Diễn viên Trí Quang: Sống kín tiếng, không nghĩ đến chuyện đi bước nữa sau đổ vỡ

Diễn viên Trí Quang sinh năm 1976, là gương mặt quen thuộc của truyền hình Việt. Vốn là cử nhân kinh tế nhưng anh lại quyết định rẽ ngang sang phim ảnh. Nam diễn viên được khán giả yêu mến và biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình như Ngã rẽ cuộc đời, Vết sẹo, Hướng nghiệp, Hoàng hôn dịu dàng... Song song với hoạt động diễn xuất, nam diễn viên lấn sân vào sân khấu kịch.
Không còn bon chen showbiz
Vài năm qua, Trí Quang ít xuất hiện trước truyền thông, hạn chế nhận phim. Chia sẻ với Thanh Niên, anh cho biết cuộc sống hiện tại khá an nhiên, nhẹ nhàng, tránh các bon chen trong showbiz. Dù chọn nhịp sống chậm rãi hơn, nam diễn viên khẳng định mình vẫn làm nghề, chỉ là theo cách phù hợp và thoải mái nhất với bản thân. Anh chủ yếu hoạt động ở sân khấu kịch, tham gia một số chương trình của đài, đi diễn tỉnh và góp mặt trong các đêm nhạc từ thiện tại chùa.
"Thời gian trước tôi làm việc nhiều quá, có giai đoạn đóng liên tiếp hai bộ phim, vừa kết thúc dự án này đã bước sang dự án khác. Đến một lúc, tôi cảm thấy mọi thứ lặp đi lặp lại, hơi nhàm chán vì đóng nhiều dạng vai na ná nhau. Hiện tại, tôi đọc kịch bản rất kỹ, không còn đặt nặng vai lớn hay nhỏ mà quan tâm đến chiều sâu nhân vật và 'đất diễn'. Nếu là vai khiến tôi thấy hứng thú, có điều gì đó khác lạ, mới mẻ thì sẽ nhận. Tôi chỉ muốn làm những gì mình thích thôi", anh cho hay.
Nam diễn viên 7X cho biết anh thoải mái với cuộc sống hiện tại, mỗi ngày trồng rau, chăm cây cảnh, nuôi chó...
ẢNH: FBNV
Ở tuổi 50, nam diễn viên tận hưởng cuộc sống bình yên bên gia đình, bạn bè và những thú vui đời thường. Anh dành nhiều thời gian trồng cây, chăm sóc thú cưng, tự nấu ăn và theo đuổi lối sống lành mạnh. Bữa ăn của anh chủ yếu là rau xanh, nhiều loại do chính tay anh trồng. "Ở tuổi này, tôi đặt sức khỏe lên hàng đầu nên luôn cố gắng ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày. Sáng khoảng 6 giờ là tôi thức dậy, bắt đầu tưới cây, dọn dẹp nhà cửa. Trước đây nuôi chó thì tôi còn dành thời gian cho chúng đi dạo, cho ăn uống. Quanh quẩn chăm nhà, chăm vườn là cũng hết ngày rồi", anh kể.
Sống thoải mái dù không quá giàu có
Ngoài công việc nghệ thuật, Trí Quang chia sẻ anh có thêm nguồn thu từ kinh doanh, trong đó có lĩnh vực bất động sản và một căn nhà cho thuê tạo nguồn thu ổn định. Hiện tại, nam diễn viên sống cùng anh trai. Ngoài căn nhà đang ở, anh còn có một khu nhà vườn ở ngoại ô TP.HCM, nơi anh thường lui tới để chăm sóc cây cối và tận hưởng không gian yên tĩnh.
Diễn viên Hướng nghiệp bộc bạch: "Tôi sống đơn giản lắm, không phải kiểu đòi hỏi hay sang chảnh gì. Chi tiêu cũng vừa phải nên tôi không thấy áp lực chuyện tiền bạc. Tôi không phải kiểu người đặt nặng chuyện hình thức hay vật chất. Đến giờ, mỗi khi đi tập kịch, đi quay, tôi vẫn chạy một chiếc xe Honda cũ, nhiều lúc đi xe ôm công nghệ cho tiện. Vì vậy chi phí sinh hoạt mỗi tháng cũng không quá cao".
Trí Quang tiết lộ đã có người bạn tri kỷ đồng hành cùng anh trong cuộc sống
ẢNH: FBNV
Thỉnh thoảng, diễn viên Hoàng hôn dịu dàng còn dành thời gian cho những chuyến du lịch, đặc biệt là đi biển. Trước những lời trêu vui rằng vì "quá đủ đầy" nên không còn mặn mà với nghệ thuật, anh thẳng thắn phủ nhận. Trí Quang cho biết mình không phải là người quá giàu có đến mức có thể buông bỏ đam mê. "Tôi có một nguồn thu ổn định, nhưng không phải cao. Nó chỉ đủ để trang trải cho những giai đoạn mình không đóng phim hay không đi show. Còn khi có công việc, tôi vẫn nhận và dành dụm thêm cho tương lai", anh chia sẻ.
Khi được hỏi về cách định nghĩa hạnh phúc ở thời điểm hiện tại, Trí Quang trầm ngâm rồi nói rằng anh cảm nhận rõ sự yên bình trong cuộc sống của mình. Diễn viên cho rằng có thể nhiều người khi nhìn vào cuộc sống hiện tại của anh sẽ nghĩ nhàm chán, bởi quanh quẩn chỉ từng đó công việc. Tuy nhiên, với anh, mọi thứ lại rất bình yên, nhiều thú vị.
Về chuyện tình cảm, sau khi ly hôn, Trí Quang sống khá kín tiếng. Nam diễn viên cho biết hiện tại mình đã có một người tri kỷ để có thể nói chuyện mỗi ngày, tâm sự và chia sẻ với nhau. Tuy nhiên, bước vào độ tuổi trung niên, nam diễn viên nói anh "không còn nghĩ đến chuyện đi bước nữa". Sau một lần đổ vỡ, anh chọn cách nhìn tình cảm ở một trạng thái nhẹ nhàng hơn. "Ở tuổi này, tôi nghĩ có một người tri kỷ để đồng hành là đủ. Sau lần đổ vỡ, tôi không còn nghĩ đến chuyện hôn nhân. Nếu có duyên, mình có thể đi cùng nhau đến già thì đó đã là điều đáng quý rồi", anh bộc bạch.
