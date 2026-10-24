Lời cảm ơn đặc biệt giám đốc bệnh viện gửi đến gia đình các điều dưỡng

"Tôi đặc biệt biểu dương đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, hộ lý và nhân viên hỗ trợ chăm sóc trên toàn bệnh viện.

Một ca điều trị thành công cần chẩn đoán đúng, quyết định điều trị chính xác. Nhưng để người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch, phục hồi và trở về với gia đình, cần sự theo dõi liên tục, phát hiện kịp thời diễn biến bất thường, chăm sóc tỉ mỉ và phối hợp chặt chẽ của điều dưỡng.

Điều dưỡng không đứng bên lề thành công điều trị. Điều dưỡng là một phần không thể thiếu của thành công ấy", PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, chia sẻ tại lễ kỷ niệm 36 năm thành lập Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam, 35 năm thành lập Phòng Điều dưỡng và chăm sóc người bệnh Bệnh viện Bạch Mai, sáng 24.10.

"Tôi hiểu những ca trực kéo dài, những đêm trắng, những hy sinh thầm lặng của mỗi điều dưỡng và gia đình. Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn tới gia đình của các đồng chí điều dưỡng, những người đã chia sẻ trách nhiệm để các đồng chí yên tâm làm nghề", ông Cơ gửi gắm đến "hậu phương" thân thương của mỗi điều dưỡng.

Điều dưỡng có vai trò quan trọng trong chăm sóc, thành công cứu chữa mỗi ca bệnh ẢNH: THÀNH DƯƠNG

Theo Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Việt Nam hiện có khoảng 150.000 điều dưỡng, tỷ lệ khoảng 14 - 15 điều dưỡng/10.000 dân, đang thuộc nhóm thấp của ASEAN. Ở các nước trong khu vực và trên thế giới, tỷ lệ này cao hơn rất nhiều.

Khảo sát tại một số bệnh viện, trung bình một điều dưỡng tại khoa hồi sức tích cực phải chăm sóc từ 3 - 4 người bệnh trong cùng một ca trực. Trong khi đó, tại nhiều nước phát triển, tỷ lệ này thường chỉ từ 1 điều dưỡng cho 1 - 2 người bệnh, tùy theo mức độ nặng. Thiếu hụt nhân lực khiến điều dưỡng trong nước phải làm việc với cường độ rất lớn.

Quan tâm phát hiện bồi dưỡng điều dưỡng trẻ có triển vọng

Khẳng định điều dưỡng có vai trò quan trọng trong quá trình điều trị người bệnh, ông Cơ cho rằng, thiết bị có thể đầu tư, công nghệ có thể tiếp nhận, nhưng một đội ngũ có năng lực, bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp chỉ hình thành từ chiến lược đào tạo bền bỉ.

Các đơn vị cần quan tâm phát hiện bồi dưỡng điều dưỡng trẻ có triển vọng; tạo điều kiện để điều dưỡng giỏi phát triển thành chuyên gia thực hành, nhà giáo dục và cán bộ quản lý. Đào tạo phải gắn với sử dụng đúng năng lực, đúng vị trí và có cơ hội phát triển công bằng.

"Người bệnh đến bệnh viện không chỉ mang theo bệnh tật. Họ còn mang theo nỗi lo, khó khăn kinh tế, trách nhiệm với gia đình và mong muốn được tôn trọng. Nhưng muốn chăm sóc người bệnh tốt, người lãnh đạo cũng phải biết chăm lo cho nhân viên.

Lãnh đạo các đơn vị phải rà soát phân công ca trực, khối lượng công việc, điều kiện lao động, cơ hội học tập và chế độ đãi ngộ theo quy định; lắng nghe khó khăn thực tế, không để sự tận tụy của điều dưỡng bị xem là điều hiển nhiên", ông Cơ lưu ý.

Đồng thời, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cũng cam kết tiếp tục quan tâm phát triển đội ngũ điều dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, cải thiện môi trường làm việc và tạo điều kiện để điều dưỡng tham gia thực chất vào quản trị chất lượng bệnh viện.