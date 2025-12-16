Điều chỉnh tăng lương cơ bản năm 2026

Sáng 16.12, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đã tiếp xúc cử tri P.Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Cử tri P.Võ Cường mong muốn Nhà nước, Quốc hội quan tâm bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách bảo đảm vấn đề tiền lương cho cán bộ, công chức cấp xã, phường khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc lớn hơn.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình tiếp xúc cử tri tỉnh Bắc Ninh ẢNH: VGP

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho các trường phổ thông trên địa bàn về vấn đề biên chế giáo viên; thúc đẩy phát triển kinh tế đêm, góp phần phát triển thương mại, dịch vụ, tăng thu nhập cho người dân của phường...

Ghi nhận các ý kiến cử tri, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết, kỳ họp thứ 10 là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Đây là kỳ họp lịch sử, dài nhất, giải quyết một khối lượng công việc lớn nhất, trong đó đã thông qua 51 luật và 8 nghị quyết, bằng 30% khối lượng công việc của cả nhiệm kỳ.

Đối với vấn đề tiền lương của cán bộ, công chức cấp xã, Phó thủ tướng thường trực cho hay, các cơ chế, chính sách đang được bổ sung, hoàn thiện và trong khi chưa có bảng lương mới, năm 2026 Nhà nước sẽ tiếp tục điều chỉnh chính sách tăng lương cơ bản. Hiện mức lương cơ bản đang được áp dụng là 2,34 triệu đồng/tháng.

Về biên chế giáo viên thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, nguyên tắc thực hiện là "có học sinh thì phải có giáo viên".

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ cho biết, với vấn đề biên chế cán bộ xã, trên tổng biên chế được giao, các cơ quan chức năng của địa phương phải lựa chọn được cán bộ bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu thực tiễn đặt ra.

Đối với vấn đề phát triển kinh tế đêm, đây là xu thế tất yếu, về chính sách nhà nước khuyến khích nhưng phải có sự quản lý tốt về công tác an ninh trật tự, kinh tế đêm phải là kinh tế lành mạnh, không làm ảnh hưởng đến đời sống người dân khi về đêm.

Về tình trạng chậm trả hồ sơ đất đai theo phản ánh của cử tri, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ yêu cầu địa phương phải khắc phục hạn chế này, bảo đảm không có tiêu cực, hạch sách, nhũng nhiễu trong vấn đề xử lý thủ tục hành chính, lấy việc phục vụ lợi ích của người dân, doanh nghiệp lên trên hết, trước hết…



