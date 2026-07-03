Lâm Đồng giải ngân vốn đầu tư công tăng gấp 10 lần sau 40 ngày, vì sao?

Ngày 3.7, tại hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã lý giải nguyên nhân tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tại các xã, phường và đặc khu tăng mạnh chỉ trong thời gian ngắn.

Theo ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, tính đến ngày 18.5, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của cấp xã mới đạt hơn 6%. Tuy nhiên, đến ngày 30.6, con số này đã vượt 60%, tăng gấp khoảng 10 lần chỉ sau hơn 40 ngày.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (đứng), cung cấp thông tin cho báo chí vào ngày 3.7 ẢNH: LÂM VIÊN

Nguyên nhân là sau khi đánh giá thực trạng giải ngân tại các địa phương, UBND tỉnh đã thay đổi phương thức điều hành nhằm kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn. Một trong những giải pháp quan trọng là ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý đầu tư công.

Cụ thể, tỉnh đã xây dựng phần mềm nội bộ theo dõi tiến độ giải ngân theo thời gian thực đối với từng xã, phường và đặc khu. Mọi thông tin về hồ sơ, thủ tục và tình trạng giải ngân được cập nhật liên tục từng giờ, giúp lãnh đạo tỉnh nắm bắt ngay các vướng mắc để chỉ đạo xử lý, không để hồ sơ tồn đọng kéo dài.

Ông Phúc khẳng định, số liệu giải ngân không phải là "ảo" mà được xác nhận thông qua nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước ở khâu cuối cùng là thực hiện giải ngân vốn.

Trước đó, tại kỳ họp HĐND tỉnh ngày 2.7, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết tỉnh đã phê bình các xã, phường và đặc khu có tỉ lệ giải ngân thấp, đồng thời gắn kết quả giải ngân vốn đầu tư công với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu địa phương.

Tuyến đường vành đai Đà Lạt hoàn thành đầu năm 2026, góp phần gia tăng giải ngân vốn đầu tư công ẢNH: LÂM VIÊN

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thông tin, trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư công được giao của tỉnh, bao gồm vốn năm 2026 và vốn năm 2025 được phép kéo dài sang năm 2026, đạt hơn 20.115 tỉ đồng.

Tuy nhiên, đến hết tháng 6, địa phương mới giải ngân hơn 3.036 tỉ đồng, tương đương 15,09% kế hoạch. Mức giải ngân này được đánh giá còn thấp so với yêu cầu tạo động lực tăng trưởng trong bối cảnh Lâm Đồng đặt mục tiêu GRDP năm 2026 tăng 10%.

Cũng theo ông Hồ Văn Mười, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu đến ngày 30.9 sẽ giải ngân khoảng 60% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; đến cuối năm phấn đấu đạt trên 90%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết thời gian qua, tỉnh đã tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư. Đến nay, địa phương đã rà soát, xử lý các vướng mắc tại 365 dự án, trong đó hơn 100 dự án được giải quyết dứt điểm, góp phần khơi thông khoảng 5.000 tỉ đồng vốn đầu tư và hơn 3.000 ha đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 70 dự án ngoài ngân sách, với tổng vốn đăng ký gần 170.000 tỉ đồng, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, phát triển đô thị và bất động sản.



