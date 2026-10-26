Điều dưỡng Phạm Thị Luyến: Từ lời hứa ngày đầu đến 20 năm tận tụy bên giường bệnh

Người ta thường nói, bước vào phòng hồi sức tích cực chỉ mong “vào cửa trước, đừng ra cửa sau”. Sau cánh cửa khép kín, người bệnh phải đối mặt với những cuộc chiến cam go để giành giật sự sống. Nhưng giữa lằn ranh sinh tử ấy, họ không đơn độc, bởi luôn có đội ngũ y bác sĩ tận tụy đồng hành, nỗ lực từng phút giây để níu giữ sự sống.

Sau 20 năm gắn bó với nghề, dù không còn nhanh nhẹn như thuở ban đầu, điều dưỡng Luyến vẫn tự hào vì bản thân ngày càng vững vàng, tự tin và điềm tĩnh hơn khi đối mặt với những tình huống cấp bách ẢNH: TRẦN LỰC

“20 năm trước, khi phỏng vấn vào bệnh viện, tôi đã nói rằng mình chỉ yêu công việc ở hồi sức tích cực. Tôi muốn được toàn tâm chăm sóc người bệnh tại nơi này”, điều dưỡng trưởng Phạm Thị Luyến nhớ lại.

Hai thập kỷ trôi qua, lời chia sẻ năm nào vẫn vẹn nguyên trong hành trình làm nghề của chị. Được đồng nghiệp và người bệnh thân thương gọi là “sơ Luyến”, chị hiện công tác tại Trung tâm Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện đa khoa An Sinh (TP.HCM). Suốt những năm tháng ấy, chị vẫn lặng lẽ bên giường bệnh, tận tụy chăm sóc và đồng hành cùng người bệnh qua những thời khắc cam go nhất.

20 năm tận tụy bên giường bệnh

Những ngày đầu làm việc tại bệnh viện, chị Luyến vẫn nhớ mãi một người bệnh nam phẫu thuật u đại tràng, thuộc nhóm những ca bệnh lớn đầu tiên tại đây.

“Những lần trực đêm đầu tiên, tôi gần như không rời mắt khỏi giường bệnh, cũng chẳng dám đi đâu vì lo có chuyện bất thường xảy ra”, chị Luyến bồi hồi nhớ lại.

Được chị cùng các bác sĩ tận tình chăm sóc, người bệnh dần hồi phục và xuất viện. Dù ông đã qua đời vì tuổi cao, mỗi lần con cháu có dịp đến bệnh viện, họ vẫn tìm gặp “sơ Luyến” để thăm hỏi. Với chị, những tình cảm chân thành ấy là món quà quý giá, tiếp thêm động lực để chị bền bỉ gắn bó với nghề, tiếp tục chăm sóc và đồng hành cùng người bệnh.

“Tôi luôn xem nghề điều dưỡng là sứ mệnh và làm nghề với lòng biết ơn. Không chỉ người bệnh biết ơn mình, mà mình cũng phải biết ơn người bệnh, bởi chính họ đã cho mình cơ hội gắn bó, trưởng thành trong nghề” Điều dưỡng trưởng Phạm Thị Luyến

Mới đây, chị Luyến được phân công chăm sóc cụ bà 96 tuổi, nằm liệt nhiều năm và mắc nhiều bệnh nền, được chuyển từ Khoa Cấp cứu lên Hồi sức tích cực. Lo lắng cho tình trạng của cụ, nhất là nguy cơ loét vùng lưng, mông do nằm lâu, gia đình liên tục đặt câu hỏi và đưa ra nhiều yêu cầu. Kiên nhẫn giải thích tình trạng bệnh, trấn an người nhà, chị Luyến cùng ê kíp theo dõi sát sức khỏe của cụ, sử dụng đệm hơi, xoa bóp và phối hợp vật lý trị liệu nhằm hạn chế nguy cơ loét do tì đè.

Sau nhiều ngày điều trị và chăm sóc, sức khỏe cụ dần ổn định, đủ điều kiện xuất viện. Xúc động trước sự tận tâm của đội ngũ y tế, gia đình đã viết thư cảm ơn tập thể bác sĩ, điều dưỡng Trung tâm Cấp cứu, Hồi sức tích cực vì đã đồng hành, giúp cụ vượt qua giai đoạn bệnh nguy hiểm.

Hơn cả cột mốc 20 năm, niềm tự hào lớn nhất của điều dưỡng Luyến có lẽ chính là những ân tình đọng lại qua năm tháng - minh chứng rằng sự tận tụy của chị đã ở lại thật sâu trong lòng người bệnh và gia đình.

Theo điều dưỡng Luyến, chỉ khi xem người bệnh là gia đình, mình mới có thể chăm sóc họ một cách tốt nhất ẢNH: TRẦN LỰC

“Tôi luôn làm nghề với lòng biết ơn”

Trên cương vị Điều dưỡng trưởng, ngoài đảm nhiệm công tác chuyên môn, chị Luyến còn phụ trách hồ sơ, giấy tờ và phối hợp với các bác sĩ trong các công việc hành chính, bảo đảm hoạt động của đơn vị diễn ra thuận lợi.

Có 10 năm làm việc cùng chị, bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Trường Thanh nhận xét: “Chị Luyến là người thẳng thắn, giàu kinh nghiệm và cầu toàn. Chị thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc, đồng thời hỗ trợ chúng tôi hoàn thành các thủ tục, giấy tờ. Sự nghiêm khắc của chị giúp công việc được thực hiện đúng tiến độ, hạn chế sai sót”.

Điều dưỡng Đặng Thị Xuân Lan cũng dành cho chị Luyến nhiều lời quý mến: “Chị Luyến rất có trách nhiệm và nhiệt tình. Có lần, dù đã xin nghỉ phép, nhưng khi biết chúng tôi cần hỗ trợ, chị vẫn vui vẻ đến bệnh viện giúp đỡ”.

Điều dưỡng Luyến tập trung khi xử lý các công việc hành chính ẢNH: TRẦN LỰC

Sau 20 năm gắn bó với nghề, trải qua nhiều ca bệnh với những diễn biến khó lường, chị Luyến cho rằng một điều dưỡng giỏi cần hội đủ 3 yếu tố: kiến thức, kỹ năng và thái độ. Với chị, điều làm nên giá trị của người điều dưỡng không chỉ là chuyên môn vững vàng, mà còn là lòng biết ơn dành cho người bệnh.

“Tôi luôn xem nghề điều dưỡng là một sứ mệnh và làm nghề bằng lòng biết ơn. Không chỉ người bệnh biết ơn mình, mà mình cũng phải biết ơn người bệnh, bởi chính họ đã cho mình cơ hội gắn bó và trưởng thành với nghề”, chị Luyến chia sẻ. Nói rồi, chị khẽ cười, đưa tay vuốt lại mép áo đồng phục, đôi mắt ánh lên niềm xúc động.

Nhiều thế hệ điều dưỡng trẻ được chị dìu dắt nay đã trưởng thành, đảm nhận những vị trí quản lý trong bệnh viện. Còn chị Luyến vẫn chọn gắn bó với nơi mình bắt đầu, lặng lẽ bên những giường bệnh hồi sức tích cực, bền bỉ thực hiện sứ mệnh chăm sóc người bệnh bằng tất cả trách nhiệm và lòng tận tâm.