Diễn viên Thúy Diễm đón tin vui bên Lương Thế Thành

Lương Thế Thành - Thúy Diễm hạnh phúc khi tổ ấm có thêm thành viên mới Ảnh: NVCC

Thông qua trang cá nhân, diễn viên Thúy Diễm báo tin vui đến người hâm mộ khi chia sẻ bức ảnh vừa hạ sinh con thứ hai. Bà xã Lương Thế Thành hạnh phúc chia sẻ: "Chào con gái yêu của ba Thành, mẹ Diễm! Ba mẹ thật hạnh phúc và biết ơn vì con đã chào đời bình an, trong vòng tay yêu thương của ba mẹ và gia đình. Từ hôm nay, thế giới của ba mẹ có thêm một cô công chúa nhỏ mang tên Rosie - bông hoa hồng nhỏ xinh mà ba mẹ đã mong chờ thật lâu. Ba mẹ mong rằng trên hành trình lớn lên của con, mọi điều tốt đẹp và dịu dàng nhất trên thế giới này sẽ luôn đến với con. Chào mừng con đến với thế giới này, Rosie của ba mẹ. Ba mẹ yêu con nhiều thật nhiều".

Cùng thời điểm này, Lương Thế Thành cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi gia đình có thêm thành viên mới.

Bài đăng của cặp sao nhanh chóng nhận được sự quan tâm của công chúng. Dưới phần bình luận, nhiều nghệ sĩ như Trịnh Kim Chi, Hữu Châu, Mỹ Uyên, Huỳnh Kiến An, Lê Phương, Nhật Kim Anh, Vân Trang, Anh Tài... gửi lời chúc mừng đến hai diễn viên. Bên cạnh đó, đông đảo khán giả cũng bày tỏ niềm vui, đồng thời ngưỡng mộ tổ ấm hạnh phúc của Thúy Diễm và Lương Thế Thành.

Nhan sắc tươi trẻ, rạng rỡ của Thúy Diễm khi mang thai ở tuổi 40 Ảnh: NVCC

Hành trình mang thai ở tuổi 40 của Thúy Diễm

Thúy Diễm và Lương Thế Thành kết hôn năm 2016 và đón con đầu lòng năm 2018, trong sự chúc phúc của bạn bè, đồng nghiệp. Cách đây không lâu, bộ đôi kỷ niệm chặng đường 10 năm gắn bó và công khai tin vui có con thứ hai.

Để chuẩn bị cho hành trình làm mẹ lần hai, Thúy Diễm quyết định tạm dừng toàn bộ hoạt động nghệ thuật. Với cô, gia đình và em bé là ưu tiên hàng đầu. Dù từng trải qua cảm giác mang thai và sinh con, nữ diễn viên thừa nhận lần mang thai thứ hai vẫn mang đến nhiều bỡ ngỡ. Khoảng cách 8 năm kể từ khi sinh con trai đầu lòng khiến cô gần như phải học lại mọi thứ từ đầu.

Theo nữ diễn viên, hành trình mang thai ở tuổi 40 giúp cô học cách sống chậm hơn, lắng nghe cơ thể và thay đổi những ưu tiên trong cuộc sống. Nếu trước đây công việc luôn chiếm phần lớn quỹ thời gian thì hiện tại, bà xã Lương Thế Thành ưu tiên cho việc nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống và giữ tinh thần tích cực. Với cô, một người mẹ hạnh phúc và bình an cũng chính là điều tốt nhất dành cho em bé.

Trong giai đoạn vợ bầu, Lương Thế Thành luôn ở bên chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho cô. Nam diễn viên chủ động sắp xếp công việc để dành thời gian chăm sóc gia đình, từ nhắc nhở vợ ăn uống, nghỉ ngơi, đưa cô đi khám thai đến san sẻ những việc nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày. Sự quan tâm của chồng giúp nữ diễn viên cảm thấy hành trình mang thai lần này nhẹ nhàng hơn.