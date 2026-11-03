Ra thế giới, mình mang theo điều gì?

Nhưng giữa một thế giới rộng lớn và không ngừng thay đổi, điều gì sẽ giúp người trẻ Việt Nam tự tin bước ra bên ngoài và khẳng định giá trị của chính mình?

Ngoại ngữ chắc chắn là cánh cửa quan trọng để bước vào thế giới. Nhưng biết ngoại ngữ thôi chưa đủ. Người trẻ còn cần tri thức, chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, năng lực số, khả năng hợp tác và đặc biệt là sự hiểu biết về văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam.

Chương trình sẽ diễn ra vào 10 giờ ngày 4.11 trên các nền tảng của Báo Thanh Niên

Bởi hội nhập không phải là trở thành một phiên bản giống người khác. Hội nhập là để học hỏi tinh hoa thế giới, làm giàu năng lực bản thân, đồng thời tự tin giới thiệu những giá trị tốt đẹp của dân tộc mình.

Đó cũng là tinh thần được gửi gắm trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: Chú trọng nâng cao năng lực ngoại ngữ, hội nhập quốc tế, phát huy vai trò tiên phong của thanh niên và xây dựng thế hệ công dân toàn cầu có tri thức, bản lĩnh, tâm hồn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam.

Vậy làm thế nào để ngoại ngữ thực sự trở thành lợi thế? Làm sao để tự tin giao tiếp, hợp tác với bạn bè quốc tế? Khi đứng trước những khác biệt về văn hóa, lối sống và quan điểm, người trẻ cần ứng xử như thế nào để vừa cởi mở, vừa giữ được bản lĩnh? Và đâu là những việc chúng ta có thể bắt đầu ngay hôm nay để trở thành một công dân toàn cầu mang hồn Việt?

Talkshow số 3 sẽ cùng bạn tìm lời giải qua cuộc trò chuyện với 3 vị khách mời có những góc nhìn và trải nghiệm riêng biệt:

1. Anh Dương Trọng Phúc, Phó hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng, TP.HCM. Với góc nhìn từ công tác giáo dục, bồi dưỡng thanh niên, anh sẽ cùng chúng ta giải mã những định hướng của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII; chia sẻ về hành trang tri thức, bản lĩnh và năng lực mà người trẻ cần chuẩn bị để chủ động hội nhập quốc tế.

2. Anh Vân Trọng Nhân, Phó bí thư Đoàn Sở Ngoại vụ TP.HCM. Từ góc độ công tác đối ngoại, anh sẽ mang đến những chia sẻ thực tiễn về vai trò của ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp liên văn hóa, khả năng kết nối và hợp tác quốc tế. Làm thế nào để người trẻ không chỉ nói được ngoại ngữ mà còn có thể tự tin thể hiện quan điểm, tạo dựng mối quan hệ và đóng góp giá trị trong môi trường toàn cầu?

3. Anh Võ Lập Phúc, Chuyên viên đối ngoại, Ủy ban nhân dân phường An Khánh, TP.HCM. Từ trải nghiệm công việc thực tế, anh sẽ kể những câu chuyện về hành trình vận dụng kiến thức, ngoại ngữ và kỹ năng hội nhập vào công việc hằng ngày. Qua đó, gợi mở cách mỗi người trẻ có thể trở thành một cầu nối văn hóa, góp phần giới thiệu hình ảnh địa phương, con người và đất nước Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Phúc cũng là Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác toàn quốc năm 2025, Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2024

Mỗi bước chuẩn bị hôm nay đều có thể mở ra một cơ hội ngày mai. Và khi bước ra thế giới, điều khiến chúng ta tự tin không chỉ là những gì đã học được từ thế giới, mà còn là những giá trị tốt đẹp chúng ta có thể mang đến cho thế giới.

Hãy hội nhập bằng tri thức, kết nối bằng ngoại ngữ, khẳng định mình bằng năng lực và lan tỏa bản sắc Việt Nam bằng chính hành động của mỗi người trẻ.

Đừng bỏ lỡ talkshow số 3: "Ra thế giới, mình mang theo điều gì?" để cùng lắng nghe những câu chuyện thực tế, mở rộng góc nhìn và tìm cảm hứng cho hành trình hội nhập của chính mình.