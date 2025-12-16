Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Điều chỉnh tăng lương cơ bản năm 2026

Mai Hà
Mai Hà
16/12/2025 17:17 GMT+7

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết, trong khi chưa có bảng lương mới, năm 2026 Nhà nước sẽ tiếp tục điều chỉnh chính sách tăng lương cơ bản.

Sáng 16.12, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đã tiếp xúc cử tri P.Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Cử tri P.Võ Cường mong muốn Nhà nước, Quốc hội quan tâm bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách bảo đảm vấn đề tiền lương cho cán bộ, công chức cấp xã, phường khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc lớn hơn.

Phó thủ tướng: Điều chỉnh tăng lương cơ bản năm 2026 - Ảnh 1.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình tiếp xúc cử tri tỉnh Bắc Ninh

ẢNH: VGP

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho các trường phổ thông trên địa bàn về vấn đề biên chế giáo viên; thúc đẩy phát triển kinh tế đêm, góp phần phát triển thương mại, dịch vụ, tăng thu nhập cho người dân của phường...

Ghi nhận các ý kiến cử tri, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết, kỳ họp thứ 10 là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Đây là kỳ họp lịch sử, dài nhất, giải quyết một khối lượng công việc lớn nhất, trong đó đã thông qua 51 luật và 8 nghị quyết, bằng 30% khối lượng công việc của cả nhiệm kỳ.

Đối với vấn đề tiền lương của cán bộ, công chức cấp xã, Phó thủ tướng thường trực cho hay, các cơ chế, chính sách đang được bổ sung, hoàn thiện và trong khi chưa có bảng lương mới, năm 2026 Nhà nước sẽ tiếp tục điều chỉnh chính sách tăng lương cơ bản. Hiện mức lương cơ bản đang được áp dụng là 2,34 triệu đồng/tháng.

Về biên chế giáo viên thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, nguyên tắc thực hiện là "có học sinh thì phải có giáo viên".

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ cho biết, với vấn đề biên chế cán bộ xã, trên tổng biên chế được giao, các cơ quan chức năng của địa phương phải lựa chọn được cán bộ bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu thực tiễn đặt ra.

Đối với vấn đề phát triển kinh tế đêm, đây là xu thế tất yếu, về chính sách nhà nước khuyến khích nhưng phải có sự quản lý tốt về công tác an ninh trật tự, kinh tế đêm phải là kinh tế lành mạnh, không làm ảnh hưởng đến đời sống người dân khi về đêm.

Về tình trạng chậm trả hồ sơ đất đai theo phản ánh của cử tri, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ yêu cầu địa phương phải khắc phục hạn chế này, bảo đảm không có tiêu cực, hạch sách, nhũng nhiễu trong vấn đề xử lý thủ tục hành chính, lấy việc phục vụ lợi ích của người dân, doanh nghiệp lên trên hết, trước hết…


Tin liên quan

Nguồn lực nào để tăng lương, phụ cấp cho giáo viên?

Nguồn lực nào để tăng lương, phụ cấp cho giáo viên?

Đồng tình với mức đề xuất về lương, phụ cấp cho giáo viên, song đại biểu Nguyễn Trường Giang (đoàn Lâm Đồng) cũng băn khoăn 'mong ước của chúng ta rất nhiều nhưng nguồn lực như thế nào là vấn đề quan trọng'.

Tăng lương tối thiểu vùng từ 1.1.2026

Khám phá thêm chủ đề

tăng lương cơ bản tăng lương khu vực công Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận