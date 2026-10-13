Diễn viên Phúc An làm trụ cột gia đình, không dám 'đi bước nữa' sau đổ vỡ

Diễn viên Phúc An Ảnh: NVCC

Diễn viên Phúc An sinh năm 1984, quê An Giang, là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều bộ phim như: Trái tim son trẻ, Mật mã hoa hồng vàng, Lỗi đạo cang thường, Mẹ biển, Giọt lệ kim tiền... Mới đây, cô dành thời gian trò chuyện cùng Thanh Niên về công việc và cuộc sống hiện tại.



Từng bị phản ứng vì diễn vai ác

* Xin chào diễn viên Phúc An. Gần đây, khán giả gặp lại chị trong phim Giọt lệ kim tiền với vai Gấm. Chị có thể chia sẻ về vai diễn này?

- Diễn viên Phúc An: Không chỉ được khán giả biết đến qua những vai gái nhà lành, dịu dàng, nết na, tôi cũng nhận về không ít phản ứng với các vai phản diện (cười). Với tôi, Gấm trong Giọt lệ kim tiền có thể không phải là vai diễn khó nhưng lại là một nhân vật rất hay. Nói Gấm là người phản diện cũng không hẳn đúng, bởi nhân vật này không hoàn toàn xấu mà là sự chuyển biến trong tâm lý, cảm xúc qua những biến cố cuộc đời. Gấm từng hiền lành như bao người phụ nữ khác, nhưng những va vấp, tổn thương và hoàn cảnh sống dần khiến cô thay đổi. Tôi nghĩ điều thú vị ở nhân vật này là khán giả có thể nhìn thấy quá trình một con người bị cuộc đời tác động, dẫn đến những lựa chọn và hành động khác với con người ban đầu.

Ở tuổi 42, Phúc An vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ Ảnh: NVCC

* Các vai diễn phản diện mang đến những "rắc rối" như thế nào trong cuộc sống của chị?

- Mỗi lần đảm nhận vai phản diện là tôi bị khán giả chửi dữ lắm (cười). Cứ phim lên sóng, mỗi lần lướt mạng xã hội, tôi lại đọc được những bình luận tiêu cực, thậm chí còn có những lời lẽ vô cùng khiếm nhã. Nhưng với vai trò là diễn viên, tôi nghĩ đó là thành công của mình. Bởi khi khán giả phản ứng dữ dội với nhân vật, điều đó cho thấy họ thực sự bị cuốn vào câu chuyện và cảm xúc mà bộ phim mang lại. Tất nhiên, đôi lúc đọc những bình luận như vậy, tôi cũng chạnh lòng, nhưng tôi hiểu khán giả đang phản ứng với nhân vật chứ không phải con người thật của mình. Vì vậy, tôi đón nhận những ý kiến ấy như một cách để nhìn lại vai diễn, đồng thời cảm thấy vui vì mình đã thể hiện được nhân vật đủ chân thực để khán giả có những cảm xúc mạnh mẽ như vậy.

* Bản thân chị có thể hiểu và đón nhận những phản ứng của khán giả, nhưng với các con thì lại khác. Chị có lo các con bị ảnh hưởng khi đọc những bình luận khiếm nhã về vai diễn của mẹ?

- Tôi nghĩ nếu các con có nghe hay thấy được những lời đó thì cũng không quá nặng nề. Tôi vẫn thường chia sẻ với các con rằng: "Mẹ đóng vai ác nên đôi khi ra đường cũng bị khán giả ghét, lên mạng xã hội cũng có những bình luận rất nặng lời. Nếu con đọc được những điều đó thì hãy vui vì vai diễn của mẹ đã thành công, chứ đừng buồn nha". Tôi muốn các con hiểu rằng đó chỉ là phản ứng của khán giả đối với nhân vật trên phim, chứ không phải con người thật của tôi ngoài đời.

Tôi không muốn các con vì những bình luận ấy mà cảm thấy buồn hay tổn thương. Ngược lại, tôi mong các con hiểu được công việc của mẹ, hiểu rằng để có một vai diễn trên màn ảnh, diễn viên phải dành rất nhiều tâm huyết và nỗ lực. Có những nhân vật được khán giả yêu thương, nhưng cũng có những nhân vật khiến người xem bức xúc, thậm chí phản ứng gay gắt. Đó là điều bình thường trong nghề diễn. Tôi luôn cố gắng giải thích để các con nhìn nhận mọi chuyện một cách nhẹ nhàng, không để những lời nói bên ngoài ảnh hưởng đến cảm xúc của mình.

Tránh làm tổn thương, nữ diễn viên chọn các đồng hành và luôn trò chuyện cùng các con Ảnh: H.D

* Nhìn lại hành trình làm nghề, điều gì khiến chị tự hào nhất?

- Đến hôm nay, điều khiến tôi tự hào nhất là bản thân đã đi lên từ những bậc thang thấp nhất của nghề diễn. Năm 2004, vai diễn đầu tiên của tôi chỉ có 3 phân đoạn trong một bộ phim chiến tranh. Khi ấy, tôi mới từ quê lên thành phố, chưa qua trường lớp đào tạo diễn xuất nào. Đó là một vai phụ rất nhỏ, ít lời thoại và đến phân đoạn thứ 3 thì nhân vật bị bắn chết. Dù chỉ là một vai diễn ngắn, đó vẫn là kỷ niệm đáng nhớ trong những ngày đầu tôi chập chững bước vào nghề.

Sau này, khi gặp những diễn viên trẻ, các bạn hay nói: "Em ước gì được đóng những vai như chị". Tôi lại chia sẻ rằng hơn 20 năm trước, tôi cũng từng ước mình có được những cơ hội như các bạn bây giờ. Phim đầu tiên của các bạn có thể đã có 10 - 20 phân đoạn, trong khi vai diễn đầu tiên của tôi chỉ vỏn vẹn 3 phân đoạn. Nếu được quay về thời điểm ấy và nhìn thấy các bạn, có lẽ tôi cũng sẽ ao ước được đứng ở vị trí mà các bạn đang có hôm nay.

Tôi nghĩ đôi khi chúng ta nhìn vào thành quả của một người mà quên mất họ đã phải trải qua bao nhiêu chặng đường mới có được vị trí đó. Khi các bạn nói muốn được như tôi, điều đó đồng nghĩa với việc các bạn đang nhìn thấy thành quả sau hơn 20 năm tôi miệt mài với nghề. Không có con đường nào tự nhiên mà đến, tất cả đều cần thời gian, sự kiên trì và nỗ lực. Với tôi, được tiếp tục sống với nghề, được đảm nhận những vai diễn có chiều sâu và được khán giả nhớ đến sau ngần ấy năm chính là điều đáng tự hào nhất.

Phúc An: Làm nghề không phải để nổi tiếng

Diễn viên phim Giọt lệ kim tiền cho biết không chạnh lòng vì hơn hai thập niên làm nghề song vẫn chưa chạm đến đỉnh cao Ảnh: NVCC

* Dù sở hữu gia tài hàng trăm vai diễn và thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh song vẫn chưa chạm đến đỉnh cao, chị có chạnh lòng?

- Với tôi, làm nghề vì niềm đam mê, không phải để nổi tiếng. Tôi chưa bao giờ đặt tham vọng phải nổi tiếng. Chỉ cần được làm nghề, được hóa thân vào các nhân vật là tôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi.

Ngay từ đầu, tôi đã có suy nghĩ khác với nhiều người. Trước đây, tôi là người khá hướng nội. Khi lập gia đình, tôi từng chủ động gác lại công việc diễn xuất trong một thời gian dài để chăm lo cho gia đình. Vì vậy, tôi không quá đặt nặng chuyện phải có vị trí nào đó trong nghề hay được công chúng gọi tên ra sao. Tất nhiên, nói không chạnh lòng một chút nào thì cũng không hẳn, bởi ai làm nghề cũng có những khoảnh khắc nhìn lại và tự hỏi về hành trình của mình. Nhưng cảm xúc ấy chỉ thoáng qua chứ không khiến tôi buồn lòng quá nhiều.

Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là mình biết đủ và trân trọng những gì đang có. Khi biết đủ, mình sẽ cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống của mình hơn. Đối với tôi, sau ngần ấy năm, vẫn được đứng trước ống kính, vẫn được làm công việc mình yêu thích và tiếp tục cống hiến cho những vai diễn đã là một niềm hạnh phúc lớn...

Cô cảm thấy may mắn vì bản thân có cuộc sống ổn định nhờ đồng lương từ nghề diễn Ảnh: NVCC

* Nghề diễn không phải lúc nào cũng có thu nhập ổn định. Chị có sống được với nghề hay phải làm thêm những công việc khác?

- Tôi từng trải qua giai đoạn rất khó khăn, đến mức nghĩ mình phải tìm một công việc khác để trang trải cuộc sống. Bản thân cũng từng thử kinh doanh, bán hàng trực tuyến vài lần nhưng có lẽ không có năng khiếu ở lĩnh vực này nên không thành công, đành dừng lại.

Khoảng 2 năm nay, may mắn Tổ thương, công việc đóng phim của tôi ngày càng nhiều, nhiều đến mức có những dự án tôi phải từ chối vì không thể sắp xếp thời gian. Đây cũng là giai đoạn tôi hạnh phúc nhất vì mình có thể sống được bằng nghề diễn.

Trước đây, công việc khá bấp bênh, có tháng tôi chạy cùng lúc hai, ba phim nhưng cũng có lúc... thất nghiệp vài tháng. Đặc thù của nghề này là vậy, mình không thể biết trước. May mắn là trong giai đoạn đó, tôi vẫn có ba mẹ làm hậu phương vững chắc và hỗ trợ mình rất nhiều. Hiện tại thì ba mẹ đã lớn tuổi, sức khỏe không còn như trước. Vì thế, tôi đang là người gánh vác kinh tế, lo toan cho gia đình 6 thành viên gồm tôi, ba mẹ, em gái và 2 con gái.

Không dám 'đi bước nữa' sau 2 lần đổ vỡ

Diễn viên 8X hài lòng với cuộc sống hiện tại Ảnh: NVCC

* Việc làm mẹ đơn thân liệu có dễ dàng khi phải cân bằng công việc và gia đình, thưa chị?

- Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, cứ như ông trời đã ban tặng cho mình những món quà quý giá vậy. Hiện tại, tôi có 2 cô con gái, một bé vừa bước vào đại học còn bé nhỏ đang học lớp 7.

Công việc diễn xuất đôi khi khiến tôi không có nhiều thời gian ở bên các con. Những ngày quay phim tại TP.HCM, tôi vẫn về nhà mỗi ngày nhưng thường đi từ sáng sớm và trở về khi trời đã khuya. Lúc tôi đi, các con còn chưa thức giấc, đến khi tôi về thì các con đã ngủ say. Vì thế, có những ngày chúng tôi gần như không có thời gian gặp nhau. Thỉnh thoảng, tôi về sớm thì mẹ con mới được quây quần. Mỗi lần tôi mở cửa bước vào nhà, các con còn thức rồi chạy nhanh đến ôm chầm lấy mẹ... thấy thương vô cùng.

Chắc là do con mình sống trong một trường hợp đặc biệt là không có cha kề cận. Cho nên con hiểu mẹ là trụ cột chính của gia đình, là người mà lo mọi thứ vì thế không bao giờ trách mẹ.

Sau những thăng trầm, Phúc An chọn nương tựa vào chính mình Ảnh: NVCC

* Một mình lo toan công việc lẫn gia đình, có bao giờ chị mình cần một người đồng hành, san sẻ?

- Trước đây hay bây giờ cũng vậy, đối với tôi, gia đình vẫn là ưu tiên hàng đầu. Ngày xưa, tôi có gia đình nhỏ, còn bây giờ, dù không còn gia đình nhỏ của riêng mình, tôi vẫn có gia đình lớn là ba mẹ, em gái và các con. Đó là điểm tựa, nguồn động viên và hậu phương vững chắc, giúp tôi có thêm sức mạnh, động lực để làm việc.

Nặng gánh thì có chứ. Nhiều lúc tôi cũng mệt mỏi vì áp lực cuộc sống và công việc. Có những lúc lương về chậm, tôi vô cùng đuối sức, nhức đầu... Nhưng nếu nói tìm kiếm một người đồng hành, điểm tựa, tôi nghĩ mình không có số dựa vào ai mà phải tự dựa vào chính mình. Chắc là vì đã trải qua nhiều đổ vỡ nên tôi thấy... sợ mà không còn nghĩ đến chuyện đó nữa. Tôi thấy tựa vào chính mình vẫn là tốt nhất.