Diễn xuất của Park Bo Gum được khen dù phim điện ảnh mới thất bại

Diễn xuất của Park Bo Gum trong Wonderland được khen ngợi trong bối cảnh bộ phim có tình hình phòng vé không mấy khả quan

Wonderland (Xứ sở thần tiên) từng nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ công chúng, bởi do nhà làm phim nổi tiếng Kim Tae Yong làm đạo diễn và quy tụ dàn sao đình đám Thang Duy, Park Bo Gum, Suzy, Choi Woo Sik…. Tuy nhiên, bộ phim điện ảnh này lại không đáp ứng được mong đợi của đông đảo người xem.

Kể từ khi công chiếu vào đầu tháng 6.2024 đến nay, Wonderland chỉ bán được hơn 623.000 vé, trong khi cần bán được đến 2,9 triệu vé mới hòa vốn. Truyền thông và khán giả đánh giá cao thông điệp ý nghĩa nhân văn mà phim muốn truyền tải. Song, kịch bản lỗi thời, tình tiết rời rạc, dễ gây khó hiểu… khiến tác phẩm mất điểm trầm trọng. Kết quả là sau gần một tháng ra rạp cùng thành tích đáng thất vọng, Wonderland "được" đẩy lên phát hành sớm trên Netflix.

Lần đầu tiên hợp tác trên màn ảnh, Park Bo Gum và Suzy bùng nổ "phản ứng hóa học"

Đặc biệt, giữa những phản hồi tiêu cực từ khán giả, một trong những điểm sáng hiếm hoi trong Wonderland chính là diễn xuất đầy cảm xúc của Park Bo Gum. Ở tác phẩm này, anh đảm nhận vai Park Tae Joo, bạn trai của Jung In (Suzy). Park Tae Joo bị tai nạn và hôn mê sâu. Vì quá nhung nhớ anh, Jung In đã tìm đến Wonderland để mô phỏng nên Park Tae Joo bằng AI có thể trò chuyện bên cô mỗi ngày.

Tuy nhiên, khi Park Tae Joo người thật tỉnh dậy, mối quan hệ của cả hai lại xuất hiện các rạn nứt. Câu chuyện của Park Tae Joo và Jung In có nút thắt - mở hợp lý nhưng lại không có nhiều thời lượng lên hình.

Park Bo Gum khắc họa tốt diễn biến tâm lý của nhân vật

Dù vậy, Park Bo Gum vẫn tỏa sáng khi khắc họa được nhân vật ở hai trạng thái hoàn toàn đối lập. Đó là một Park Tae Joo được tạo bằng AI luôn tươi cười, tràn đầy sức sống và một Park Tae Joo đời thật hoang mang về những gì xảy ra xung quanh sau khi tỉnh dậy từ cơn hôn mê.

Riêng video ngắn ngủi về khoảnh khắc Park Tae Joo gặp lại Jung In sau nhiều năm được chia sẻ rầm rộ trên khắp phương tiện truyền thông. Trong cảnh này, Park Bo Gum không có bất kỳ lời thoại nào, nhưng qua ánh mắt cùng biểu cảm, anh bộc lộ được nỗi nhớ lẫn tình yêu của Park Tae Joo dành cho bạn gái.

Một trong những cảnh quay của Park Bo Gum khiến khán giả xúc động

Tại một cộng đồng trực tuyến, diễn xuất của Park Bo Gum ở phân đoạn trên nói riêng và cả phim Wonderland nói chung nhận được nhiều lời khen ngợi: "Vì cảnh này, tôi đã đi xem Wonderland một lần nữa. Thật là phấn khích khi được xem cảnh đó trên màn ảnh rộng", "Diễn xuất của Park Bo Gum thật tuyệt vời", "Xem cảnh này trong rạp thực sự khiến tôi rất xúc động. Nó rất hay", "Diễn xuất bằng đôi mắt của cậu ấy thật tuyệt!", "Tôi thực sự thích tuyến tình cảm của Tae Joo và Jeong In. Thật đáng buồn, câu chuyện của họ đã bị cắt giảm rất nhiều trên phim"…

Được biết, Wonderland là bộ phim điện ảnh đánh dấu sự trở lại của Park Bo Gum trên màn ảnh rộng sau Người nhân bản (Seobok) chiếu năm 2021.

Công chúng kỳ vọng vào những dự án tiếp theo của Park Bo Gum

Sau Wonderland, mỹ nam 9X còn hai dự án truyền hình là When Life Gives You Tangerines và Good Boy đều được kỳ vọng sẽ kịp phát sóng trong nửa cuối năm nay.

Riêng When Life Gives You Tangerines được nhiều người xem trông chờ. Bởi tác phẩm quy tụ dàn sao Hàn hùng hậu như Park Bo Gum, IU (Lee Ji Eun), Moon So Ri, Park Hae Joon…