Khen thưởng người lao xuống sông cứu cô gái ở Vĩnh Long

Ngày 9.5, tin từ Công an xã Châu Thành (tỉnh Vĩnh Long) cho biết đơn vị vừa tổ chức biểu dương và trao khen thưởng đột xuất của Chủ tịch UBND xã cho ông Phan Hoàng Thanh (49 tuổi, ở ấp 2, xã Châu Thành) - vì đã có hành động dũng cảm cứu cô gái nhảy sông.

Đại diện Công an xã Châu Thành trao khen thưởng của Chủ tịch UBND xã cho ông Phan Hoàng Thanh vì có hành động dũng cảm cứu cô gái ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 27.4, ông Thanh phát hiện cô gái trẻ ngồi một mình dưới gầm cầu Đa Lộc (thuộc ấp 1, xã Châu Thành, Vĩnh Long) có biểu hiện buồn rầu và khóc. Lúc này, ông Thanh tiếp cận hỏi thăm thì cô gái nói buồn chuyện gia đình, sau đó cô đi bộ về hướng cống Bà Thao.

Do không an tâm, ông Thanh bám theo phía sau. Khi đến cống Bà Thao (thuộc ấp 1, xã Châu Thành), cô gái bất ngờ bỏ điện thoại và dép trên bờ rồi nhảy xuống sông tự tử. Bất chấp nguy hiểm, ông Thanh liền lao xuống sông cứu cô gái đưa lên bờ và sơ cấp cứu ban đầu nên cô qua cơn nguy hiểm.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã Châu Thành đến hiện trường lấy thông tin ban đầu. Được biết, cô gái tên là H.T.T.H (21 tuổi, ở ấp 5, xã Châu Thành). Sau đó, công an xã đã liên hệ người nhà và đưa cô H. về gia đình.

Nhằm ghi nhận và biểu dương hành động dũng cảm cứu người trong tình huống nguy hiểm, Chủ tịch UBND xã Châu Thành đã quyết định tặng giấy khen cho ông Thanh. Hành động dũng cảm cứu cô gái của ông Thanh rất đáng được biểu dương và khen ngợi, việc làm không chỉ cứu sống một người mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng.