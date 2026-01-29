Diễn viên Việt Hương nộp đơn tố cáo

Việt Hương suy sụp tinh thần

Kể từ khoảng tháng 10.2024 cho đến nay, Việt Hương liên tục trở thành mục tiêu bị công kích trên không gian mạng. Một số chủ tài khoản và kênh mạng xã hội đã lợi dụng các công cụ livestream trên các nền tảng Facebook, YouTube, TikTok để sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân và hoạt động nghề nghiệp của cô nhằm xúc phạm, vu khống, bịa đặt và bôi nhọ danh dự, nhân phẩm và uy tín nghề nghiệp, gây ra dư luận tiêu cực trong công chúng.

Diễn viên Việt Hương nộp đơn tố cáo

Nữ danh hài cho rằng giữa mình và các chủ kênh mạng xã hội này không tồn tại bất kỳ mâu thuẫn cá nhân hay tranh chấp nào. Tuy nhiên, các tài khoản này vẫn liên tục đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, mang tính suy diễn và xúc phạm nghiêm trọng, gây xâm hại trực tiếp đến hình ảnh, danh dự và uy tín cá nhân của mình.

Phía nữ diễn viên cho rằng chuỗi hành vi công kích kéo dài, có tổ chức và lặp đi lặp lại này không chỉ ảnh hưởng nặng nề đến hình ảnh và công việc của mình mà còn tác động trực tiếp đến đời sống cá nhân, gia đình và những người thân xung quanh, đẩy cô vào trạng thái bức xúc, bất lực và khủng hoảng tinh thần kéo dài.

"Trên thực tế, áp lực tâm lý do bị công kích, bôi nhọ và nói xấu liên tục trong thời gian dài đã khiến Việt Hương rơi vào tình trạng suy nhược cơ thể, căng thẳng nghiêm trọng và phải nhập viện điều trị. Đây là tổn hại không thể đo đếm bằng lời nói, không chỉ là sự tổn thương về tinh thần, mà còn kéo theo thiệt hại thực tế về sức khỏe, kinh tế và uy tín nghề nghiệp, xuất phát từ những thông tin vu khống hoàn toàn không có căn cứ", trong đơn viết.

Việt Hương đã trải qua không ít trăn trở trước khi quyết định chính thức lên tiếng. Việc im lặng trong thời gian qua không phải sự né tránh hay thờ ơ trước dư luận mà Việt Hương thấy rằng tại thời điểm hiện tại, nhiều nghệ sĩ khác cũng đã và đang bị công kích, vu khống, bôi nhọ trên không gian mạng, nên việc không lên tiếng là để quan sát, thu thập chứng cứ và củng cố hồ sơ, đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc, có biện pháp can thiệp, xử lý nhằm bảo vệ uy tín, danh dự, hình ảnh của Việt Hương và giới nghệ sĩ nói chung là cần thiết.

Nhận thấy chuỗi hành vi có dấu hiệu của tội "vu khống" và "làm nhục người khác", Việt Hương đã và đang chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ liên quan nhằm phục vụ việc xác minh, làm rõ nguồn gốc, nội dung và tính chất pháp lý của các thông tin sai sự thật được phát tán trên mạng xã hội. Song song với quá trình phối hợp này, đại diện pháp lý của Việt Hương đã hoàn thiện hồ sơ pháp lý cần thiết, gửi các văn bản kiến nghị, lập vi bằng các hành vi xâm phạm hình ảnh và đề nghị cơ quan chức năng xem xét, xử lý các hành vi vi phạm bằng các biện pháp phù hợp theo quy định pháp luật, bao gồm xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, phía Việt Hương cùng đội ngũ luật sư đã hoàn tất việc thu thập và củng cố hồ sơ chứng cứ thông qua các bản Vi bằng được thực hiện bởi Văn phòng Thừa phát lại. Hiện tại, chúng tôi đã chính thức gửi Đơn tố giác tội phạm đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM. "Chúng tôi sẽ kiên quyết đi đến cùng để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự, đồng thời buộc các cá nhân vi phạm phải bồi thường thiệt hại về danh dự và các tổn thất kinh tế thực tế phát sinh từ hành vi vi phạm này", phía Việt Hương cho hay.

Vai trò của Việt Hương trong hoạt động kinh doanh

Trong quá trình hoạt động nghề nghiệp, Việt Hương từng tham gia giới thiệu sản phẩm tới công chúng với vai trò là người có ảnh hưởng. Cô cho rằng việc giới thiệu sản phẩm xuất phát từ quá trình trực tiếp sử dụng và trải nghiệm thực tế, cùng với sự gắn bó và tâm huyết trong quá trình đồng hành. Với quan điểm làm nghề nghiêm túc và trách nhiệm, Việt Hương đã chia sẻ thông tin về sản phẩm đến công chúng trên cơ sở thiện chí, mong muốn mang lại những thông tin tham khảo tích cực cho người tiêu dùng.

ẢNH: NVCC

Trong văn bản, cô khẳng định luôn ý thức rõ rằng mọi hoạt động nghề nghiệp, đặc biệt là hoạt động quảng bá sản phẩm, cần được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, phù hợp chuẩn mực xã hội và đạo đức nghề nghiệp.

"Với tinh thần tôn trọng và thượng tôn pháp luật, nghệ sĩ Việt Hương khẳng định cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của luật Quảng cáo và các văn bản pháp luật liên quan trong mọi hoạt động quảng bá trong thời gian tới; bảo đảm nội dung truyền tải trung thực, minh bạch, đúng chuẩn mực pháp lý và đặt quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng lên hàng đầu", phía này cho biết.

Nữ danh hài cũng bày tỏ biết ơn trước sự quan tâm âm thầm, những lời động viên giản dị nhưng chân thành từ khán giả đã trở thành nguồn sức mạnh lớn lao, giúp Việt Hương có thêm nghị lực để đứng vững, bình tĩnh nhìn nhận sự việc và lựa chọn cách ứng xử minh bạch, đúng mực.