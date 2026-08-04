'Trùm' phản diện TVB sống lẻ bóng, chật vật kiếm sống ở tuổi xế chiều

Hoàng Văn Tiêu quen thuộc với khán giả nhờ những vai phản diện trên màn ảnh TVB ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM SỨ ĐỒ HÀNH GIẢ 2

Theo HK01, nhiều năm qua Hoàng Văn Tiêu vắng bóng trên màn ảnh. Ông sống kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Gần đây, khán giả bắt gặp ông một mình ăn cơm tại một hàng quán bình dân. Ông ăn mặc giản dị, râu tóc đã điểm bạc nhưng vẫn nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Có tin đồn rằng nam nghệ sĩ đã chuyển sang làm nhân viên kho bãi. Cuộc sống bình dị hiện tại của diễn viên 64 tuổi nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả trên mạng xã hội.

Hoàng Văn Tiêu từng gắn bó với TVB hơn 20 năm nhưng càng về sau này, ông càng ít được giao vai diễn, thậm chí có phim nghệ sĩ này chỉ xuất hiện trong một đến hai cảnh. Cơ hội diễn xuất bị thu hẹp khiến sao phim Cỗ máy thời gian lâm cảnh khó khăn tài chính. Chia sẻ trong một chương trình vào tháng 2 vừa qua, ông cho biết có thời điểm gộp cả hai tài khoản ngân hàng của mình lại, ông cũng không có nổi 100 HKD (hơn 300.000 đồng).

Nam nghệ sĩ chật vật kiếm sống ở tuổi xế chiều. Ông từng nói mình hiện là lao động tự do, khi thì đóng phim, khi làm công việc khác kiếm sống, thu nhập đủ trang trải cuộc sống và điều quan trọng là ông có thể tự do lựa chọn công việc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH XIAOHONGSHU

Năm 2012, vì quá chán nản với tình cảnh ở TVB, Hoàng Văn Tiêu rời nhà đài, đầu quân cho một đơn vị khác. Tuy nhiên, đơn vị này không được cấp giấy phép phát sóng, khiến ông chịu cảnh thất nghiệp từ 2016. Nghệ sĩ kể mình đã trải qua 2 năm gần như không có việc làm ổn định, tiêu sạch tiền tiết kiệm. Trong chuỗi ngày khó khăn, ông từng làm đủ công việc để mưu sinh, từ chở cá thuê cho quầy hải sản của người quen, làm thợ ở một công ty sửa chữa, cải tạo nhà cửa, nhân viên kinh doanh…

Trong một cuộc phỏng vấn, Hoàng Văn Tiêu cũng kể chuyện bạn gái gắn bó với ông nhiều năm đã chia tay vì khó khăn tài chính. "Trong hai năm tôi thất nghiệp, cô ấy liên tục giục tôi phải tìm việc: 'Anh phải kiếm việc làm đi!'. Cuối cùng chúng tôi chia tay, đó là một cú sốc rất lớn đối với tôi", ông thừa nhận. Khi nhắc đến người mẹ quá cố, nghệ sĩ không kìm được xúc động: "Mẹ tôi lúc nào cũng mong được uống chén trà con dâu mời (nghi thức trong lễ cưới), nhưng cuối cùng tôi đã không thể giúp bà thực hiện tâm nguyện đó".

Sức khỏe của ngôi sao TVB cũng tuột dốc đáng kể. HK01 tiết lộ, khi tham dự một sự kiện vào tháng 4 năm nay, nghệ sĩ kỳ cựu xác nhận bác sĩ bước đầu nghi ngờ ông mắc bệnh Parkinson giai đoạn đầu, nhưng vẫn chưa có chẩn đoán chính thức. Ông cho biết mình thường xuyên bị run tay, khả năng giữ thăng bằng suy giảm và các cử động trở nên chậm chạp, trong đó các triệu chứng ở nửa người bên trái rõ rệt hơn. Nghệ sĩ cho biết mình đã theo dõi cùng bác sĩ, dùng thuốc thử nghiệm và sắp tới sẽ kiểm tra thêm. Tuy nhiên, nam diễn viên cho rằng sinh tử là điều đã được số phận an bài nên không quá lo lắng. Vì hiện vẫn độc thân và không có nhiều điều cần sắp xếp, ông cũng chưa nghĩ quá xa cho tương lai.

Hoàng Văn Tiêu trong phim Tầm tần ký (Cỗ máy thời gian bản điện ảnh) ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM

Hoàng Văn Tiêu sinh năm 1962, gia nhập làng giải trí từ cuối thập niên 1980. Ông là diễn viên quen thuộc trên màn ảnh TVB qua nhiều bộ phim: Hồ sơ công lý, Đại thời đại, Anh hùng Thiếu Lâm, Anh hùng xạ điêu (bản 1994), Tiểu Lý phi đao, Bao Thanh Thiên (1995), Cỗ máy thời gian, Cung tâm kế, Công chúa giá đáo, Bằng chứng thép 2, Phi hổ… Nghệ sĩ chủ yếu đóng vai phụ, chuyên trị vai phản diện, tội phạm, giang hồ, đòi nợ… Nhiều năm qua, Hoàng Văn Tiêu gần như mất hút trên màn ảnh. Lần hiếm hoi ông trở lại diễn xuất là trong phim điện ảnh Tầm tần ký (2025), hậu truyện của Cỗ máy thời gian (bản truyền hình 2001).