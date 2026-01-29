Điều chỉnh lương cơ sở, lương hưu trong quý 3/2026

Đây là nội dung điều chỉnh lương hưu, lương cơ sở được nêu tại phụ lục ban hành kèm theo Công văn số 38/TTg-QHĐP của Thủ tướng, trong đó hướng dẫn các nhiệm vụ trọng tâm giao cho các bộ, ngành để triển khai thực hiện nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Người dân nhận lương hưu tại ngân hàng ẢNH: NGỌC THẮNG

Chính phủ phân công nhiệm vụ điều chỉnh một số loại phụ cấp, mức lương cơ sở; đồng thời điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội theo Kết luận số 206/2025 của Bộ Chính trị.

Theo đó, trong tháng 3, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì thực hiện việc điều chỉnh một số loại phụ cấp và mức lương cơ sở. Đồng thời, phối hợp điều chỉnh lương hưu và các chế độ trợ cấp, bảo đảm thực hiện đồng bộ trong quý 1/2026.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 73 điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng và tăng lương hưu với mức 15%. Bộ Nội vụ đang phối hợp với các cơ quan Trung ương xây dựng các văn bản sửa đổi, bổ sung về chế độ tiền lương, phụ cấp để triển khai từ năm 2026.

Bộ Nội vụ cho biết, Nghị quyết 27/2018 của Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đã quy định các yếu tố cụ thể để thiết kế hệ thống bảng lương mới. Định hướng chung là mở rộng quan hệ tiền lương, làm căn cứ xác định mức lương cụ thể trong hệ thống bảng lương, gắn với vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo.

Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền về việc thực hiện 6 nội dung cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 từ ngày 1.7.2024.

Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương được giao phối hợp với Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đánh giá tính phù hợp, khả thi và đề xuất phương án thực hiện 5 bảng lương và 9 chế độ phụ cấp mới của khu vực công; phù hợp với thực tiễn, trình Trung ương xem xét sau năm 2026. Đây cũng là thời điểm Bộ Chính trị ban hành và triển khai hệ thống danh mục vị trí việc làm trong toàn bộ hệ thống chính trị.

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chế độ tiền lương phù hợp theo lộ trình cải cách đã được Bộ Chính trị xác định.

Hiện, Bộ Nội vụ đang hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, trong đó có đề xuất sửa đổi bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với một số chức danh.

Bộ Nội vụ cũng đang phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc tăng mức lương cơ sở trong năm 2026, bảo đảm phù hợp khả năng cân đối ngân sách và yêu cầu cải cách chính sách tiền lương.