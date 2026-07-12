Mạnh Quỳnh: Tôi hay trêu chọc Phi Nhung, Như Quỳnh

Vợ hiếm khi nghe nhạc tôi hát

Đến với chương trình The Khang Show, Mạnh Quỳnh chia sẻ nhiều câu chuyện về hành trình theo đuổi nghệ thuật và cuộc sống gia đình của mình ở Mỹ. Theo Mạnh Quỳnh, trong những năm gần đây anh tập hát nhạc trẻ để tiếp cận với nhiều khán giả hơn thay vì chỉ theo đuổi dòng nhạc bolero. Đối với nam ca sĩ 56 tuổi, đó thật sự là một thử thách.

Mạnh Quỳnh cho biết mình rất ngại khi được các fan nữ ôm hôn ẢNH: BTC CUNG CẤP

Trong sự nghiệp ca hát, Mạnh Quỳnh thừa nhận song ca ăn ý với 3 nữ ca sĩ là Phi Nhung, Hương Thủy và Như Quỳnh. "Người tôi hay chọc ghẹo nhất là Phi Nhung, sau đó là Hương Thủy. Mình hát bolero nhiều bài thì khán giả bắt đầu mệt nên mình có những câu nói, câu thơ hài hước để trêu chọc mọi người", anh nói.

Theo Mạnh Quỳnh, ngay từ những ngày đầu kết hợp với Phi Nhung thì cả hai tìm được sự đồng điệu trong cách trình bày. Sau thành công của bài Căn nhà màu tím, Phi Nhung luôn tin tưởng để nam ca sĩ 6X chọn bài. Bên cạnh đó, khi sáng tác bất kỳ ca khúc nào cho đồng nghiệp, anh đều quan tâm đến chất giọng của họ để viết giai điệu, ca từ phù hợp.

Ngoài giọng ca nội lực, Mạnh Quỳnh còn khiến MC Nguyên Khang thích thú vì tính cách hài hước ẢNH: BTC CUNG CẤP

Bên cạnh đó, Mạnh Quỳnh cũng tâm sự về quyết định không đi hát vào những dịp lễ. Anh nói: "10 năm trước, vào những dịp lễ như Giáng sinh hay tết tây thì tôi đều đi hát. Tuy nhiên, có một lần con trai lớn của tôi nói rằng sao ba cứ đi show hoài, không ở nhà với mẹ, với con. Khi nghe điều đó tôi cảm thấy đau lòng quá, mình đi hát quanh năm suốt tháng rồi mà mấy ngày này mình cũng đi nữa. Thế nên, trong 10 năm qua những ngày Giáng sinh, lễ Tạ ơn hay tết tây, tôi đều ở nhà".

Mạnh Quỳnh cho biết từ nhỏ anh đã thiếu thốn tình cảm của cha mẹ nên khi lập gia đình và có con, anh muốn mình dành nhiều thời gian để trò chuyện tâm sự với các con. Đối với anh, khi các con trưởng thành sẽ có công việc, không gian riêng, mối quan hệ khác nhau nên có ít thời gian về nhà. Vì vậy, anh luôn trân trọng khoảnh khắc được đồng hành cùng hai con trai.

Mạnh Quỳnh thừa nhận mình là mẫu người đàn ông của gia đình ẢNH: BTC CUNG CẤP

"Khi nhìn những đứa con khôn lớn, tôi lúc nào cũng muốn gần con, cho nó những gì ngày xưa mình không có. Cho dù cuộc sống gia đình mình có như thế nào thì tôi cũng phải dành ưu tiên cho các con. Cha mẹ chia tay khi tôi mới 4 tuổi và tôi sống chủ yếu với ông bà. Trong năm tháng tuổi thơ đến trường, tôi thấy người khác được cha mẹ đưa đi học thì tôi tủi thân lắm. Vì vậy, sau này tôi nghĩ cuộc sống vợ chồng ra sao mình cũng phải hy sinh vì con", giọng ca Sầu tím thiệp hồng chia sẻ.

Ngoài ra, Mạnh Quỳnh tiết lộ bà xã hiếm khi nghe nhạc của mình hát. Nam ca sĩ cho biết: "Vợ tôi trưởng thành ở Mỹ nên nghe nhạc nước ngoài thôi. Lúc tôi kết hôn với cô ấy nhiều người còn bất ngờ, không hiểu sao cô ấy lại lấy tôi vì tôi là người sống theo truyền thống Việt Nam. Tôi nghĩ duyên số đến là đến".



