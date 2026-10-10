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    Mạnh Quỳnh tiết lộ tình trạng sau tai nạn ở chân: Chỉ phục hồi khoảng 60%

    Mạnh Quỳnh tiết lộ tình trạng sau tai nạn ở chân: Chỉ phục hồi khoảng 60%

    An Mai
    An Mai
    Dù chấn thương chân chưa phục hồi hoàn toàn, ca sĩ Mạnh Quỳnh vẫn bay từ Mỹ về Việt Nam để tham dự họp báo liveshow của NSƯT Kim Tiểu Long. Anh được dìu lên sân khấu chia sẻ về vai trò của mình.

    Mạnh Quỳnh di chuyển khó khăn vì chấn thương

    Mạnh Quỳnh gây bất ngờ khi có mặt tại buổi công bố liveshow Dòng chảy thanh âm - Tiếng hát NSƯT Kim Tiểu Long vào sáng 10.10. Nam ca sĩ hải ngoại tiết lộ mình là một trong những người đầu tiên được mời tham gia đêm diễn. Vì vậy, anh đã dành thời gian bay suốt 35 giờ để trở về Việt Nam dự họp báo.

    Chấn thương vỡ mắt cá chân phải của Mạnh Quỳnh từ tháng 8 vẫn khiến nam ca sĩ đi đứng khó khăn. Giọng ca bolero cho biết chân hiện chỉ phục hồi được 60% sau quá trình điều trị tích cực tại Mỹ, phải chống nạng nếu cần di chuyển xa. Anh bày tỏ mong muốn sớm được bình phục hoàn toàn để trình diễn phục vụ khán giả trong thời gian sắp tới.

    Mạnh Quỳnh tiết lộ tình trạng sau tai nạn gãy chân: Chỉ phục hồi khoảng 60% - Ảnh 1.

    Ca sĩ Mạnh Quỳnh bay 35 tiếng để ủng hộ Kim Tiểu Long. Anh cho biết nếu di chuyển xa cần phải dùng nạng

    ẢNH: BTC

    Bên cạnh Mạnh Quỳnh, liveshow 35 năm Dòng chảy thanh âm - Tiếng hát NSƯT Kim Tiểu Long còn quy tụ nhiều khách mời nổi tiếng như NSND Lệ Thủy, NSND Hồng Vân, NSND Quế Trân, danh ca Hương Lan, MC Thanh Bạch, NSƯT Ngọc Huyền, ca sĩ Lệ Quyên... Dành trọn niềm tin và tình cảm đặc biệt cho người thầy của mình, NSƯT Kim Tiểu Long đã mời NSƯT Kim Tử Long đảm nhận vai trò đạo diễn cải lương trong liveshow lần này.

    Liveshow Dòng chảy thanh âm được hé lộ sẽ có quy mô lớn, kết hợp giữa trình diễn công nghệ 3D Mapping và các tiết mục của nhiều loại hình âm nhạc truyền thống. Đây không chỉ là dự án mang dấu ấn sự nghiệp cá nhân của NSƯT Kim Tiểu Long mà còn hướng đến việc truyền tải, lan tỏa giá trị nghệ thuật truyền thống đến với thế hệ trẻ. Đêm nhạc sẽ diễn ra tại nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) vào ngày 10.1.2027.

    Mạnh Quỳnh tiết lộ tình trạng sau tai nạn gãy chân: Chỉ phục hồi khoảng 60% - Ảnh 2.

    Nghệ sĩ Kim Tử Long đạo diễn phần cải lương cho Kim Tiểu Long

    ẢNH: BTC

    Kim Tiểu Long tên thật là Trương Hoàng Kép, sinh năm 1974 tại Vĩnh Long trong gia đình có 7 anh chị em. Cha mẹ của anh đều là nông dân nhưng cha anh lại đặc biệt đam mê đờn ca tài tử. Chính tiếng đờn của cha đã làm cho anh Kép say mê cải lương. Năm 15 tuổi, anh bước vào con đường nghệ thuật lấy nghệ danh là Châu Kiệt. Trải qua rất nhiều đoàn cải lương ở tỉnh, anh về đoàn Sao Ngàn Phương và Tiếng hát Vương Linh được khán giả rất yêu mến với nghệ danh mới: Tiểu Long. Sau đó vì thần tượng NSƯT Kim Tử Long mà anh thêm chữ Kim lên trước. Năm 1996, khi 22 tuổi, soạn giả Đăng Minh đã khuyên anh nên lên TP.HCM lập nghiệp. Ở đây, Kim Tiểu Long tham gia cuộc thi Diễn viên điện ảnh triển vọng và đoạt giải 4, dần trở thành gương mặt mới ăn khách, kép chánh đắt show với nhiều giải thưởng và vai diễn in đậm trong lòng khán giả cho đến hiện tại.

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