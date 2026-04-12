Diễn viên Thanh Sơn ở tuổi 35

Thanh Sơn từng là thủ khoa đầu vào của Trường đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, hiện đang công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Anh ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn trong các phim truyền hình như 11 tháng 5 ngày, Gia đình mình vui bất thình lình, Đồng hồ đếm ngược hay phim điện ảnh ở Tử chiến trên không, Hẹn em ngày nhật thực…

Gần đây, Thanh Sơn gây chú ý khi tham gia vai Thành trong Đồng hồ đếm ngược. Chia sẻ về khó khăn, nam diễn viên thừa nhận đó là việc phải kết hợp cùng người bạn diễn đặc biệt - một chú chó. Dù đã trải qua huấn luyện và có thể thực hiện được các câu lệnh nhưng để bạn diễn này tập trung vào Thanh Sơn lại là một thử thách. “Khó khăn đó không chỉ với tôi mà là của toàn bộ ê kíp. Mọi người lúc đấy không ai dám tạo tiếng động vì sợ bạn ấy nhìn ra bên ngoài”, anh kể.

Hình ảnh của diễn viên Thanh Sơn trong phim Đồng hồ đếm ngược ẢNH: FBNV

Về mối duyên với diễn xuất, Thanh Sơn kể từ lúc còn bé đã sớm tiếp xúc với phim ảnh. Đến năm học lớp 10, anh được giao nhiệm vụ thực hiện một vở kịch cho chương trình ngoại khóa. Cảm nhận tiếng vỗ tay, chứng kiến sự yêu thích của mọi người cho sản phẩm của mình khiến anh quyết định thi vào trường sân khấu.

“Nhà tôi không ai theo nghệ thuật, nhưng bố mẹ nói rằng: Nếu đã thích thì phải theo đuổi. Tôi may mắn vì được gia đình ủng hộ, và được làm đúng niềm đam mê của mình. Chính điều đó khiến việc đi làm của tôi không áp lực, mệt mỏi”, diễn viên 9X bộc bạch.

Thanh Sơn thừa nhận càng ngày, anh càng khó tính hơn với nghề. Lý giải về điều này, nam nghệ sĩ cho rằng “đến lúc mình cần đòi hỏi nhiều hơn, phát triển hơn”. Khi xem lại những tác phẩm từng tham gia, diễn viên 9X tự nhận bản thân là người khắt khe nhằm đánh giá, rút ra kinh nghiệm cho chính mình. Thanh Sơn thấy bản thân may mắn vì trong hành trình đó, anh chưa từng nghi ngờ về bản thân, thậm chí hạnh phúc khi tìm được đam mê và kiếm sống bằng niềm đam mê đó.

Với Thanh Sơn, trong 16 năm gắn bó với nghề, nguồn động lực lớn của anh chính là khán giả ẢNH: FBNV

Thanh Sơn thoải mái khi nói về việc kết hợp ăn ý với các bạn diễn nữ. Anh cho rằng khi làm nghề, bản thân ít khi rơi vào áp lực mà giữ tâm lý thoải mái để sáng tạo. “Khi đi làm phim, mỗi cảnh quay là một đề bài. Đề bài càng khó thì tôi càng thích. Cảm giác như thế mới giúp mình phát triển. Mỗi bạn diễn sẽ cần một cách mở khóa, tương tác khác nhau”, anh bày tỏ.

Quan điểm làm nghề của Thanh Sơn

Nói về Khả Ngân, Thanh Sơn cho biết cô là bạn diễn đầu tiên mà cả hai có sự tái hợp trên màn ảnh nhỏ, trước đó là 11 tháng 5 ngày đến Gia đình mình vui bất thình lình. “Còn lại là mỗi phim một trải nghiệm mới, mỗi phim là một thử thách. Tôi hay được giao những dạng vai hiền lành. Thử thách khó nhất là tìm cách diễn khác nhau trong những nhân vật na ná nhau. Nếu bây giờ được chuyển sang vai phản diện hoàn toàn, nhiều khi lại dễ vì tôi sẽ thỏa sức để sáng tạo”, anh nói.

Tự nhìn thấy bản thân có sự chững lại nên trong năm 2026, Thanh Sơn cố gắng để tìm kiếm những dạng vai khác biệt hơn. Trong 16 năm gắn bó với nghề, nguồn động lực lớn của nam diễn viên là khán giả. “Kể cả trên sân khấu tôi cũng có lúc khó khăn nhưng chưa bao giờ từ bỏ. Mỗi lần đứng trên sân khấu, thấy mỗi câu thoại của mình được đón nhận, tình yêu nghề của tôi được tiếp thêm. Tôi cũng hay đọc bình luận lắm. Để phát triển hơn, giỏi hơn, tôi phải thành thật với chính mình”, anh nêu ý kiến.