Điều gì khiến Cẩm Thanh xếp thứ 20 trong top những ngôi làng đẹp nhất thế giới?

Chiều 3.10, UBND P.Hội An Đông (TP.Đà Nẵng) tổ chức buổi gặp gỡ báo chí, thông tin về việc công bố bến thủy nội địa du lịch Thanh Tam và giới thiệu làng du lịch Cẩm Thanh vừa được tạp chí Forbes (Mỹ) vinh danh trong top 50 làng đẹp nhất thế giới.

Điển nhấn rừng dừa Bảy Mẫu

Trước đó, ngày 11.9, tạp chí Forbes công bố danh sách top 50 làng đẹp nhất thế giới năm 2025. Cuộc bình chọn trải qua nhiều vòng với các tiêu chí khác nhau, từ danh sách đề cử khắp thế giới. Cẩm Thanh (TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam cũ, nay thuộc P.Hội An Đông, TP.Đà Nẵng) đứng thứ 20 trong top 50 làng đẹp nhất thế giới này.

Mỗi năm, Cẩm Thanh thu hút hơn 1 triệu lượt khách trong và ngoài nước ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cẩm Thanh cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam vinh dự đạt danh hiệu này, góp phần mang đến niềm tự hào cho du lịch Việt Nam.

Cẩm Thanh có diện tích khoảng 937,16 ha, với hệ thống kênh rạch chằng chịt và diện tích mặt nước chiếm đến 348,69 ha.

Cẩm Thanh nổi bật với rừng dừa Bảy Mẫu rộng gần 100 ha. Trong những năm tháng kháng chiến cứu nước, rừng dừa Bảy Mẫu là căn cứ địa cách mạng, nơi trú ẩn an toàn của các lực lượng cách mạng Hội An, chứng kiến nhiều chiến công lừng lẫy.

Từ những giá trị lịch sử đó, rừng dừa Bảy Mẫu được công nhận là điểm di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh vào năm 2007.

Rừng dừa Bảy Mẫu không chỉ là di tích có giá trị lịch sử đặc biệt mà còn là khu sinh thái độc đáo khi lưu giữ nhiều nét đặc thù với hệ sinh thái ngập mặn vùng cửa sông ven biển, được bao bọc bởi các cồn bãi tự nhiên, tạo ra vùng sinh kế rộng lớn cho cộng đồng dân cư.

Cẩm Thanh xếp thứ 20 trong top những ngôi làng du lịch tốt nhất thế giới ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cũng từ đây, người dân địa phương đã duy trì cuộc sống, gắn kết để tạo nên một cộng đồng giàu bản sắc văn hoá.

Với mô hình du lịch rất độc đáo như trải nghiệm chèo thuyền thúng, khám phá rừng dừa nước, dạy nấu ăn…, mỗi năm Cẩm Thanh hút hơn 1 triệu lượt khách trong và ngoài nước, tạo việc làm cho khoảng 1.500 lao động là người dân địa phương.

"Ân nhân" của biết bao thế hệ

Ông Trần Tấn Dũng, Chủ tịch UBND P.Hội An Đông, cho biết Cẩm Thanh là vùng đất cuối sông đầu biển, nơi gặp gỡ của 3 con sông Thu Bồn – Trường Giang – Cổ Cò (Lộ Cảnh Giang), nơi giao thoa giữa 2 vùng nước mặn – ngọt.

Trên mảnh đất Cẩm Thanh, mỗi con kênh, mỗi bụi dừa, mỗi cánh đồng là "ân nhân" của biết bao thế hệ người dân, lúc hòa bình cũng như chiến tranh. Suốt chiều dài lịch sử, người dân địa phương luôn có ý thức trong gìn giữ cảnh quan và bảo vệ môi trường.

Du khách tham quan rừng dừa Bảy Mẫu ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Sẽ không quá lời khi nói, chính các thế hệ người dân Cẩm Thanh đã kiến tạo nên một làng quê đẹp như ngày hôm nay.

Ông Dũng cho hay, việc làng du lịch Cẩm Thanh được vinh danh ở vị trí 20 trong top 50 làng đẹp nhất thế giới cũng là tất yếu.

"Sự vinh danh này là một thông điệp gởi đến cho chúng ta và các thế hệ mai sau hãy chung tay giữ gìn tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn các giá trị văn hóa của làng quê. Phải biết kết hợp giữa thiên nhiên và con người, giữa sinh thái và văn hóa để phát triển và để làm giàu", ông Dũng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND P.Hội An Đông cho rằng, cách đây 15 năm, TP.Hội An (cũ) xác định mục tiêu xây dựng Cẩm Thanh thành làng quê sinh thái đặc thù. Định hướng đó không chỉ là ý kiến chủ quan của những người lãnh đạo mà còn thể hiện được ý chí, nguyện vọng của nhân dân Cẩm Thanh. Sự phát triển của Cẩm Thanh hôm nay đã minh chứng cho điều đó.

Ngày nay, khi tốc độ đô thị hóa diễn ra quá nhanh thì việc giữ gìn không gian, cảnh quan tự nhiên và giá trị văn hóa làng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đây cũng là điều kiện để gây dựng Cẩm Thanh trở thành một làng quê trù phú, một làng du lịch có chất lượng và phát triển bền vững.

Việc Cẩm Thanh lọt vào vị thứ 20 trong số những ngôi làng đẹp nhất không chỉ là một danh hiệu, mà là kết tinh cả một hành trình của những con người và mảnh đất nơi này.

"Mỗi nơi khởi nghiệp và vươn mình bằng những cách khác nhau, nhưng Cẩm Thanh đã khởi nghiệp và vươn mình cùng thời đại bằng chính giá trị của một làng quê", ông Dũng chia sẻ.