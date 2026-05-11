Điều động, bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự Đồng Tháp và Vĩnh Long

Chiều 11.5, tại Vĩnh Long, Quân khu 9 (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về việc điều động, bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Đồng Tháp.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu (thứ 3 từ trái qua) và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động bổ nhiệm Ảnh: Nam Long

Theo đó, thiếu tướng Trần Minh Trang, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long được điều động, bổ nhiệm làm Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp; thiếu tướng Phạm Văn Thanh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp được điều động, bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long.

Ngoài ra, đại tá Phạm Văn Hoa, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp; đại tá Huỳnh Văn Khởi, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang được điều động, bổ nhiệm chức Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long.

Thiếu tướng Trần Minh Trang (bên phải) và thiếu tướng Phạm Văn Thanh làm lễ bàn giao Ảnh: nam long

Thiếu tướng Phạm Văn Thanh, tân Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự Vĩnh Long, 55 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp, trình độ cử nhân quân sự, cao cấp lý luận chính trị; đại tá Huỳnh Văn Khởi, tân Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long, 52 tuổi, quê tỉnh An Giang. Trình độ thạc sĩ khoa học chính trị, cao cấp lý luận chính trị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long công bố quyết định về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với thiếu tướng Phạm Văn Thanh và đại tá Huỳnh Văn Khởi.

Phát biểu tại hội nghị, trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9 và trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 chúc mừng và mong muốn các cán bộ được điều động tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tích, phát huy năng lực, trí tuệ, tham mưu kịp thời cho Quân khu và cấp ủy và chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.