Cùng đón xem talkshow: "Điều gì đáng để mình cống hiến?" để lắng nghe và tìm cảm hứng từ những hành trình thật, khám phá cách người trẻ biến nhiệt huyết thành hành động có ích cho cộng đồng.

Mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, đặt ra sẽ có 100 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện trong toàn nhiệm kỳ không chỉ là một con số về quy mô phong trào. Đó còn là lời mời gọi hàng triệu người trẻ cùng hành động, cùng góp sức và cùng tạo nên những thay đổi tích cực.

Talkshow "Chuyện của người trẻ – Nghị quyết XIII từ góc nhìn của bạn", chủ đề số 4: "Điều gì đáng để mình cống hiến?" diễn ra vào 10 giờ ngày 11.11 trên các nền tảng của Báo Thanh Niên

Để mỗi hành trình tình nguyện thực sự có ý nghĩa, hoạt động cần được đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, thiết thực, bền vững; phát huy chuyên môn và sở trường của thanh niên. Chủ trương "3 liên kết" – liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng cũng mở ra cách làm mới, giúp kết nối nguồn lực và huy động nhiều người cùng chung tay.

Từ những hoạt động bảo vệ môi trường, chuyển đổi xanh đến hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ số, người trẻ hôm nay có rất nhiều cách để cống hiến. Không phải ai cũng cần làm cùng một việc, nhưng ai cũng có thể tìm thấy một việc phù hợp để đóng góp.

Vậy điều gì đáng để chúng ta dành một phần thanh xuân của mình? Làm sao để lòng nhiệt huyết không chỉ dừng lại ở một chiến dịch, mà trở thành hành động bền bỉ? Và làm thế nào để mỗi hoạt động tình nguyện thực sự tạo ra giá trị cho cộng đồng?

Talkshow "Chuyện của người trẻ – Nghị quyết XIII từ góc nhìn của bạn", chủ đề số 4: "Điều gì đáng để mình cống hiến?" diễn ra vào 10 giờ ngày 11.11 trên các nền tảng của Báo Thanh Niên sẽ cùng bạn tìm lời giải qua cuộc trò chuyện với 3 khách mời có những trải nghiệm và góc nhìn riêng biệt:

1. Anh Dương Trọng Phúc, Phó hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng, TP.HCM. Với góc nhìn từ công tác giáo dục, bồi dưỡng thanh niên, anh sẽ cùng chúng ta giải mã định hướng của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII; chia sẻ về tinh thần tiên phong tình nguyện vì cộng đồng, mục tiêu 100 triệu lượt thanh niên tình nguyện và những cách làm mới để phong trào ngày càng thiết thực, hiệu quả.

2. Phan Phước Phi Long, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Văn Hiến. Là gương mặt trẻ từng đảm nhận nhiều vai trò trong các hoạt động Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh và những chương trình hướng về biển đảo, Phi Long sẽ mang đến câu chuyện từ chính hành trình của mình: những trải nghiệm đáng nhớ, những thử thách phía sau mỗi chiến dịch và hành trình trưởng thành khi chọn sống có trách nhiệm với cộng đồng.

3. Nguyễn Nguyệt Như Ngọc, Phó thủ lĩnh toàn quốc Cộng đồng Xanh Việt Nam. Với gần 8 năm đồng hành cùng các hoạt động bảo vệ môi trường, Như Ngọc đã góp phần kết nối cộng đồng hơn 200.000 tình nguyện viên trên toàn quốc. Đặc biệt, chiến dịch Clean Up Việt Nam lần thứ 7 ghi nhận hơn 200.000 tình nguyện viên tham gia, thu gom 67.635 bao rác, tương đương khoảng 800 tấn rác. Như Ngọc sẽ chia sẻ hành trình lan tỏa lối sống xanh, kết nối sức mạnh cộng đồng và biến những hành động nhỏ thành thay đổi lớn.