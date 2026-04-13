Diễn viên Trí Quang: Sống kín tiếng, không nghĩ đến chuyện đi bước nữa sau đổ vỡ

Diễn viên Trí Quang vẫn giữ được vẻ phong độ ở tuổi ngoài 50 ẢNH: FBNV

Diễn viên Trí Quang sinh năm 1976, là gương mặt quen thuộc của truyền hình Việt. Vốn là cử nhân kinh tế nhưng anh lại quyết định rẽ ngang sang phim ảnh. Nam diễn viên được khán giả yêu mến và biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình như Ngã rẽ cuộc đời, Vết sẹo, Hướng nghiệp, Hoàng hôn dịu dàng... Song song với hoạt động diễn xuất, nam diễn viên lấn sân vào sân khấu kịch.

Không còn bon chen showbiz

Vài năm qua, Trí Quang ít xuất hiện trước truyền thông, hạn chế nhận phim. Chia sẻ với Thanh Niên, anh cho biết cuộc sống hiện tại khá an nhiên, nhẹ nhàng, tránh các bon chen trong showbiz. Dù chọn nhịp sống chậm rãi hơn, nam diễn viên khẳng định mình vẫn làm nghề, chỉ là theo cách phù hợp và thoải mái nhất với bản thân. Anh chủ yếu hoạt động ở sân khấu kịch, tham gia một số chương trình của đài, đi diễn tỉnh và góp mặt trong các đêm nhạc từ thiện tại chùa.

"Thời gian trước tôi làm việc nhiều quá, có giai đoạn đóng liên tiếp hai bộ phim, vừa kết thúc dự án này đã bước sang dự án khác. Đến một lúc, tôi cảm thấy mọi thứ lặp đi lặp lại, hơi nhàm chán vì đóng nhiều dạng vai na ná nhau. Hiện tại, tôi đọc kịch bản rất kỹ, không còn đặt nặng vai lớn hay nhỏ mà quan tâm đến chiều sâu nhân vật và 'đất diễn'. Nếu là vai khiến tôi thấy hứng thú, có điều gì đó khác lạ, mới mẻ thì sẽ nhận. Tôi chỉ muốn làm những gì mình thích thôi", anh cho hay.

Nam diễn viên 7X cho biết anh thoải mái với cuộc sống hiện tại, mỗi ngày trồng rau, chăm cây cảnh, nuôi chó... ẢNH: FBNV

Ở tuổi 50, nam diễn viên tận hưởng cuộc sống bình yên bên gia đình, bạn bè và những thú vui đời thường. Anh dành nhiều thời gian trồng cây, chăm sóc thú cưng, tự nấu ăn và theo đuổi lối sống lành mạnh. Bữa ăn của anh chủ yếu là rau xanh, nhiều loại do chính tay anh trồng. "Ở tuổi này, tôi đặt sức khỏe lên hàng đầu nên luôn cố gắng ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày. Sáng khoảng 6 giờ là tôi thức dậy, bắt đầu tưới cây, dọn dẹp nhà cửa. Trước đây nuôi chó thì tôi còn dành thời gian cho chúng đi dạo, cho ăn uống. Quanh quẩn chăm nhà, chăm vườn là cũng hết ngày rồi", anh kể.

Sống thoải mái dù không quá giàu có