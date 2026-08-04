Thúy Diễm thay đổi ra sao khi mang thai ở tuổi 40?

Thúy Diễm cho biết cô mong muốn phản ánh đúng phiên bản của mình ở thời điểm hiện tại: nhẹ nhàng, nữ tính nhưng vẫn hiện đại và tự tin. Theo nữ diễn viên, thời trang trong thai kỳ không phải để che giấu những thay đổi của cơ thể, mà là cách để người phụ nữ thêm yêu và trân trọng chính mình.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ bụng bầu làm mình kém đẹp. Ngược lại, đó là quãng thời gian cơ thể người phụ nữ đẹp theo một cách rất đặc biệt. Thay vì tìm cách che đi, tôi muốn lưu giữ những đường cong ấy bằng những bộ ảnh thật tự nhiên”, người đẹp bộc bạch.

Thúy Diễm ghi lại khoảnh khắc đặc biệt trong hành trình làm mẹ ở tuổi 40 Ảnh: Trí Nghĩa Huỳnh

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô không còn đặt nặng việc xây dựng hình ảnh của một ngôi sao mà mong muốn lưu giữ chân thật nhất của mình – một người phụ nữ ở tuổi 40, trưởng thành, bình yên và biết trân trọng từng khoảnh khắc trước khi chào đón con gái.

"Ở thời điểm này, điều tôi quan tâm là giữ cho mình nguồn năng lượng tích cực, một tinh thần thoải mái và diện mạo chỉn chu mỗi ngày. Tôi nghĩ phụ nữ mang thai không cần cố gắng trở thành một phiên bản hoàn hảo. Chỉ cần mình khỏe mạnh, vui vẻ và yêu bản thân thì vẻ đẹp sẽ tự nhiên hiện lên”, vợ Lương Thế Thành chia sẻ.

Cuộc sống của Thúy Diễm khi mang thai ở tuổi 40

Thúy Diễm cho biết hành trình mang thai ở tuổi 40 giúp cô học cách sống chậm hơn, lắng nghe cơ thể và thay đổi những ưu tiên trong cuộc sống. Nếu trước đây công việc luôn chiếm phần lớn quỹ thời gian thì hiện tại, nữ diễn viên ưu tiên cho việc nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống và giữ tinh thần tích cực. Với cô, một người mẹ hạnh phúc và bình an cũng chính là điều tốt nhất dành cho em bé.

Không lựa chọn những concept cầu kỳ, nữ diễn viên theo đuổi tinh thần tối giản, thanh lịch và gần gũi với thiên nhiên - đúng với hình ảnh mà cô đang hướng đến trong giai đoạn đặc biệt này Ảnh: Trí Nghĩa Huỳnh

Nói về việc mang thai ở độ tuổi được nhiều người xem là khá muộn, Thúy Diễm thừa nhận bản thân cũng trải qua không ít khó khăn nhưng chưa từng để những áp lực ấy chi phối cảm xúc.

Cô cho biết: "Có những ngày tôi mệt, mặt hơi sưng vì thiếu ngủ, có hôm em bé đạp nhiều đến mức gần như thức trắng. Nhưng tôi không để những điều đó làm mình áp lực. Tôi nghĩ phụ nữ ở bất kỳ giai đoạn nào cũng nên giữ cho mình sự chỉn chu. Không phải để người khác ngắm nhìn, mà để mỗi sáng soi gương, mình vẫn thấy yêu chính mình".

Nói về sự đồng hành của Lương Thế Thành, Thúy Diễm tâm sự: “Tôi thấy mình may mắn vì suốt thai kỳ luôn có chồng ở bên đồng hành. Anh Thành gần như sắp xếp công việc để dành nhiều thời gian cho gia đình, từ nhắc tôi ăn uống, nghỉ ngơi, đưa đi khám thai đến chia sẻ những việc nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày. Nhờ có anh, hành trình mang thai lần này nhẹ nhàng hơn rất nhiều”.

Thúy Diễm nhận được sự chăm sóc tận tình của chồng khi mang thai lần 2 Ảnh: Trí Nghĩa Huỳnh

Trong suốt thai kỳ, Thúy Diễm duy trì thói quen chăm sóc bản thân một cách khoa học. Theo nữ diễn viên, tăng cân là điều rất bình thường khi mang thai. "Tôi không đặt áp lực phải giữ dáng. Sau khi sinh vẫn còn nhiều thời gian để tập luyện, còn hiện tại điều quan trọng nhất là em bé phát triển khỏe mạnh”, Thúy Diễm bày tỏ quan điểm.

Ở tuổi 40, Thúy Diễm cho biết cô không còn theo đuổi một vẻ đẹp hoàn hảo mà lựa chọn gìn giữ một cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tích cực và sự bình yên trong từng ngày mang thai.

"Có lẽ nhiều năm sau, khi con đủ lớn để xem những bức ảnh này, tôi muốn con hiểu rằng mẹ đã từng rất hạnh phúc trong hành trình chờ con đến. Tôi muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp ấy như một món quà dành cho con và cũng là một kỷ niệm rất thiêng liêng của chính mình”, sao nữ 8X nhắn nhủ.