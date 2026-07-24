Điều gì đang cản tiến độ hồ thủy lợi Ka Pét giữa lúc tăng tốc thi công?

Ngày 24.7, Ban Quản lý đầu tư xây dựng số 2 (chủ đầu tư, thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng) cho biết dự án hồ thủy lợi Ka Pét (ở xã Hàm Thạnh) đang được các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công theo yêu cầu của UBND tỉnh. Tuy nhiên, dự án vẫn còn nhiều vướng mắc về thủ tục pháp lý đất đai, giải phóng mặt bằng và di dời các công trình, mồ mả trong phạm vi lòng hồ.

Thi công song song với giải phóng mặt bằng

Theo lãnh đạo Ban Quản lý đầu tư xây dựng số 2, công tác giải phóng mặt bằng, khâu then chốt quyết định tiến độ hồ thủy lợi Ka Pét, đã đạt một số kết quả bước đầu nhưng vẫn còn nhiều khó khăn cần tháo gỡ.

Đến nay, việc kiểm kê, đo đạc thực địa đã hoàn thành 100% đối với 118 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức, với tổng diện tích hơn 531.000 m².

Trong đó, diện tích đất của các hộ dân chiếm hơn 458.000 m², phần còn lại thuộc quyền quản lý của Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận và Công ty Thanh Long H.H.

Khu vực dự kiến hình thành lòng hồ của dự án hồ thủy lợi Ka Pét, ảnh chụp tháng 6.2023 ẢNH: ĐÌNH TƯ

Trong khi đó, các gói thầu chính của dự án vẫn được triển khai đồng loạt. Cụ thể, gói thầu số 25 về hệ thống điện đã hoàn thành khoảng 80% hố móng trụ bê tông và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Đối với gói thầu số 29, hạng mục xây lắp toàn bộ công trình, các nhà thầu đang phát dọn cây cối, bóc tầng phủ và đào móng tại các vai đập chính.

Riêng hệ thống kênh Hàm Cần và Mỹ Thạnh đang được lắp đặt đường ống nhựa HDPE, đồng thời xây dựng lán trại và móng nhà quản lý.

Theo chủ đầu tư, tính đến ngày 23.7, dự án đã giải ngân 69,29% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Đơn vị thi công triển khai đường vào khu vực lòng hồ dự án hồ thủy lợi Ka Pét, ghi nhận ngày 23.7 ẢNH: QUẾ HÀ

Nhiều vướng mắc cần sớm tháo gỡ

Dù tiến độ thi công được duy trì, dự án hồ thủy lợi Ka Pét vẫn gặp nhiều khó khăn mang tính đặc thù. Một trong những vướng mắc lớn nhất là việc di dời 84 ngôi mộ nằm trong phạm vi lòng hồ.

Theo chủ đầu tư, nhiều ngôi mộ đã không còn dấu vết hoặc rất khó xác định vị trí, thân nhân do tập quán địa táng lâu đời của đồng bào. Đến nay mới có 26 ngôi mộ được người thân đến nhận.

Bên cạnh đó, việc di dời Lăng Cậu của cộng đồng người Chăm cũng chưa thể hoàn tất do còn vướng cơ chế hỗ trợ kinh phí thực hiện các nghi lễ tâm linh.

Các đơn vị thi công bãi thải tạm để phục vụ quá trình xây dựng hồ thủy lợi Ka Pét ẢNH: QUẾ HÀ

Theo chủ đầu tư, các sở, ngành cùng các vị chức sắc đã thống nhất mức kinh phí hỗ trợ hơn 490 triệu đồng để tổ chức 3 nghi lễ chính. Tuy nhiên, quy định hiện hành về bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất chưa có danh mục cụ thể đối với khoản chi phục vụ các nghi lễ này.

Vấn đề đất rừng cũng là một "điểm nghẽn" đáng kể. Hiện có 37 hồ sơ liên quan đến đất rừng (bao gồm khu vực bãi trữ tạm) vẫn chưa hoàn tất xác định tính pháp lý, làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc vận chuyển đất đào móng ra khỏi công trường.

Thi công mố trụ vai đập ẢNH: QUẾ HÀ

Cùng với đó, việc khai thác tận dụng lâm sản trên diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng mới hoàn thành đợt 1; đợt 2 đang triển khai, còn phần diện tích trong lòng hồ vẫn ở giai đoạn lập phương án.

Kiến nghị tháo gỡ để bảo đảm tiến độ

Để bảo đảm tiến độ hồ thủy lợi Ka Pét, Ban Quản lý đầu tư xây dựng số 2 kiến nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất Lâm Đồng và UBND xã Hàm Thạnh đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ các hộ dân, đồng thời sớm hoàn tất việc xác định tính pháp lý đối với 37 hồ sơ đất rừng để bố trí bãi trữ tạm phục vụ thi công.

Chủ đầu tư cũng đề nghị sớm hoàn thành việc di dời Lăng Cậu của cộng đồng người Chăm, đồng thời tiếp tục vận động người dân kê khai mồ mả để hoàn thành công tác di dời trong tháng 9.2026.

Công nhân thi công lắp đặt đường ống nhựa HDPE tại dự án hồ thủy lợi Ka Pét ẢNH: QUẾ HÀ

Đối với Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận, chủ đầu tư kiến nghị đẩy nhanh tiến độ khai thác lâm sản đợt 2 và sớm trình phương án khai thác phần diện tích còn lại trong lòng hồ để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Theo chủ đầu tư, việc tháo gỡ đồng bộ các vướng mắc về mặt bằng, đất rừng và di dời công trình là điều kiện quan trọng để dự án hồ thủy lợi Ka Pét hoàn thành đúng tiến độ vào cuối năm 2028 theo Nghị quyết của Quốc hội.