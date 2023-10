Diệp Linh Châu từng xin ý kiến Phạm Hương trước khi thi 'The New Mentor'

Diệp Linh Châu là nghệ danh của Nguyễn Ngọc Linh Châu, sinh năm 1994. Sau khi giành giải quán quân của một cuộc thi fashionista năm 2014, cô gây ấn tượng ở chương trình The Face 2016. Mới đây, nữ người mẫu trở lại với The New Mentor 2023 nhưng lại dừng chân sớm NVCC

Vừa qua, Diệp Linh Châu trở thành giám đốc sáng tạo cho bộ sưu tập của nhà thiết kế Trần Hùng tại chương trình Gangnam Fashion Festa tại Seoul, Hàn Quốc. Đối với nữ người mẫu, đây chính là công việc mà cô yêu thích và mang lại cho cô nhiều cảm xúc.

Diệp Linh Châu tâm sự: "Thật ra, tôi vẫn thích công việc sáng tạo ở những bộ ảnh và cũng từng trình diễn cho những nhãn hàng thời trang quốc tế. Nhưng tôi cảm thấy thích công việc đứng sau hậu trường hơn, tôi từng xúc động khi thực hiện show diễn thời trang này".

Bên cạnh đó, người mẫu Diệp Linh Châu có dịp trải lòng về khoảng thời gian làm người mẫu của mình. Trong đó, giai đoạn đáng chú ý là khi cô tham gia chương trình truyền hình thực tế The Face 2016. Với nữ người mẫu 29 tuổi, đó là hành trình tuyệt vời dù cô nhận không ít ý kiến khen chê.

Diệp Linh Châu chăm chút cho người mẫu trong hậu trường NVCC

Diệp Linh Châu tâm sự: "Những gì tôi đã làm, tôi không hối hận vì sau chương trình The Face 2016 tôi có những hợp đồng quảng cáo. Việc nổi tiếng ở thời điểm đó vẫn là một điều tốt. Hơn thế nữa, khi mọi người xem lại tập phát sóng năm đó, họ cũng thấy được năng lực của tôi ở lĩnh vực thời trang nên tôi cảm thấy vui rồi".

Diệp Linh Châu vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với Hoa hậu Phạm Hương FBNV

Khi nhìn lại mình cách đây 7 năm trong The Face 2016, cô tự đánh giá bản thân không phải là người bốc đồng. "Khi tôi trưởng thành và nhìn lại chặng đường 7 năm, tôi khẳng định mình không có tính sốc nổi. Trong chương trình truyền hình thực tế, có một số chi tiết bị bóp méo. Ở chương trình đó, có quá nhiều thí sinh, có quá nhiều hào quang và ai cũng muốn được tung hô nên có nhiều vấn đề xảy ra. Khi nhìn lại, tôi thấy mình có sự thẳng thắn, chân thật... tôi thể hiện đầy đủ các cung bậc cảm xúc chứ không phải chỉ có tính hiếu chiến, nông nổi", cô trải lòng.

Ở The New Mentor 2023, Diệp Linh Châu thừa nhận cô buồn khi dừng chân sớm. Nhưng kinh nghiệm sau nhiều năm ở làng giải trí giúp nữ người mẫu nhanh chóng vượt qua. "Tôi book vé máy bay sang Hàn Quốc một ngày sau đó. Làm cho mình thật bận rộn là cách để giải quyết nỗi buồn. Tôi cũng hướng mình đến công việc làm sáng tạo nghệ thuật ở phía sau, học hỏi tích lũy kinh nghiệm kinh doanh nhiều hơn. The New Mentor chắc chắn là cuộc thi cuối cùng mà tôi tham gia".

Nhắc về Hoa hậu Phạm Hương, Diệp Linh Châu tiết lộ cô và đàn chị vẫn giữ liên lạc. Hơn thế nữa, nữ người mẫu sinh năm 1994 còn hỏi ý Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 trước khi góp mặt tại The New Mentor 2023. Diệp Linh Châu chia sẻ: "Trước khi tôi đi thi The New Mentor, tôi có xin phép chị Phạm Hương. Bởi đối với tôi, chị ấy vẫn là một người thầy nên khi tôi tham gia một chương trình khác, tôi nghĩ mình cũng nên hỏi chị ấy. Sau đó, chị Hương dành cho tôi nhiều hơn khuyên". Song song đó, Diệp Linh Châu cũng vui mừng cho hai gương mặt quen ở The Face là Mai Ngô và Chúng Huyền Thanh khi cả hai có những thành công nhất định trong cuộc sống.