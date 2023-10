Vẻ nóng bỏng của dàn người mẫu vào chung kết 'The New Mentor'

Trà My thuộc nhóm thí sinh có nhiều kinh nghiệm trong cuộc thi. Cô từng giành Á quân Vietnam’s Next Top Model 2011 và có hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Mặc dù sở hữu kỹ năng catwalk và chụp ảnh tốt nhưng Trà My chưa quá nổi bật tại cuộc thi. Thậm chí, một số khán giả cho rằng việc người mẫu cao 1,78m có mặt tại chung kết là chưa thuyết phục