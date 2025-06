Diễn xuất của Lee Jung Jae trong 'Squid Game 3' bị chỉ trích

Lee Jung Jae trở nên nổi tiếng từ thập niên 1990 với bộ phim truyền hình Sandglass, và kể từ đó anh không ngừng khẳng định vị thế qua hàng loạt vai diễn đa dạng. Đặc biệt, vai diễn vua địa ngục trong loạt phim điện ảnh Along with the Gods từng nhận về nhiều lời khen ngợi nhờ lối diễn xuất trầm ổn, đầy khí chất.

Kịch bản ấn tượng, Lee Jung Jae gây thất vọng

Với vai Seong Gi Hun - người đàn ông bị cuốn vào trò chơi sinh tử trong mùa 1 của Squid Game, Lee Jung Jae đã thể hiện tinh tế đến mức chạm tới cảm xúc khán giả toàn cầu và xuất sắc giành giải Nam chính xuất sắc nhất tại Emmy năm 2022 - một dấu mốc lịch sử trong sự nghiệp diễn xuất của anh.

Trong khi kịch bản được đánh giá cao, diễn xuất của Lee Jung Jae lại bị khán giả "ném đá" Ảnh: Netflix

Tuy nhiên, kể từ mùa 2 và đặc biệt là mùa 3, tranh cãi về diễn xuất của Lee Jung Jae bắt đầu nổ ra. Một bộ phận khán giả cho rằng anh thể hiện quá đà, thiếu tự nhiên, làm giảm tính chân thực của bộ phim. Trong mùa 3, biểu cảm của nhân vật Seong Gi Hun bị đánh giá là nhạt nhòa, giọng thoại đều đều và thiếu sức sống, khiến nhiều người thất vọng.

Trên mạng xã hội và các diễn đàn trực tuyến, nhiều ý kiến thẳng thắn nhận xét: "Tôi không nghĩ đây là diễn xuất của một tài tử hàng đầu Hàn Quốc"; "Rất khó theo dõi được diễn biến cảm xúc của nhân vật". Tình trạng này không chỉ xảy ra tại Hàn Quốc mà còn được khán giả quốc tế đồng tình, cho rằng nhân vật Seong Gi Hun của mùa 3 không còn gây ấn tượng như mùa đầu tiên.

Đáp lại những phản hồi trái chiều, Lee Jung Jae chia sẻ rằng nhân vật Seong Gi Hun ở mùa 3 đã bước sang một giai đoạn khác, không còn là người chơi đơn thuần mà trở thành người đi tìm công lý, đối đầu với những kẻ lợi dụng và thao túng. Anh khẳng định: "Gi Hun không phải một vị cứu thế, mà là một người cha đang đấu tranh vì một thế giới công bằng", và cho biết bản thân đã cố gắng thể hiện chiều sâu nội tâm và sự căng thẳng trong nhân vật.

Khán giả nhận xét, Lee Jung Jae nhiều lần bị dàn diễn viên phụ "lấn át" về mặt diễn xuất trong phần 3 của Squid Game Ảnh: Netflix

Trong khi đó, Squid Game mùa 3 lại nhận được nhiều lời khen về kịch bản táo bạo và thông điệp nhân văn sâu sắc. Các diễn viên phụ cũng gây ấn tượng với diễn xuất nổi bật. Dù một số khán giả bày tỏ sự tiếc nuối với những màn đối đầu căng thẳng trong mùa 1, thì sự thay đổi của nhân vật Seong Gi Hun ở mùa này vẫn tạo nên nhiều tranh luận.

Tóm lại, Lee Jung Jae vẫn là một diễn viên tài năng được công nhận qua những giải thưởng danh giá. Tuy nhiên, màn thể hiện của anh trong Squid Game 3 đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều, phản ánh cách nhìn nhận khác nhau về sự phát triển tâm lý nhân vật. Dẫu vậy, công chúng vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào các dự án tiếp theo và khả năng bứt phá mới trong sự nghiệp của anh.