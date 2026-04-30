Diễn viên Huỳnh Kiến An: U.70 vẫn mê nghề, hôn nhân viên mãn bên vợ đẹp

Sinh năm 1959 tại TP.HCM, Huỳnh Kiến An có hành trình đến với nghệ thuật qua nhiều ngã rẽ. Trước khi bén duyên với điện ảnh, ông từng hoạt động trong các lĩnh vực như ca hát, thuyết minh phim, chụp ảnh hậu trường… Chính những trải nghiệm đa dạng này đã bồi đắp "máu nghệ sĩ" và tạo nền tảng vững chắc cho con đường diễn xuất về sau.

Tên tuổi Huỳnh Kiến An gắn liền với loạt vai phản diện "khó ưa" trên màn ảnh. Từ người cha bạo hành trong Đêm tối rực rỡ đến các ông trùm, đại gia mưu mô trong Cô hầu gái, Gái già lắm chiêu…, ông thường được các đạo diễn "chọn mặt gửi vàng" cho những vai diễn "nặng ký". Nam diễn viên hài hước cho biết, vì hóa thân quá đạt vào các nhân vật phản diện nên khán giả "ghét lây" mình ngoài đời.

Không dừng lại ở đó, những năm gần đây, "Bảy Rắn" trong Cù lao lúa tiếp tục gây chú ý khi đảm nhận hình tượng pháp sư trong các phim kinh dị. Với Huỳnh Kiến An, đây vừa là cơ duyên thú vị, vừa là áp lực không nhỏ khi phải liên tục làm mới mình để tránh sự trùng lặp. Nam diễn viên cho biết ông dành nhiều thời gian nghiên cứu các nghi thức cúng bái, vũ đạo, thần chú, tụng kinh… nhằm tăng độ chân thực và chiều sâu cho nhân vật trên màn ảnh. "Điều quan trọng là xây dựng được một pháp sư có tay nghề, đủ sức thuyết phục khán giả, chứ không phải chỉ thấy tôi đang diễn", ông chia sẻ.

Huỳnh Kiến An quyết định trở lại với niềm đam mê ca hát ở tuổi U.70 ẢNH: FBNV

Gắn bó với nghệ thuật qua nhiều thăng trầm, quan điểm làm nghề của nam diễn viên cũng dần thay đổi. Trước đây, ông làm việc không ngừng nghỉ vì mưu sinh và gánh nặng gia đình. Ở thời điểm hiện tại, khi con cái đã trưởng thành và cuộc sống ổn định hơn, Huỳnh Kiến An bắt đầu chọn lọc kịch bản kỹ lưỡng. Ông ưu tiên những vai diễn phù hợp với bản thân, mang ý nghĩa xã hội... thay vì chạy theo số lượng như trước.

Bên cạnh diễn xuất, ở tuổi ngoài 60, "ông trùm phản diện" tìm lại niềm vui từ âm nhạc, vốn là đam mê đã theo mình từ thuở nhỏ. Từng là ca sĩ của các đoàn ca múa nhạc như Bông Sen, Đoàn ca nhạc nhẹ TP.HCM... ông cho biết tình yêu ca hát vẫn luôn "chảy trong máu". Dù hiện tại tập trung cho phim ảnh, ông vẫn sẵn sàng nhận lời biểu diễn khi có cơ hội.

Gần đây, ông gây thích thú khi xuất hiện trên sân khấu với vai Thần Tài, mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt ẢNH: FBNV

Huỳnh Kiến An bộc bạch: "Với tôi, mỗi sân khấu, dù lớn hay nhỏ, đều giống như một 'thánh đường' thiêng liêng. Được khán giả lắng nghe là niềm hạnh phúc, khiến tôi luôn trân trọng từng khoảnh khắc khi đứng trên sân khấu". Dù lịch quay phim dày đặc khiến việc ca hát gặp nhiều khó khăn song với ông chỉ cần có cơ duyên là luôn sẵn sàng trở lại.

40 năm hôn nhân của 'ông trùm phản diện' Huỳnh Kiến An

Huỳnh Kiến An cảm thấy hạnh phúc vì bà xã luôn đồng hành dù trong cuộc sống hay hành trình làm nghề ẢNH: H.D

Đáng chú ý, phía sau hành trình nghệ thuật bền bỉ ấy là một mái ấm viên mãn. Huỳnh Kiến An cho biết vợ luôn là người đồng hành và ủng hộ ông trong mọi hoạt động. Mỗi khi ông đứng trên sân khấu, bà xã thường lặng lẽ ngồi dưới dõi theo, điều đó khiến ông cảm nhận rõ sự gắn bó và hạnh phúc giản dị. Nam diễn viên tin rằng hành trình của mình, từ ca hát đến điện ảnh, đều là sự sắp đặt của định mệnh. Hơn hết, chính nghệ thuật cũng là cầu nối giúp ông gặp được người bạn đời. "Có lẽ chính nghệ thuật đã đưa tôi đến với người phụ nữ của đời mình, người mà tôi muốn trao trọn cả trái tim", sao nam 5X tâm tình.

Chia sẻ về cuộc sống đời thường, Huỳnh Kiến An cho biết những lúc rảnh rỗi, ông dành phần lớn thời gian cho gia đình. Hai vợ chồng thường cùng nhau nấu nướng, đi ăn uống, du lịch hoặc tận hưởng những khoảnh khắc giản dị bên nhau. Bên cạnh đó, nam diễn viên vẫn duy trì thói quen đọc kịch bản, xem đây là cách để giữ nhịp làm nghề và chuẩn bị cho các dự án mới.

40 năm hôn nhân, Huỳnh Kiến An và bà xã vẫn luôn mặn nồng, cùng nhau đi du lịch, xem đây là cách để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của cuộc đời ẢNH: FBNV

Nói về bí quyết giữ gìn hôn nhân, ông cho rằng cuộc sống vợ chồng của mình không có gì quá đặc biệt, mà đơn giản là sự thấu hiểu và trân trọng lẫn nhau. "Càng ngày tôi càng thấy yêu và biết ơn bà xã vì những hy sinh dành cho mình. Làm nghệ thuật đôi khi có nhiều điều nhạy cảm, nhưng vợ luôn thông cảm và ủng hộ, đó là điều tôi trân quý nhất", ông bộc bạch.