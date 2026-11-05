Hành trang để người trẻ tự tin bước ra thế giới

Các chuyên gia và khách mời tham gia chương trình đều chung nhận định: hội nhập không chỉ là biết thêm một ngôn ngữ, làm việc với người nước ngoài hay có cơ hội đi đến nhiều quốc gia. Hội nhập còn là khả năng để người trẻ Việt Nam tự tin kết nối với thế giới, đồng thời giới thiệu những giá trị tốt đẹp của dân tộc mình.

Đây cũng là một trong những định hướng quan trọng được đặt ra trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, với yêu cầu nâng cao năng lực ngoại ngữ, hội nhập quốc tế, phát huy vai trò tiên phong của thanh niên và xây dựng thế hệ công dân toàn cầu mang hồn Việt.

Cánh cửa đầu tiên của việc hội nhập

Muốn hội nhập và bước ra thế giới, ngoại ngữ là điều không thể thiếu. Anh Dương Trọng Phúc, Phó hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng (TP.HCM), cho rằng ngoại ngữ chính là cánh cửa để mở ra thế giới, thậm chí còn rộng hơn cả một cánh cửa. Bởi theo anh Phúc, cánh cửa khi bước qua rồi sẽ để lại phía sau, còn ngoại ngữ sẽ theo người trẻ trong suốt hành trình hội nhập.

Talkshow “Chuyện của người trẻ - Nghị quyết XIII từ góc nhìn của bạn” do T.Ư Đoàn và Báo Thanh Niên tổ chức ẢNH: LÊ THANH HẢI

Xác định vai trò quan trọng của ngoại ngữ, anh Phúc cho biết từ những nhiệm kỳ trước, T.Ư Đoàn đã xây dựng chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh niên. Và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đã xác định chỉ tiêu 10 triệu thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động bồi dưỡng, nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế.

Anh Phúc khẳng định: "Ngoại ngữ rất cần thiết để mỗi người trẻ chủ động hội nhập, tiếp cận toàn cầu. Đây cũng là một trong những yêu cầu và năng lực nghề nghiệp, thậm chí ngoại ngữ còn trở thành kỹ năng của mỗi người trẻ. Và thông qua các hoạt động hội nhập, người trẻ sẽ mang hình ảnh, giá trị của con người Việt Nam ra thế giới. Chính vì vậy, tôi cho rằng T.Ư Đoàn đang xác định những việc này là rất cần thiết, đúng đắn. Và tổ chức Đoàn trong thời gian qua đã, đang và sẽ thực hiện nhiều nội dung nữa liên quan đến nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh niên".

Anh Dương Trọng Phúc ẢNH: LÊ THANH HẢI

Với anh Vân Trọng Nhân, Phó bí thư Đoàn Sở Ngoại vụ TP.HCM, ngoại ngữ không chỉ là cánh cửa mà còn là công cụ để người trẻ bước ra thế giới. Nhưng để hiệu quả khi sử dụng công cụ này, anh Nhân cho rằng cần phải có kiến thức; vì khi sử dụng ngoại ngữ để giao tiếp, nếu chúng ta có kiến thức sâu sẽ dễ kết nối với nhau và tạo nên những giá trị chung.

Bên cạnh đó, cách ứng xử khi giao tiếp cũng được anh Nhân quan tâm. "Có ngoại ngữ, chúng ta có thể nói chuyện và hiểu được nhau, nhưng đồng thời cũng cần có cái nhìn toàn cảnh hơn. Rằng chúng ta đang nói chuyện với ai, trong ngữ cảnh nào, ở nền văn hóa và môi trường nào… để làm sao có cách cư xử và thái độ cho phù hợp. Từ đó mới tạo ra được sự gắn kết quốc tế và đạt giá trị hiệu quả hơn trong việc giao tiếp và hội nhập quốc tế", anh Nhân chia sẻ.

Làm công tác đối ngoại tại địa phương, đặc biệt là các hoạt động giao lưu quốc tế thanh niên, Võ Lập Phúc, chuyên viên đối ngoại của UBND P.An Khánh (TP.HCM), kể vừa qua Đoàn thanh niên P.An Khánh đã tổ chức thành công Ngày hội ASEAN, quy tụ các đại biểu thanh niên của 6 quốc gia cùng tham gia để chia sẻ những câu chuyện, góc nhìn và những bản sắc của họ đến với các bạn thanh niên ngay tại địa phương. Theo anh Lập Phúc, đây cũng là những nỗ lực đầu tiên để cho thấy khả năng, năng lực ngoại ngữ và hành trình hội nhập quốc tế phải bắt đầu từ chính ở cơ sở.

Anh Vân Trọng Nhân ẢNH: LÊ THANH HẢI

Liên quan đến vấn đề để phát huy được đúng đắn vai trò của ngoại ngữ, anh Lập Phúc cho rằng mỗi người trẻ phải nhìn nhận ngoại ngữ như phương tiện giúp chúng ta bắc những cây cầu và kết nối mạng lưới cơ hội thông qua bạn bè, tổ chức, doanh nghiệp quốc tế… để từ đó bồi tụ thêm hành trang kinh nghiệm vững chắc hơn cho mình.

"Khi nhắc đến ngoại ngữ, nhiều người thường mặc nhiên cho rằng đó là tiếng Anh. Nhưng ngoại ngữ không chỉ là tiếng Anh. Vừa qua Bộ Ngoại giao ban hành một danh sách các ngôn ngữ hiếm, và mình tin rằng những ngôn ngữ hiếm này đang rất cần một lực lượng người trẻ tiên phong, sẵn sàng gánh vác trên vai khả năng kết nối thông qua những ngôn ngữ hiếm này", anh Lập Phúc chia sẻ.

Ra thế giới mang theo những gì ?

Để nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh thiếu niên, anh Võ Lập Phúc cho biết trong thời gian qua tổ chức Đoàn đã tổ chức rất nhiều hoạt động và chương trình thiết thực, từ các cuộc thi để người trẻ phát triển khả năng ngoại ngữ, đến những phong trào thúc đẩy thanh niên rèn luyện khả năng ngoại ngữ… "Thông qua những hoạt động của mình, tổ chức Đoàn tạo nên các tiêu chí để bạn trẻ phấn đấu; tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, nâng cao khả năng ngoại ngữ và hội nhập quốc tế", anh nói.

Anh Võ Lập Phúc ẢNH: LÊ THANH HẢI

Bên cạnh việc nâng cao năng lực ngoại ngữ, anh Lập Phúc cho biết tổ chức Đoàn còn chú trọng việc giáo dục các giá trị văn hóa, truyền thống cho thanh thiếu niên. Đây chính là nền tảng vững chắc để người trẻ bước ra thế giới với sự am hiểu và niềm tin yêu, tự hào về bản sắc dân tộc.

Có được những giá trị cốt lõi này, các chuyên gia cho rằng người trẻ khi ra thế giới sẽ hòa nhập nhưng không lo câu chuyện hòa tan.

"Người Việt chúng ta có điểm chung là tính thích nghi rất cao, nên dễ tiếp cận và học hỏi với nhiều điều mới mẻ trên thế giới. Nhưng bên cạnh đó, một phẩm chất rất đáng tự hào của người Việt Nam là lòng nồng nàn yêu nước; chính với bản sắc này nên khi bạn trẻ bước ra thế giới sẽ mang theo khát vọng lan tỏa văn hóa, bản sắc và niềm tự hào của con người Việt. Các bạn bước ra thế giới để tiếp nhận và thích nghi những cái mới; nhưng đồng thời cũng mang bản sắc của Việt Nam lan tỏa ra thế giới", anh Vân Trọng Nhân nhìn nhận.

Theo anh Võ Lập Phúc, để bước ra thế giới và hội nhập quốc tế, có 3 từ khóa quan trọng: tình yêu, lòng tin và sự kiên định.

Tình yêu ở đây không chỉ đơn thuần là câu chuyện về yêu cái đẹp, yêu cái hay mà trước hết là yêu đất nước, yêu dân tộc mình; yêu bức tranh sống động về văn hóa, hồn cốt và bản sắc dân tộc. Anh Lập Phúc cho rằng chính tình yêu đó sẽ là một hệ tham chiếu vững chắc nhất để người trẻ có thể tiến đến những tình yêu khác trên hành trình hội nhập. Đó chính là tình yêu vào những điều tốt đẹp, những bản sắc văn hóa khác nhau.

Khi đã yêu rồi thì phải tin. "Bạn phải tin vào lịch sử của dân tộc; tin vào đường lối, quan điểm lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; tin vào tổ chức Đoàn. Từ đó chúng ta mới có lòng tin vào việc mình có thể làm những điều tích cực, tạo ra những đóng góp tốt đẹp cho cộng đồng. Chính lòng tin sẽ tạo ra sự thôi thúc từ bên trong mỗi người", anh Lập Phúc nhìn nhận và cho biết từ sự thôi thúc đó sẽ đưa mỗi người trẻ đến sự kiên định trong hành động.

"Ra thế giới chúng ta phải mang theo hồn Việt. Nhưng để mang theo được hồn Việt, trước tiên mỗi người trẻ phải hiểu được hồn Việt. Khi hiểu rồi thì phải tin, phải yêu. Chính niềm tin, tình yêu và sự hiểu biết cặn kẽ về gốc rễ giá trị của mình, bạn sẽ có khả năng kết nối với các nền văn hóa khác... Tất cả những điều đó tạo thành một bức tranh sinh động và một yêu cầu đặt ra đối với người trẻ trên hành trình vươn ra thế giới", anh Võ Lập Phúc nhắn gửi.