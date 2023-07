Điều gì khiến 'Zom 100: Bucket List of the Dead' bản người đóng đáng trông đợi?

Bộ phim mới nhất (được truyền thông cho là cuối cùng) trong sự nghiệp của nhà làm phim Hayao Miyazaki (nay đã 82 tuổi) How Do You Live? "gây bão" mạng xã hội khi công chiếu ngày 14.7 ở Nhật, theo South China Morning Post.