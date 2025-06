Điều động đại tá Trần Quốc Phục làm Phó giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh

Ngày 13.6, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Trà Vinh đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Trần Quốc Phục, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh kể từ ngày 12.6.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, trao quyết định cho đại tá Trần Quốc Phục, tân Phó giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Phát biểu giao nhiệm vụ, đại tá Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, nhấn mạnh việc bổ sung cán bộ lãnh đạo trong giai đoạn hiện nay là yêu cầu cấp thiết, nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Công an tỉnh Trà Vinh. Đồng thời, mong muốn đại tá Trần Quốc Phục tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, phát huy kinh nghiệm công tác, phối hợp tốt với các sở, ngành, địa phương để cùng Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công phụ trách.

Đại tá Trần Quốc Phục bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Trà Vinh đã tin tưởng giao phó nhiệm vụ mới. Đại tá Trần Quốc Phục hứa sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ.