiện tại, Phúc An bày tỏ sự hài lòng và hạnh phúc khi hai con gái ngày càng hiểu chuyện, trở thành nguồn động viên để cô tiếp tục theo đuổi nghề diễn. Diễn viên 8X cảm thấy mình may mắn vì được Tổ nghề thương, công việc tương đối suôn sẻ, giúp cô có thu nhập ổn định, không quá lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền.

Thậm chí, có những thời điểm công việc đến dồn dập, cô phải chủ động từ chối một số lời mời để cân bằng giữa công việc và gia đình, dành thời gian chăm sóc các con. Với Phúc An, sau những biến cố đã qua, hạnh phúc hiện tại không nằm ở hào quang hay danh tiếng mà là có thể sống bằng nghề, chăm lo cho gia đình và bình yên bên hai con gái.

Diễn viên Phúc An: Hai lần đổ vỡ, hài lòng với cuộc sống mẹ đơn thân

Đằng sau nụ cười rạng rỡ của diễn viên Phúc An là những nốt trầm sau hai lần đứt gánh giữa đường. Áp lực vừa làm mẹ đơn thân vừa gánh vác kinh tế gia đình đôi lúc khiến cô kiệt sức, đặc biệt là những thời điểm thu nhập bị gián đoạn. Tuy nhiên, sao phim Giọt lệ kim tiền không trông chờ vào ai khác mà chọn tự làm chỗ dựa cho chính mình, chủ động vượt qua nghịch cảnh để trang trải cuộc sống.