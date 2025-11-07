Diễn viên Quách Ngọc Ngoan ra sao sau biến cố vỡ nợ?

Quách Ngọc Ngoan nhắc về ồn ào vỡ nợ, quyết tâm làm lại từ đầu Ảnh: Hữu Tín

Quách Ngọc Ngoan nỗ lực vực dậy sau nợ nần

* Xin chào diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Cảm xúc của anh thế nào khi trở lại điện ảnh sau 7 năm?

- Quách Ngọc Ngoan: Tôi có hồi hộp, thậm chí có chút lo lắng vì đã 7 năm rồi mới trở lại màn ảnh rộng. Tôi tự hỏi không biết sau ngần ấy thời gian, khán giả sẽ đón nhận mình như thế nào, liệu cách diễn của mình có còn đủ cảm xúc, đủ sức thuyết phục hay không. Nhưng khi xem bộ phim sau khi hoàn thành, cảm giác hồi hộp ấy cũng vơi đi phần nào, tôi thấy nhẹ nhõm và tự tin hơn.

Lần đầu tiên nhận kịch bản Trái tim què quặt, tôi chưa cảm được nhiều. Đọc đến lần thứ hai, tôi bắt đầu thấy thích vì kịch bản rất lạ. Đến lần thứ ba, tôi mới thật sự thấu hiểu và hòa vào nhân vật. Trong phim, tôi đảm nhận vai Triết, một nhà điêu khắc say mê nghệ thuật đến mức đôi khi vô tình bỏ quên người vợ bên cạnh. Dù bộ phim không nặng tính giải trí, nhưng lại có chiều sâu về tâm lý và nhân vật, điều mà tôi rất muốn thể hiện.

Quách Ngọc Ngoan cùng dàn diễn viên trong phim Trái tim què quặt Ảnh: ĐPCC

Tôi không đặt kỳ vọng gì quá lớn cho lần trở lại này. Với tôi, quan trọng nhất là "lửa nghề" của mình vẫn cháy. Tôi chưa bao giờ muốn bỏ điện ảnh, vì đó là đam mê lớn nhất đời mình. Tôi thấy may mắn khi Tổ nghề vẫn thương, các nhà sản xuất và đạo diễn vẫn tin tưởng, mời mình tham gia dự án mới. Và hơn hết, tình cảm khán giả dành cho tôi vẫn còn đó. Chính điều ấy là nguồn động lực để tôi mạnh mẽ vượt qua những biến cố, để tiếp tục đứng dậy và sống với nghề.

* Khi ồn ào nợ nần xảy ra, anh có ngại nó sẽ ảnh hưởng đến tên tuổi của mình, khiến các đạo diễn e dè khi mời phim?

- Nếu ngại thì năm 2023, tôi đã không dám tự chia sẻ câu chuyện nợ nần của mình. Tôi nghĩ, là một người trưởng thành, mình phải có trách nhiệm với tất cả những gì mình làm. Trước khi quyết định công khai chuyện đó, tôi đã đắn đo và suy nghĩ rất nhiều. Ông bà ta có câu: "Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại". Điều quan trọng là mình dám đối diện, dám thừa nhận và chịu trách nhiệm với những gì đã xảy ra.

Trong cuộc sống, có những điều đến rất bất ngờ, không ai lường trước được. Nhưng khi sự việc đã xảy ra, điều cần làm nhất là bình tĩnh đối diện, tự đứng dậy và mạnh mẽ bước tiếp bằng chính nghị lực và bản lĩnh của mình.

* Anh đã vực dậy từ những biến cố như thế nào?

- Sau khi trải qua những điều không vui trong cuộc sống, tôi nhận ra rằng không ai có thể giúp mình đứng dậy tốt hơn chính bản thân mình. Tôi tự học cách vượt qua bằng việc giữ tinh thần lạc quan, mạnh mẽ và kiên định. Mỗi ngày, tôi duy trì thói quen tập thể thao, chạy bộ để rèn luyện sức khỏe, đồng thời đọc nhiều sách về cuộc sống và chữa lành tâm hồn. Những cuốn sách đó giúp tôi nhìn mọi thứ nhẹ nhàng hơn, buông bỏ được những áp lực và những chuyện không vui trong quá khứ. Từ đó, tôi học cách tập trung vào hiện tại, chăm chút cho bản thân để luôn ở trạng thái tốt nhất, cả về tinh thần lẫn thể chất. Để khi trở lại với công việc, mình luôn có năng lượng tích cực nhất.

Diễn viên Người bất tử thừa nhận đã đắn đo và suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định công khai chuyện nợ nần Ảnh: Hữu Tín

* Tình hình tài chính của anh đã ổn hơn chưa?

- Từ trước đến giờ, từ lúc xảy ra sự việc hay chưa thì cuộc sống của tôi cũng rất bình dị và bình lặng. Hiện tại cuộc sống của tôi ổn. Đặc biệt về công việc, tôi cũng đang có một vài dự án nữa mà mình làm chưa xong. Về mọi thứ, tôi đang cố gắng làm sao để vun vén và thu xếp ở mức tốt nhất.

* Hiện tại áp lực kinh tế có còn là gánh nặng với anh không?

- Tôi chưa bao giờ bị áp lực về kinh tế, vì cuộc sống của tôi rất đơn giản, nhẹ nhàng. Có nghĩa là cuộc sống của tôi có hơi khác biệt so với những người ở trong giới nghệ thuật. Và chính những cái khác, tôi không làm ảnh hưởng đến ai hết, vì thế tôi cứ giữ cho riêng mình.

* Đối diện với nhiều khó khăn, điều gì là điểm tựa giúp anh vượt qua?

- Điều giúp tôi mạnh mẽ nhất khi xảy ra những biến cố, trước hết vẫn là chính bản thân mình. Sau đó là gia đình, ba mẹ, các con và những người bạn thân thiết. Họ là nguồn động lực lớn khiến tôi có thêm sức mạnh để bước tiếp.

Đặc biệt, tình thương của khán giả giúp tôi cảm thấy ấm lòng. Khi trải qua biến cố, nhiều người tình cờ gặp tôi ngoài đời đã gửi lời động viên 'vấp ngã ở đâu thì hãy đứng lên ở đó'. Có khán giả nói rằng họ vẫn luôn yêu thương tôi qua từng vai diễn. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng giúp tôi có thêm tinh thần, thấy mình cần phải nỗ lực, mạnh mẽ hơn để vượt qua.

Nam diễn viên xúc động khi vẫn còn nhiều bạn bè, khán giả thương, động viên khi anh gặp biến cố Ảnh: ĐPCC

Sẵn sàng mở lòng thêm một lần nữa nếu còn duyên nợ

* Với anh, hiện tại hạnh phúc là gì?

- Với tôi, hạnh phúc đơn giản lắm, là mỗi ngày được khỏe mạnh, được làm công việc mình yêu thích. Khi bước vào phim trường, tôi luôn cố gắng thể hiện hết mình cho từng vai diễn, vì đó là cách tôi sống trọn với đam mê. Hiện tại, tôi cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống của mình. Tôi vẫn độc thân, dành toàn bộ tâm sức cho những dự án đang thực hiện. Tôi sống một mình và đang tận hưởng niềm vui trong sự một mình ấy.

* Có bao giờ anh thấy cô đơn không?

- Một người độc thân, dù là đàn ông hay phụ nữ, dù mạnh mẽ đến đâu, ai rồi cũng có những phút giây thấy mình cô đơn. Quan trọng là ta chọn cách tận hưởng sự cô đơn ấy như thế nào. Nếu sau này vẫn sống một mình đến tuổi xế chiều, tôi nghĩ cũng phải học cách chấp nhận. Bởi trong tình yêu hay hôn nhân, không ai có thể khẳng định hay trông đợi trước điều gì. Càng đặt nhiều kỳ vọng, hạnh phúc đôi khi lại càng trở nên mong manh. Mọi thứ đều là duyên. Nếu còn duyên nợ với một người phụ nữ nào đó, tôi sẵn sàng mở lòng và bước tiếp vào cuộc sống gia đình thêm một lần nữa. Điều đó, với tôi là chắc chắn.

* Anh có tiếc nuối không?

- Tôi không tiếc gì cả. Thật lòng mà nói, khi một cuộc hôn nhân đã không còn tiếng nói chung thì rất khó để tiếp tục. Khi cả hai không còn có thể đồng hành cùng nhau, kết thúc là điều nên làm. Đã dừng lại rồi, nghĩa là mọi thứ đã khép lại, mỗi người cần bước tiếp với cuộc sống riêng. Nếu cố gắng quay lại, tôi tin rằng cũng không thể bắt đầu lại từ đầu, và dù có bắt đầu đi nữa thì cũng khó mà còn được như xưa, khó mà có được hạnh phúc trọn vẹn.

Quách Ngọc Ngoan cho biết anh vẫn độc thân, tận hưởng niềm vui khi một mình Ảnh: Hữu Tín

* Anh có sợ những câu chuyện cũ sẽ là rào cản khiến cho mình khó có thể bắt đầu một mối quan hệ mới?

- Tôi không quá bận tâm về điều đó. Cũng có lúc tôi nghĩ như vậy, nhưng khi nhìn lại, tôi thấy quá khứ không còn quan trọng nữa. Một người trưởng thành, dù là đàn ông hay phụ nữ, khi đến với ai đó, điều họ cần là hiện tại, chứ không phải quá khứ. Nếu ai đó nhìn vào quá khứ của mình để quyết định có tiếp tục hay dừng lại, thì có lẽ người đó không đáng để mình gắn bó. Tôi nghĩ điều này không chỉ đúng với nghệ sĩ mà với bất kỳ ai cũng vậy. Khi đã chọn bước tiếp cùng một người, điều quan trọng nhất là sự thấu hiểu, tôn trọng và trân trọng lẫn nhau. Ngược lại, mình cũng đối xử với họ như vậy. Còn nếu họ cứ mãi nhìn về quá khứ của mình, thì chắc chắn mối quan hệ đó khó có thể bền lâu.

* Người bạn đời mà anh muốn đồng hành trong tương lai sẽ như thế nào?

- Câu hỏi này tôi không dám khẳng định hay trả lời chắc chắn được. Nếu ông Tơ bà Nguyệt còn se cho tôi một mối nhân duyên nữa, cho tôi gặp được một người phụ nữ có thể cùng mình gọi hai tiếng "vợ chồng", thì tôi sẵn sàng đón nhận, dù cô ấy là người như thế nào. Mọi thứ đều là duyên số.

* Xin cảm ơn diễn viên Quách Ngọc Ngoan về những chia sẻ!