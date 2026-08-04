Diễn viên TVB Dương Chứng Hoa bị bắt gặp làm bảo vệ cho ca sĩ

Theo Sohu, vừa qua, ca sĩ Lý Hạo tổ chức 2 đêm ca nhạc tại Hồng Kông. Sau khi buổi tổng duyệt kết thúc, rất đông người hâm mộ đã ở lại bên ngoài chờ đợi. Nhiều người vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra nhân viên đứng cạnh Lý Hạo để hộ tống và điều phối dòng người chính là Dương Chứng Hoa.

Từ những hình ảnh tại hậu trường, có thể thấy Dương Chứng Hoa mặc áo khoác đen, ngực đeo thẻ nhân viên an ninh và luôn theo sát bên cạnh Lý Hạo. Nhiều cư dân mạng sau khi xem ảnh đã rất bất ngờ.

Dương Chứng Hoa cũng là gương mặt quen thuộc trên truyền hình, giờ đây lại xuất hiện với tư cách người đứng đầu công ty an ninh và trực tiếp vào làm việc thực tế tại hiện trường chứ không phải chỉ đứng ra đại diện quảng bá.

Thực ra, đây không phải lần đầu tiên anh bị chụp lại khoảnh khắc làm bảo vệ. Khi các ca sĩ và nhóm nhạc như Coldplay, Tạ Đình Phong, Ngũ Nguyệt Thiên đến Hồng Kông biểu diễn ca nhạc, anh cũng tham gia vào công tác quản lý an toàn và điều phối hiện trường.

Vì nhiều lần bị chụp ảnh tại các sự kiện lớn, dư luận từng có lúc tưởng rằng anh đã giải nghệ để chuyển sang làm bảo vệ. Dương Chứng Hoa sau đó đã lên tiếng làm rõ rằng anh vẫn là diễn viên của TVB, đóng phim luôn là công việc chính, còn quản lý an ninh là mảng kinh doanh anh hợp tác phát triển cùng cộng sự.

Những năm gần đây anh chưa hề rời xa màn ảnh, năm ngoái vẫn góp mặt trong các bộ phim như Manh mối đoạt mạng hay Cự tháp chi hậu. Tuy nhiên, ngoài giờ bấm máy, Dương Chứng Hoa ngày càng bận rộn khi đầu tư vào nhiều lĩnh vực kinh doanh. Trong đó, dự án thu hút nhiều sự chú ý nhất là công ty quản lý an ninh mà anh hợp tác mở cùng người bạn thân lâu năm Lê Gia Trí.

Anh cũng giải thích thêm, công việc an ninh không đơn giản chỉ là mặc đồng phục và đứng ở cửa. Trước khi các giải đấu lớn hay buổi ca nhạc diễn ra, công ty phải đánh giá lưu lượng người, các lối ra vào, danh mục đồ cấm mang vào, các sự cố bất ngờ cũng như lộ trình di chuyển của nghệ sĩ.

Dương Chứng Hoa vào nghề khi tham gia một cuộc thi ca hát năm 1996 ở Mỹ sau đó về Hồng Kông gia nhập TVB ẢNH: CẮT TỪ PHIM BẰNG CHỨNG THÉP 3 (TRÁI) VÀ PHIM ĐẶC CẢNH SÂN BAY

Hành trình gần 30 năm cống hiến cho màn ảnh

Dương Chứng Hoa là gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ qua hàng loạt vai phụ trong các dự án kinh điển như Bằng chứng thép 3, Manh mối đoạt mạng... Dù chỉ đảm nhận vai nhỏ, anh luôn được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ thái độ làm việc chỉn chu. Có thời điểm, chỉ vì 9 câu thoại tiếng Nhật, anh đã thuê giáo viên về luyện từng từ để nhập vai một cách hoàn hảo nhất.

Từng trải qua tuổi thơ nhọc nhằn, mồ côi mẹ từ sớm và thiếu vắng tình thương của cha, Dương Chứng Hoa chia sẻ luôn đau đáu mục tiêu xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc cho gia đình.

Bên cạnh công ty an ninh, vợ chồng anh còn đầu tư vào mảng làm đẹp, nuôi cấy đá quý, từng góp vốn kinh doanh bệnh viện thú y và đồ gia dụng. Vợ anh là nữ diễn viên Thẩm Khả Hân (thủ vai Rebecca trong Mái ấm gia đình 4) cũng đồng hành cùng chồng trong việc quản lý các hoạt động kinh doanh. Cả hai kết hôn năm 2015, hiện đã có 2 con trai.

Ở tuổi 51, Dương Chứng Hoa khẳng định đóng phim vẫn là đam mê lớn nhất cuộc đời. Việc phát triển nghề tay trái giúp anh bảo đảm kinh tế cho gia đình nhỏ, còn phim ảnh vẫn là hướng đi mà anh vẫn luôn theo đuổi.