Điều gì đang khiến điện thoại ngày càng tệ hơn?

Tuy nhiên, không phải ai cũng hào hứng với việc này khi mà việc mua điện thoại mới ngày càng trở nên phức tạp và mệt mỏi do những thay đổi theo hướng tệ hơn từ các nhà sản xuất.

Thiếu cục sạc đi kèm

Một trong những thay đổi gây khó chịu nhất là việc các nhà sản xuất không còn tặng kèm cục sạc khi bán điện thoại mới. Họ mặc định rằng người tiêu dùng đã sở hữu một cục sạc nên chỉ cung cấp sợi cáp USB-C đi kèm. Mặc dù điều này có vẻ thuận tiện, nhưng thực tế không phải ai cũng có sẵn cục sạc tương thích. Việc mua một chiếc điện thoại mới mà không có cục sạc đi kèm thật sự gây bực bội khi mà người dùng có hàng chục sợi cáp nhưng lại không có cục sạc nào.

Thiếu cục sạc khi mua mới tạo ra nỗi bực bội của người dùng ẢNH: THE STAR

Sự xuất hiện của thẻ eSIM

Thay vì sử dụng thẻ SIM vật lý, nhiều điện thoại hiện đã chuyển sang sử dụng thẻ eSIM - một loại thẻ SIM kỹ thuật số. Mặc dù eSIM mang lại một số lợi ích, nhưng nó cũng gây ra không ít rắc rối. Nếu điện thoại bị hỏng, người dùng có thể không truy cập được thông tin trên thẻ eSIM. Hơn nữa, việc chuyển đổi eSIM giữa các thiết bị có thể mất nhiều thời gian và cần sự hỗ trợ từ nhà mạng, tạo ra một quy trình rườm rà.

Không còn jack cắm tai nghe

Nhiều điện thoại hiện nay đã loại bỏ giắc cắm tai nghe 3,5 mm, buộc người dùng phải chuyển sang tai nghe không dây. Mặc dù tai nghe không dây mang lại sự tiện lợi, tuy nhiên chúng cũng đòi hỏi người dùng phải theo dõi thêm một thiết bị và thường xuyên sạc pin. Việc không có giắc cắm tai nghe khiến cho việc sử dụng tai nghe trở nên phức tạp hơn và đôi khi việc chỉ cần cắm tai nghe vào điện thoại lại là lựa chọn dễ dàng hơn.

Hạn chế về dung lượng lưu trữ

Trước đây nhiều điện thoại cho phép mở rộng dung lượng lưu trữ thông qua khe cắm thẻ nhớ microSD. Tuy nhiên, nhiều mẫu điện thoại ngày nay không còn khe cắm này, buộc người dùng phải chọn dung lượng lưu trữ lớn ngay từ đầu.

Thiếu khe cắm thẻ nhớ mở rộng buộc người dùng phải chuyển sang giải pháp lưu trữ đám mây ẢNH: TOM'S GUIDE

Điều này không chỉ làm tăng giá thành mà còn khiến người dùng phải phụ thuộc vào dịch vụ lưu trữ đám mây. Khi dung lượng gần đạt giới hạn, người dùng sẽ phải xóa bớt dữ liệu thay vì có thể thêm vào một thiết bị lưu trữ bổ sung.

Kích thước điện thoại

Mặc dù điện thoại hiện nay được xem như những chiếc máy tính cầm tay, tuy nhiên kích thước của chúng ngày càng lớn và cồng kềnh. Điều này có thể gây khó khăn cho những ai thường xuyên mang điện thoại trong túi quần. Mặc dù không ai muốn quay lại với những chiếc điện thoại cũ, nhưng kích thước của nhiều mẫu cao cấp hiện tại không nhất thiết phải lớn như vậy. Hầu hết người dùng đều ưa chuộng những chiếc điện thoại dễ cầm và thuận tiện khi di chuyển.

Tóm lại, mặc dù công nghệ điện thoại ngày càng tiên tiến, những thay đổi trong cách thức mua sắm và sử dụng điện thoại đang tạo ra nhiều thách thức cho người tiêu dùng. Việc tìm kiếm một chiếc điện thoại phù hợp không chỉ đơn thuần là về tính năng mà còn là sự tiện lợi trong quá trình sử dụng hằng ngày.