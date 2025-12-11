Diễn viên Wenne Alton Davis bị xe tông tử vong khi đang băng qua đường

Wenne Alton Davis qua đời vì tai nạn xe ẢNH: FBNV

Tạp chí trên tiết lộ vụ việc diễn ra vào khoảng 9 giờ tối, ngày 8.12 (giờ địa phương) ở thành phố New York (Mỹ). Theo thông tin từ cảnh sát thành phố, thời điểm đó, Wenne Alton Davis đang băng qua đường thì một chiếc xe Cadillac XT6 màu đen đời 2023, do một người đàn ông 61 tuổi điều khiển đang rẽ trái tại giao lộ đường West 53rd và Broadway ở khu Midtown Manhattan thì tông trúng bà Davis. "Bà Davis gặp chấn thương nghiêm trọng ở đầu và toàn thân. Lực lượng ứng cứu đã có mặt tại hiện trường và đưa bà ấy đến bệnh viện, nơi bà được xác nhận đã tử vong", cảnh sát nói với tờ People.

Theo cơ quan chức năng, người điều khiển chiếc xe gây tai nạn đã ở lại hiện trường phối hợp điều tra và không bị thương do vụ tai nạn. Tính đến thời điểm People đưa tin (ngày 11.12, theo giờ Việt Nam), chưa có vụ bắt giữ nào được tiến hành và đội điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn.

Wenne Alton Davis sống một mình cùng chú mèo ẢNH: INSTAGRAM NV

Sau khi hay tin xấu, một người hàng xóm của nữ diễn viên 60 tuổi cho biết sáng hôm đó mình vẫn còn trò chuyện vui vẻ với Wenne Alton Davis, khen ngợi cố nghệ sĩ là người luôn thân thiện, cư xử chan hòa với mọi người xung quanh. Một người khác tiết lộ bà Davis sống một mình cùng với chú mèo yêu quý và là người rất chăm chỉ, tận tâm với công việc. "Tôi thường thấy bà ấy ra ngoài lúc 4 giờ sáng hoặc về nhà lúc 2 giờ sáng. Bà ấy đang làm việc để chuẩn bị cho việc nghỉ hưu. Đây là một cú sốc lớn", người này nói với The New York Post.

Vai diễn của Davis trong phim The Marvelous Mrs. Maisel ẢNH: AMAZON PRIME

Wenne Alton Davis được nhiều khán giả biết đến với vai phụ trong mùa thứ 5 của loạt phim ăn khách The Marvelous Mrs. Maisel. Phần phim được phát sóng vào năm 2023 đồng thời cũng là lần cuối khán giả thấy bà xuất hiện trên màn ảnh. Bà cũng có nhiều vai diễn khác trong các bộ phim: Rescue Me (2009), Shame (2011), The Normal Heart (2014), American Odyssey (2015), Blindspot (2019), New Amsterdam (2019), Girls5eva ( 2022)… Theo The New York Post, ngoài diễn xuất, bà còn làm việc toàn thời gian với tư cách là nhân viên hải quan tại sân bay quốc tế John F. Kennedy (New York).

Trước khi Wenne Alton Davis ra đi đột ngột, một diễn viên khác của đoàn phim The Marvelous Mrs. Maisel là nam diễn viên Brian Tarantina từng gây xôn xao khi qua đời hồi 2019. Nghệ sĩ 60 tuổi được phát hiện bất tỉnh ở nhà riêng sau đó được xác nhận đã tử vong. Vào thời điểm đó, người đại diện của ông cho biết nguyên nhân Tarantina ra đi là do "biến chứng từ một cuộc khủng hoảng sức khỏe nghiêm trọng mà ông đã trải qua vài tháng trước đó".