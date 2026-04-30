Diễn viên Thanh Thúy diện đồ khác lạ, quảng bá phim 'Trùm Sò'

Minh Hy
30/04/2026 11:51 GMT+7

Nhằm mục đích quảng bá cho phim điện ảnh 'Trùm Sò', Thanh Thúy diện đồ cổ trang đến rạp phim để giao lưu và kêu gọi khán giả ủng hộ 'đứa con tinh thần' của mình và đạo diễn Đức Thịnh.

"Đường đua" phim Việt vào dịp lễ 30.4 và 1.5 ngày càng khốc liệt hơn khi có 5 phim đồng loạt ra mắt. Khán giả có nhiều sự lựa chọn từ thể loại kinh dị đến hài hước, giật gân. Nhận thấy được sự cạnh tranh này, nhà sản xuất phim Trùm Sò là Thanh Thúy cố gắng đẩy mạnh việc quảng bá tác phẩm điện ảnh này.

Thanh Thúy đến rạp phim để gặp gỡ và kêu gọi khán giả ủng hộ phim Trùm Sò

Theo đó, Thanh Thúy diện đồ cổ trang, hóa thân thành nhân vật Bào Ngư trong phim và đến các rạp để giao lưu cùng khán giả. Ngoài ra, nhà sản xuất Trùm Sò còn dành tặng những món quà nhỏ xinh xắn cho những khán giả nhí đến xem phim.

Đối với Thanh Thúy, đây là cách để cô mang bộ phim đến gần hơn với công chúng, thay vì sử dụng những "chiêu trò" để tạo sự chú ý. Trước đó, nữ diễn viên cũng chia sẻ quá trình làm phim gian nan của cả ê kíp, phải làm việc dưới thời tiết nắng nóng. Thậm chí, nhà sản xuất phải bỏ ra 500 triệu đồng để quay lại một đại cảnh vì cảm thấy chưa ưng ý.

Thanh Thúy xinh đẹp ở tuổi 44

"Khi làm việc chung, chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Vì dù mọi người ở những vùng miền khác nhau, có phong cách làm việc không tương đồng, lại hòa hợp và nỗ lực làm sao để bộ phim hay nhất", vợ đạo diễn Đức Thịnh nói.

Thanh Thúy bật mí đây là dự án chuẩn bị từ rất lâu nhưng vẫn chưa thể ra mắt vì nhiều yếu tố khách quan. Tuy nhiên, khi có được ý tưởng lấy từ câu chuyện Ngao Sò Ốc Hến, cả ê kíp đều rất vui bởi phim sở hữu đầy đủ yếu tố hài hước. Trong lúc sản xuất, cô không để tâm đến chuyện kinh phí mà làm phim một cách đam mê.

Theo Box Office Vietnam, tính đến thời điểm hiện tại, tác phẩm điện ảnh Trùm Sò của đạo diễn Đức Thịnh đã thu về hơn 6 tỉ đồng.

Đức Thịnh tái xuất điện ảnh với 'Trùm Sò'

Sau 6 năm vắng bóng trên thị trường điện ảnh, Đức Thịnh trở lại với phim hài Trùm Sò. Lần này, anh đảm nhận cùng lúc 3 vai trò: đạo diễn, đồng biên kịch (cùng Hồ Hải) và diễn viên chính.

